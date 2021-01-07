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Клопп: «Маловероятно, что мы подпишем нового центрального защитника»

07 января 2021, 18:32

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп намекнул, что клуб вряд ли купит нового центрального защитника этой зимой.

Я не уверен, что мы не подпишем защитника, но это маловероятно. Если бы не было коронавируса, то мы бы могли совершить такую покупку, но сейчас клуб очень ответственно подходит к новым трансферам.

Ранее сообщалось, что защитник «Зальцбурга» Максимилиан Вебер попал в сферу интересов «Ливерпуля».

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Все комментарии
fanliverpoolfan23
fanliverpoolfan23
07 января в 22:17
Изза Пандемии сложно будет подписать топ зашитника
ЮЗИК
ЮЗИК
07 января в 20:37
Теперь что экономить будут
dzvinka
dzvinka
07 января в 20:31
б**** п****
ну все, приехали
Брулин
Брулин
07 января в 20:16
Должны же когда-то и молодые получать шанс в большом клубе! К тому же, если у клуба будут игровые проблемы, одна покупка это не изменит
dimagas2
dimagas2
07 января в 20:10
В аренду могут взять.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
07 января в 20:03
Зря. Кутепов возможно был бы не против))
Пьерлуиджи Мартини
Пьерлуиджи Мартини
07 января в 19:30, ред.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, за что удалён аккаунт "3веpобой"? Он ничего не нарушал.
КЭТиК
КЭТиК
07 января в 19:28
Отличных защитников нет, а кого угодно брать не хочется.
drug01
drug01
07 января в 19:00
Значит будут играть и ждать новых предложений
Федор Паршунин
Федор Паршунин
07 января в 18:49
Ван Дейк вряд ли сыграет в этом сезоне, поэтому присоединяюсь к мнению, что центральный защитник нужен.
Juventus CR7
Juventus CR7
07 января в 18:46
Он вам и не нужен!!
STVA 1
STVA 1
07 января в 18:42
А нужен защитник!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
07 января в 18:38
к сожалению, без качественного усиления и обновления состава маловероятно, что красные смогут защитить титул и бороться за новые.
mangox22
mangox22
07 января в 18:33
и так ничего не светит
1bear
1bear
07 января в 18:33
очень нужен,значит подпишут
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