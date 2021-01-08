Салах и Рэшфорд — в числе претендентов на награду лучшему игроку месяца АПЛ

Официальный твиттер АПЛ объявил претендентов на награду лучшему игроку по итогам декабря.
В число кандидатов вошли форвард «Астон Виллы» Анвар Эль-Гази (5 голов за 5 матчей), полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш (3 гола и 4 ассиста за 6 матчей), голкипер «Астон Виллы» Дамиан Эмилиано Мартинес (4 сухих матча), защитник «Бёрнли» Бен Ми (1 гол за 6 матчей), нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд (5 голов и 2 ассиста за 6 матчей), форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах (6 голов и 2 ассиста за 6 матчей), защитник «Вест Хэма» Томаш Соучек (3 гола за 6 матчей) и защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз.
Отдать свой голос вы можете по ссылке. Лучшим футболистом АПЛ по итогам ноября был признан полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш.
На пару с Диашем, они создали топ-связку, благодаря их игре МС меньше всех пропустил мячей в чемпионате. Грамотные действия в обороне обеспечили команде стабильность. Пеп говорил, что прошлые неудачи Джона были связаны с проблемами в личной жизни, а сейчас вроде как всё наладилось.
На пару с Диашем, они создали топ-связку, благодаря их игре МС меньше всех пропустил мячей в чемпионате. Грамотные действия в обороне обеспечили команде стабильность. Пеп говорил, что прошлые неудачи Джона были связаны с проблемами в личной жизни, а сейчас вроде как всё наладилось.