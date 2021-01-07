Клопп: «Маловероятно, что мы подпишем нового центрального защитника»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп намекнул, что клуб вряд ли купит нового центрального защитника этой зимой.
Я не уверен, что мы не подпишем защитника, но это маловероятно. Если бы не было коронавируса, то мы бы могли совершить такую покупку, но сейчас клуб очень ответственно подходит к новым трансферам.
Ранее сообщалось, что защитник «Зальцбурга» Максимилиан Вебер попал в сферу интересов «Ливерпуля».
ну все, приехали
ну все, приехали
Скажите, пожалуйста, за что удалён аккаунт "3веpобой"? Он ничего не нарушал.
Скажите, пожалуйста, за что удалён аккаунт "3веpобой"? Он ничего не нарушал.