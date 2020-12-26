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Малком – лучший игрок РПЛ по количеству успешных обводок

сегодня, 11:07

Полузащитник «Зенита» Малком совершил 76% успешных обводок в первой части сезона-2020/2021.

Это лучший показатель в РПЛ, об этом сообщает пресс-служба лиги.

Напомним, что Малком входит в число самых богатых футболистов РПЛ.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:30
Хотелось бы, чтобы от этих обводок была не только статистика, но и польза для команды.
А так цифра приятная, 3 раза из четырёх обыграть не всякому удаётся. И вообще, Малком толковый футболист, если бы не травмы - навёл шороху в чемпионате...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:08
А сколько в лч??
beefs
beefs
сегодня в 11:08
ну и статистика...
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