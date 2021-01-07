Головин: «Возвращение получилось действительно позитивным для меня»

Полузащитник заявил, что гол на первой минуте после выхода на замену в матче 18-го тура чемпионата Франции между «Лорьяном» и «Монако» помог ему войти в первую с августа 2020 года игру за клуб.

Возвращение получилось действительно позитивным для меня, а самое главное для команды. Что касается ситуации с голом, в принципе ничего особенного — вышел на поле, получил мяч и увидел возможность для удара — получилось попасть точно в угол. Конечно же, гол придал уверенности, потом было уже проще войти в игру и хорошо поработать на команду.

Думаю, что у нас в целом отлично сработали замены в этом матче. Одержали важную победу.

Почему затянулось восстановление после травмы? Нужно было полностью оправиться от повреждения и набрать форму. Не было смысла форсировать события и выходить на поле не совсем готовым. Поэтому следовал рекомендациям нашего медицинского штаба. Сейчас чувствую себя отлично, никаких проблем со здоровьем нет. Будем готовиться к следующей игре.