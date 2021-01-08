Салах и Рэшфорд — в числе претендентов на награду лучшему игроку месяца АПЛ

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08 января 2021, 17:28

Официальный твиттер АПЛ объявил претендентов на награду лучшему игроку по итогам декабря.

В число кандидатов вошли форвард «Астон Виллы» (5 голов за 5 матчей), полузащитник «Манчестер Юнайтед» (3 гола и 4 ассиста за 6 матчей), голкипер «Астон Виллы» (4 сухих матча), защитник «Бёрнли» (1 гол за 6 матчей), нападающий «Манчестер Юнайтед» (5 голов и 2 ассиста за 6 матчей), форвард «Ливерпуля» (6 голов и 2 ассиста за 6 матчей), защитник «Вест Хэма» (3 гола за 6 матчей) и защитник «Манчестер Сити» .