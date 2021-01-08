Флик: «Мне очень нравится игровая манера „Гладбаха“»

Главный тренер «Баварии» поделился ожиданиями от выездного матча 15-го тура Бундеслиги с «Боруссией» Менхенгладбах.

«Гладбах» демонстрирует смелую игру в атаке, в последний трети у них многие вещи отработаны до автоматизма. Мне очень нравится их игровая манера. От своей команды я жду, что она покажет решительную игру как с мячом, так и без мяча. Нам нужна интенсивность и динамика, мы должны подойти к матчу с боевым настроем и уверенностью в себе.