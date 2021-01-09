«Спартак» подпишет контракт с полузащитником ПСВ

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09 января 2021, 17:08

Полузащитник ПСВ может перейти в «Спартак».

Как сообщается, голландец станет игроком московского клуба не позднее понедельника. Хавбеку предстоит пройти медобследование, после чего он подпишет со «Спартаком» долгосрочный контракт.