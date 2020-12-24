Кухарчук признан лучшим игроком РПЛ по итогам декабря

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук признан лучшим футболистом РПЛ в декабре.
За Кухарчука проголосовали эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер», болельщики отдали голос за нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.
В декабре Кухарчук забил три гола и отдал одну голевую передачу в трех матчах. «Химки» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ.
Лучшим тренером признан Игорь Черевченко, возглавляющий «Химки».
Поздно раскрылся парень, верят ли успеет наверстать.
Поздно раскрылся парень, верят ли успеет наверстать.
Выделяется и тащит Химки в атаке. Наверное скоро его заберут более сильные клубы РПЛ, те же Рубин или Локо.
Выделяется и тащит Химки в атаке. Наверное скоро его заберут более сильные клубы РПЛ, те же Рубин или Локо.