Розе: «Если день у нас сложится, то мы можем победить „Баварию“»

Главный тренер менхенгладбахской «Боруссии» Марко Розе поделился ожиданиями от домашнего матча с «Баварией» в 15-м туре Бундеслиги.
«Бавария» — лидер турнирной таблицы. Они находятся в хорошей форме, хотя в последних матчах они и пропускали довольно много. Всем известно, что они играют с высокой линией обороны, чтобы дополнительно подчеркнуть своё доминирование при владени мячом. Однако это открывает для соперников свободные зоны на других участках поля. Мы должны последовательно и эффективно использовать предоставившиеся моменты.
Мы должны поймать правильный настрой и выработать уверенность в том, что мы сможем зацепиться за очки. Если день у нас сложится, то мы можем сделать «Баварии» больно и одержать победу.
В 14-м туре чемпионата Германии «Бавария» обыграла «Майнц» (5:2), а «Боруссия» справилась с «Арминией» (1:0).