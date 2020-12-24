Левандовски признан лучшим игроком 2020 года по версии The Guardian

Британская газета The Guardian определила лучшего игрока 2020 года.
Им стал польский форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски.
Второе место досталось нападающему «Барселоны» Лионелю Месси, третье — форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Лучших игроков года определяли бывшие футболисты, тренеры и спортивные журналисты (241 человек из 71 страны). В голосовании принимали участие бывшие российские футболисты Сергей Кирьяков, Алексей Смертин и Егор Титов. Также свои голоса отдали несколько российских журналистов.
Также недавно Левандовски был признан лучшим игроком года по версии ФИФА.
Как то это очень неправильно. Жаль парня, по сути его прокатили беспричинно.
Всем здоровья.
Как то это очень неправильно. Жаль парня, по сути его прокатили беспричинно.
Всем здоровья.