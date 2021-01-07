Футболист «Фулхэма» предложил приостановить АПЛ

Полузащитник «Фулхэма» Кевин МакДональд раскритиковал руководство АПЛ. Футболист считает, что игры должны быть приостановлены из-за участившихся случаев заражения коронавирусом в клубах.
Сколько еще нужно вспышек коронавируса и закрытий баз, чтобы остановить футбол? Хаос! Они буквально обращаются с нами как с морскими свинками!
Сегодня «Астон Вилле» пришлось уйти на карантин из-за вспышки коронавируса в клубе.
Эстетично вы проигрываете. А Челси вообще и мокрого места не оставил на Севилии. И толлько лишь кармовый Интер не пробился никуда,но их оставим в стороне это бельмо итальянского футбола.
Эстетично вы проигрываете. А Челси вообще и мокрого места не оставил на Севилии. И толлько лишь кармовый Интер не пробился никуда,но их оставим в стороне это бельмо итальянского футбола.
А в АПЛ Вулверхэмптон и Лестер одни чего стоят.
А в АПЛ Вулверхэмптон и Лестер одни чего стоят.
Надо продолжать играть. Плевать на корону.!
Надо продолжать играть. Плевать на корону.!