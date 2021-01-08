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Розе: «Если день у нас сложится, то мы можем победить „Баварию“»

08 января 2021, 01:30
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)3 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Главный тренер менхенгладбахской «Боруссии» Марко Розе поделился ожиданиями от домашнего матча с «Баварией» в 15-м туре Бундеслиги.

«Бавария» — лидер турнирной таблицы. Они находятся в хорошей форме, хотя в последних матчах они и пропускали довольно много. Всем известно, что они играют с высокой линией обороны, чтобы дополнительно подчеркнуть своё доминирование при владени мячом. Однако это открывает для соперников свободные зоны на других участках поля. Мы должны последовательно и эффективно использовать предоставившиеся моменты.

Мы должны поймать правильный настрой и выработать уверенность в том, что мы сможем зацепиться за очки. Если день у нас сложится, то мы можем сделать «Баварии» больно и одержать победу.

В 14-м туре чемпионата Германии «Бавария» обыграла «Майнц» (5:2), а «Боруссия» справилась с «Арминией» (1:0).

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Все комментарии
старина
старина
08 января в 11:23
Хорошо бы,ради интриги,хотя это сверхтяжелая задача.Удачи жеребцам
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 января в 08:44
Могут ничейку зацепить,если будут бегать!
КЭТиК
КЭТиК
08 января в 07:17
Тяжело, но обыграть можно.
ЮЗИК
ЮЗИК
08 января в 06:43
Много было таких смельчаков, а Бавария остаётся победителем
cska vperiod
cska vperiod
08 января в 06:14
Сложно но это возможно.
beefs
beefs
08 января в 02:39
Мечты, мечты где ваша сладость...
Эдип на Ганимеде
Эдип на Ганимеде
08 января в 02:17
Это нужно не чтобы у вас день сложился, а чтобы целое сочетание факторов сошлось.
мангo
мангo
08 января в 01:33
Да можно и по другому
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