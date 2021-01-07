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Головин: «Возвращение получилось действительно позитивным для меня»

07 января 2021, 14:00
ЛорьянЛоготип футбольный клуб Лорьян2 : 5Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

Полузащитник Александр Головин заявил, что гол на первой минуте после выхода на замену в матче 18-го тура чемпионата Франции между «Лорьяном» и «Монако» помог ему войти в первую с августа 2020 года игру за клуб.

Возвращение получилось действительно позитивным для меня, а самое главное для команды. Что касается ситуации с голом, в принципе ничего особенного — вышел на поле, получил мяч и увидел возможность для удара — получилось попасть точно в угол. Конечно же, гол придал уверенности, потом было уже проще войти в игру и хорошо поработать на команду.

Думаю, что у нас в целом отлично сработали замены в этом матче. Одержали важную победу.

Почему затянулось восстановление после травмы? Нужно было полностью оправиться от повреждения и набрать форму. Не было смысла форсировать события и выходить на поле не совсем готовым. Поэтому следовал рекомендациям нашего медицинского штаба. Сейчас чувствую себя отлично, никаких проблем со здоровьем нет. Будем готовиться к следующей игре.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
07 января в 16:15
Возвращение получилось, теперь главное на этом не остановится
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
07 января в 15:16
Редко так бывает. 4 месяца не играл, лечился, вышел и блеск в первой же игре. Класс он виден
shlomo
shlomo
07 января в 14:02
Удачи Саня.....давай прибавляй!!!!
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