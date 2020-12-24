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Левандовски признан лучшим игроком 2020 года по версии The Guardian

сегодня, 18:41

Британская газета The Guardian определила лучшего игрока 2020 года.

Им стал польский форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски.

Второе место досталось нападающему «Барселоны» Лионелю Месси, третье — форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Лучших игроков года определяли бывшие футболисты, тренеры и спортивные журналисты (241 человек из 71 страны). В голосовании принимали участие бывшие российские футболисты Сергей Кирьяков, Алексей Смертин и Егор Титов. Также свои голоса отдали несколько российских журналистов.

Также недавно Левандовски был признан лучшим игроком года по версии ФИФА.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:58
Вот опять то же самое. Опять лучший!!! Тут лучший, там лучший, везде лучший, а Золотой мяч зажали парню без каких либо причин. Чемпионаты идут, ЕК идут своим чередом, Лига наций тоже не простаивает. Так почему же лучший футболист по всем показателям был лишен законного Золотого мяча??? Если уж вручали ежегодно, так и надо было продолжать. А так можно вручать кто нравится и не вручать кто не нравится.
Как то это очень неправильно. Жаль парня, по сути его прокатили беспричинно.
Всем здоровья.
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 19:56
"Второе место досталось нападающему «Барселоны» Лионелю Месси, третье — форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду" - ну никак не обойдутся без этого...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 19:49
Такое впечатление, что кроме Месси и Роналду игроков нет.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 19:47
Присутствие Месси во всяких номинациях начинает бесить.
Впрочем и Роналду там нечего делать.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 19:26
Сомневаюсь, что премия от нефутбольного сайта, известного своей истеричностью, впрочем, что свойственно всем британским СМИ, имеет хоть какое-то значение.
ColdSun1995
ColdSun1995
сегодня в 19:25
не понимаю, что тут в тройке делает Роналду)
Richard von Rammstein
Richard von Rammstein
сегодня в 19:11
Утешительная замена золотому мячу
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:59
Это правильный выбор
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:59
Он это заслужил!
beefs
beefs
сегодня в 18:58
наконец то другой персонаж...
Roman73
Roman73
сегодня в 18:47
Молодец Гвардиан !
А что скажет Спорт Экспресс ?
А что скажет российское купечество ?
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