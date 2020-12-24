Левандовски признан лучшим игроком 2020 года по версии The Guardian

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сегодня, 18:41

Британская газета The Guardian определила лучшего игрока 2020 года.

Им стал польский форвард мюнхенской «Баварии» .

Второе место досталось нападающему «Барселоны» Лионелю Месси, третье — форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Лучших игроков года определяли бывшие футболисты, тренеры и спортивные журналисты (241 человек из 71 страны). В голосовании принимали участие бывшие российские футболисты Сергей Кирьяков, Алексей Смертин и Егор Титов. Также свои голоса отдали несколько российских журналистов.