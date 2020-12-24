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Кухарчук признан лучшим игроком РПЛ по итогам декабря

сегодня, 11:18

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук признан лучшим футболистом РПЛ в декабре.

За Кухарчука проголосовали эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер», болельщики отдали голос за нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

В декабре Кухарчук забил три гола и отдал одну голевую передачу в трех матчах. «Химки» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

Лучшим тренером признан Игорь Черевченко, возглавляющий «Химки».

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Все комментарии
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответ particular (раскрыть)
сегодня в 12:57
30 лет, большая часть карьеры в ФНЛ.
Поздно раскрылся парень, верят ли успеет наверстать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:42
Лучший,должен быть стабильным!
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ particular (раскрыть)
сегодня в 12:30
Наверняка, что подрастающий одаренный перспективный 30-летний талант да еще и счастливый обладатель российского паспорта уже на карандаше у скаутов "Зенита")))))
makkie
makkie
сегодня в 12:29
Справедливо!
Выделяется и тащит Химки в атаке. Наверное скоро его заберут более сильные клубы РПЛ, те же Рубин или Локо.
particular
particular
сегодня в 12:17
Кухарчук, наверняка, уже не только на примете у экспертов РПЛ, но и у скаутов...
beefs
beefs
сегодня в 12:05
все кердык, заберут в Зенит...
Cat01
Cat01
сегодня в 11:40
Отлично играл поздравляем!!!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:30
Очень правильный выбор!
LAISMEN
LAISMEN
сегодня в 11:29
Очень старается молодец....
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