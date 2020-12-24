Кухарчук признан лучшим игроком РПЛ по итогам декабря

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сегодня, 11:18

Полузащитник «Химок» признан лучшим футболистом РПЛ в декабре.

За Кухарчука проголосовали эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер», болельщики отдали голос за нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

В декабре Кухарчук забил три гола и отдал одну голевую передачу в трех матчах. «Химки» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ .

Лучшим тренером признан Игорь Черевченко, возглавляющий «Химки».