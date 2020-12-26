Малком – лучший игрок РПЛ по количеству успешных обводок

Полузащитник «Зенита» Малком совершил 76% успешных обводок в первой части сезона-2020/2021.
Это лучший показатель в РПЛ, об этом сообщает пресс-служба лиги.
⚽️ Малком совершил 76% успешных обводок в первой части сезона – лучший показатель в #ТинькоффРПЛ— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 26, 2020
⠀#Зенит #Малком pic.twitter.com/Azx30cRXR1
Напомним, что Малком входит в число самых богатых футболистов РПЛ.
А так цифра приятная, 3 раза из четырёх обыграть не всякому удаётся. И вообще, Малком толковый футболист, если бы не травмы - навёл шороху в чемпионате...
А так цифра приятная, 3 раза из четырёх обыграть не всякому удаётся. И вообще, Малком толковый футболист, если бы не травмы - навёл шороху в чемпионате...