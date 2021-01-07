Конте выпускает Эриксена на поле, чтобы не обесценилась его стоимость

1610022138

07 января 2021, 15:22

По версии Corriere dello Sport, полузащитник «Интера» получает небольшую игровую практику в миланском клубе только по одной причине, — чтобы не обесценилась полностью его трансферная стоимость.

Футболист вышел на поле на 20 минут в матче 16-го тура Серии А против «Сампдории». Хоть главному тренеру «Интера» и не нравится игра Эриксена, но он вынужден выпускать его на поле, чтобы появились хоть какие потенциальные покупатели для хавбека.

Ранее сообщалось, что «Интер» пока не получал конкретных предложений по Эриксену.