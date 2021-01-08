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Флик: «Мне очень нравится игровая манера „Гладбаха“»

08 января 2021, 01:50
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)3 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от выездного матча 15-го тура Бундеслиги с «Боруссией» Менхенгладбах.

«Гладбах» демонстрирует смелую игру в атаке, в последний трети у них многие вещи отработаны до автоматизма. Мне очень нравится их игровая манера. От своей команды я жду, что она покажет решительную игру как с мячом, так и без мяча. Нам нужна интенсивность и динамика, мы должны подойти к матчу с боевым настроем и уверенностью в себе.

Предыдущая встреча команд завершилась победой «Баварии» (2:1).

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 января в 08:47
Поставлю на ничью!
КЭТиК
КЭТиК
08 января в 08:18
Где-то между ничьей и победой Баварии.
Leha-ha50
Leha-ha50
08 января в 07:20
Эти могут нервишки потрепать. Тут как у них пойдет, могут и обуть.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
08 января в 01:51, ред.
Ну вполне могут вас наказать
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