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«Спартак» подпишет контракт с полузащитником ПСВ

09 января 2021, 17:08

Полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс может перейти в «Спартак».

Как сообщается, голландец станет игроком московского клуба не позднее понедельника. Хавбеку предстоит пройти медобследование, после чего он подпишет со «Спартаком» долгосрочный контракт.

В нынешнем сезоне Хендрикс провёл 15 матчей во всех соревнованиях, не отметившись результативными действиями. Летом 2019 года полузащитником интересовался ЦСКА.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ alexgurzan (раскрыть)
11 января в 17:11
А он их и не искал. Но за ответ спасибо.
alexgurzan
alexgurzan ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
11 января в 15:54, ред.
Было грубовато оценивать способности пользователя находить достоверные источники.
pomor45
pomor45
09 января в 22:47
Именно такой и нужен Федуну.
Правдин Семён
Правдин Семён
09 января в 22:17
Лучше бы Джими подписали. Царство небесное ему. Был бы маркетинговый толк.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
09 января в 20:35
Убедительная просьба поясните мне, please, за что меня наказали 08.01.21 в 14.38. Я назвал юзера тем именем, которым он сам себя на сайте назвал. Усомнился в источнике его информации. В чем оскорбление? Спасибо.
Честный Зритель
Честный Зритель
09 января в 20:33
хаха без комментариев "В нынешнем сезоне Хендрикс провёл 15 матчей во всех соревнованиях, не отметившись результативными действиями
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1226060/hendriks-yorrit-spartak"
санек002
санек002 ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
09 января в 20:30
А У НАШИХ ПРОТИВНИКОВ ВСЕ ТАК!УСЛЫШАТ КАПЛЮ ПЛОХОГО,А ВЫЛИВАЮТ ВСЕ ВЕДРО!
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО ответ nikoladolgov (раскрыть)
09 января в 19:49
Из 15-и матчей ПСВ проиграл лишь один!!! 34-13 разница мячей! У каждого игрока своя задача на поле!
nikoladolgov
nikoladolgov
09 января в 19:19
В нынешнем сезоне Хендрикс провёл 15 матчей во всех соревнованиях, не отметившись результативными действиями.
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Отличный выбор !
Настоящий спартаковец !
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО ответ ПерекатиПоле (комментарий удален) (раскрыть)
09 января в 19:13
Зарема то сечёт, а вот Дзюба безразборный!))) Всё что шевелится.....!))))
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО ответ Q-J-G (раскрыть)
09 января в 19:11
Почему же, можно продолжить - Барриос, Фернандес, Умяров - полузащитники, на троих у них в 47-и играх ЧР по одной голевой и всё!!! Можно еще армейца Тикнизяна вспомнить - 18 игр, 0 результативных действий!
zooveterinar
zooveterinar
09 января в 19:09
Промес поговаривали как надумал возврощаться??? Опять наверное сплетни!!!
Трезвый повар
Трезвый повар
09 января в 18:53
Хендрикс стоит в 20 раз дешевле Тиля, а пользы Спартаку может принести намного больше
Q-J-G
Q-J-G ответ Рыжая Борода (раскрыть)
09 января в 18:43
....начнём с того, что Йоррит Хендрикс-полузащитник...Пожалуй, на этом и закончим...
Рыжая Борода
Рыжая Борода ответ Q-J-G (раскрыть)
09 января в 18:26
Джикия в этом сезоне провел почти 30 матчей во всех турнирах, и ни одного результативного действия... Это все, что нужно знать о подобной статистике для игроков-защитников
cska vperiod
cska vperiod
09 января в 18:05
Может и уже перешёл разные вещи.
Red blu
Red blu
09 января в 18:01
15 матчей во всех соревнованиях, не отметившись результативными действиями.
Как раз для спартака.
Брулин
Брулин ответ Anton Hohlov (раскрыть)
09 января в 17:51
«Спартак» заплатит около 700 тысяч евро за опорника ПСВ Хендрикса
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 января в 17:42
Посмотрим что за перец!
sv_1969
sv_1969 ответ Q-J-G (раскрыть)
09 января в 17:23, ред.
Он опорный вроде, хотя и опорные отмечаются результативными действиями. Покупка ради покупки по ходу
drug01
drug01
09 января в 17:23
Вот теперь Спартак попрёт....
Qatar Airways
Qatar Airways
09 января в 17:22
У Спартака теперь будет и Хендрикс и Ларссон. Интересно, Орлов такую связку за одного игрока считать будет?
Anton Hohlov
Anton Hohlov
09 января в 17:16
Если за недорого, почему бы нет.
Alhunah
Alhunah
09 января в 17:16
о очередное Де зуев
Q-J-G
Q-J-G
09 января в 17:12
В нынешнем сезоне Хендрикс провёл 15 матчей во всех соревнованиях, не отметившись результативными действиями.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1226060/hendriks-yorrit-spartak

Ну и, зачем такого подписывать???
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