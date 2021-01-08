Розе: «Если день у нас сложится, то мы можем победить „Баварию“»

Главный тренер менхенгладбахской «Боруссии» поделился ожиданиями от домашнего матча с «Баварией» в 15-м туре Бундеслиги.

«Бавария» — лидер турнирной таблицы. Они находятся в хорошей форме, хотя в последних матчах они и пропускали довольно много. Всем известно, что они играют с высокой линией обороны, чтобы дополнительно подчеркнуть своё доминирование при владени мячом. Однако это открывает для соперников свободные зоны на других участках поля. Мы должны последовательно и эффективно использовать предоставившиеся моменты.

Мы должны поймать правильный настрой и выработать уверенность в том, что мы сможем зацепиться за очки. Если день у нас сложится, то мы можем сделать «Баварии» больно и одержать победу.