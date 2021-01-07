Футболист «Фулхэма» предложил приостановить АПЛ

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07 января 2021, 21:59

Полузащитник «Фулхэма» раскритиковал руководство АПЛ . Футболист считает, что игры должны быть приостановлены из-за участившихся случаев заражения коронавирусом в клубах.

Сколько еще нужно вспышек коронавируса и закрытий баз, чтобы остановить футбол? Хаос! Они буквально обращаются с нами как с морскими свинками!

Сегодня «Астон Вилле» пришлось уйти на карантин из-за вспышки коронавируса в клубе.