Клопп: «Маловероятно, что мы подпишем нового центрального защитника»

Наставник «Ливерпуля» намекнул, что клуб вряд ли купит нового центрального защитника этой зимой.

Я не уверен, что мы не подпишем защитника, но это маловероятно. Если бы не было коронавируса, то мы бы могли совершить такую покупку, но сейчас клуб очень ответственно подходит к новым трансферам.