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Футболист «Фулхэма» предложил приостановить АПЛ

07 января 2021, 21:59

Полузащитник «Фулхэма» Кевин МакДональд раскритиковал руководство АПЛ. Футболист считает, что игры должны быть приостановлены из-за участившихся случаев заражения коронавирусом в клубах.

Сколько еще нужно вспышек коронавируса и закрытий баз, чтобы остановить футбол? Хаос! Они буквально обращаются с нами как с морскими свинками!

Сегодня «Астон Вилле» пришлось уйти на карантин из-за вспышки коронавируса в клубе.

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Все комментарии
112910415
112910415
24 января в 17:05
спокойнЕе надо, спокойнЕе !
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответ ThеDDS (комментарий удален) (раскрыть)
08 января в 12:55
наши пешеходы,ваших межгалактических эстетов 3-0 вынесли в вашей конуре. ахаха! Шахтёр дважды Реал обыгрывал без особых усилий,вторым составом,первый был на карантине.
Эстетично вы проигрываете. А Челси вообще и мокрого места не оставил на Севилии. И толлько лишь кармовый Интер не пробился никуда,но их оставим в стороне это бельмо итальянского футбола.
Правдин Семён
Правдин Семён
08 января в 12:27
Псих.
David Young
David Young ответ Князь Всея Турина (раскрыть)
08 января в 12:25
.
sv_1969
sv_1969 ответ ThеDDS (комментарий удален) (раскрыть)
08 января в 12:24
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
08 января в 12:24
Кевину МакДональду приснился сон,что он Де Брюйне и его вопль услышат)))))
vlasovca
vlasovca
08 января в 11:36
Кевин! Закройся дома и сиди взаперти и не надо лишать людей любимой игры.
ilyafrom
ilyafrom
08 января в 08:55
Дворник Вася призвал ужесточить карантин, чтобы люди перестали ходить на улице и ему меньше стало бы убирать
Rancid
Rancid
08 января в 07:03
Ага, приостановят, следующая остановка для Фулхэма - Чемпионшип.
cska vperiod
cska vperiod
08 января в 06:09
Надо заморозить и зарплату тогда всё будет честно.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
08 января в 01:09
Что ты имеешь против морских свинок?
sv_1969
sv_1969 ответ ThеDDS (комментарий удален) (раскрыть)
08 января в 00:50
Каждому своё! Лично мне ничего эстетского в Ла Лиге уже не видно!
Эдип на Ганимеде
Эдип на Ганимеде ответ ThеDDS (комментарий удален) (раскрыть)
08 января в 00:26, ред.
Феееее, театр одного актёришки) Главное дело - у вас даже упадок двух традиционных грандов не привёл к разнообразию! То Атлетико рулит, то Севилья. Из скромных клубов - Хетафе, Леванте, Бетис на пару месяцев посверкали, и всё) Франция и Италия и те разнообразнее!
А в АПЛ Вулверхэмптон и Лестер одни чего стоят.
Эдип на Ганимеде
Эдип на Ганимеде ответ 25процентный клоун (раскрыть)
08 января в 00:24
Ой красава, наших упомянул :) За Эвертоном, Астон Виллой, Лидсом будущее) И за обновлёнными Челси, МЮ и ТТХ (но им надо прям вот до неузнаваемости обновиться).
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 января в 00:16
И так отдыхали больше чем было положено!
Сантус
Сантус
08 января в 00:14
Забавно,пчёлы против мёда....))Или он надеется гонять дома на приставке и получать деньги...)
dzvinka
dzvinka
07 января в 23:36
предложите в ответ полностью прекратить выплаты по зарплате г-н МакДоналду... мне кажется его мнение кардинально изменится.
25процентный клоун
25процентный клоун
07 января в 23:18
Эрик Хаген предложин остановить игры зенита в евроубках
beefs
beefs
07 января в 23:11
вот это так предъява...
particular
particular
07 января в 23:02
Инстаграмный бунтарь, заговорщик и критик...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 января в 22:50
Да уж, тяжёлый случай...
shlomo
shlomo ответ ThеDDS (комментарий удален) (раскрыть)
07 января в 22:48, ред.
Дело не в том, за какой клуб я болею....я вижу ситуацию, как ее вижу...если Барса сейчас не та, то спорить нечего....Реал почти сдулся, это ясно....а остальное (вернее остальные) вообще временное явление.....а вот ( на сколько не болею ни за один клуб АПЛ), то могу судить не предвзято....на сегодняшнее время это один из самых сильных чемпионатов....и та ситуация , которая сейчас в Ла Лиге, до добра эту Лигу не доведет....извините, но это только мое мнение....не более того....
Василий 50
Василий 50
07 января в 22:46
Он просто сказал, но его услышат.
КЭТиК
КЭТиК
07 января в 22:40
Откажись от зарплаты, тогда и предлагай.
shlomo
shlomo ответ ThеDDS (комментарий удален) (раскрыть)
07 января в 22:28
Тут если как посмотреть....в профиль ли или в анфас..."бегунки" хоть делают вид, что бегают, а в Ла Лиге пешеходы пешеходов пытаются обыграть...:)))
25процентный клоун
25процентный клоун
07 января в 22:23
Оставил бы Сити, Юнайтед, Челси, Виллу, Арсенал, Эвертон, Лестер, а остальных на карантин
drug01
drug01
07 января в 22:21
Бывают такие люди в наше время
Wolverhampton
Wolverhampton
07 января в 22:18
Это безумие!
Надо продолжать играть. Плевать на корону.!
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
07 января в 22:15
пора вообще разогнать эту бей беги лигу с её толерантностью к нигерам и лгтб.
shlomo
shlomo ответ ThеDDS (комментарий удален) (раскрыть)
07 января в 22:10
Тут бы как бы обратку АПЛ не плюнул...вся Ла лига может захлебнуться....:))))
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