ГлавнаяНовости

Конте выпускает Эриксена на поле, чтобы не обесценилась его стоимость

07 января 2021, 15:22

По версии Corriere dello Sport, полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен получает небольшую игровую практику в миланском клубе только по одной причине, — чтобы не обесценилась полностью его трансферная стоимость.

Футболист вышел на поле на 20 минут в матче 16-го тура Серии А против «Сампдории». Хоть главному тренеру «Интера» Антонио Конте и не нравится игра Эриксена, но он вынужден выпускать его на поле, чтобы появились хоть какие потенциальные покупатели для хавбека.

Ранее сообщалось, что «Интер» пока не получал конкретных предложений по Эриксену.

Все новости
Слухи«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с подписанием Джеко
Сегодня, 21:54 Комментарии7
СлухиМбаппе не спешит продлевать контракт с ПСЖ. Клуб склоняется к продаже
Сегодня, 19:30 Комментарии13
СлухиЛукас Торрейра может перейти в «Монако»
Сегодня, 16:48 Комментарии2
Слухи«Бетис» интересуется Луниным
Сегодня, 15:21 Комментарии3
Слухи«Ювентус» подпишет 19-летнего форварда «Катании»
Сегодня, 15:12 Комментарии6
Слухи«Сампдория» продлит контракт с Верре
Сегодня, 15:02 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
08 января в 13:11
Хотел в Реал,попал в Интер - там и пропал. Конте не свойственны креативные футболисты,вот Лукаку это пожалуй эпопея Маяковского. Нужен тренер,который воскресит датчанина,может это будет Почетинно? Вроде бы летом может стать свободным и тут у ПСЖ и Эрика появится хороший шанс. Конте молодец, нравится мне этот тренер. Интер оставил с евроносом. ахаха!
Juventus CR7
Juventus CR7
07 января в 17:45
Шикарный подход!))
ДСА
ДСА
07 января в 16:27
Только незачем об этом всем сообщать.
3веpобой
3веpобой
07 января в 16:26
Гениальный ход), только вот, глядя на его игру получается обратный эффект)
Leha-ha50
Leha-ha50
07 января в 15:42
Это давно понятно было.
beefs
beefs
07 января в 15:25
жестокий профессиональный спорт...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100