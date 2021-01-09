«Спартак» подпишет контракт с полузащитником ПСВ

Полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс может перейти в «Спартак».
Как сообщается, голландец станет игроком московского клуба не позднее понедельника. Хавбеку предстоит пройти медобследование, после чего он подпишет со «Спартаком» долгосрочный контракт.
В нынешнем сезоне Хендрикс провёл 15 матчей во всех соревнованиях, не отметившись результативными действиями. Летом 2019 года полузащитником интересовался ЦСКА.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1226060/hendriks-yorrit-spartak"
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1226060/hendriks-yorrit-spartak"
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Отличный выбор !
Настоящий спартаковец !
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Отличный выбор !
Настоящий спартаковец !
Как раз для спартака.
Как раз для спартака.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1226060/hendriks-yorrit-spartak
Ну и, зачем такого подписывать???
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1226060/hendriks-yorrit-spartak
Ну и, зачем такого подписывать???