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Салах и Рэшфорд — в числе претендентов на награду лучшему игроку месяца АПЛ

08 января 2021, 17:28

Официальный твиттер АПЛ объявил претендентов на награду лучшему игроку по итогам декабря.

В число кандидатов вошли форвард «Астон Виллы» Анвар Эль-Гази (5 голов за 5 матчей), полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш (3 гола и 4 ассиста за 6 матчей), голкипер «Астон Виллы» Дамиан Эмилиано Мартинес (4 сухих матча), защитник «Бёрнли» Бен Ми (1 гол за 6 матчей), нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд (5 голов и 2 ассиста за 6 матчей), форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах (6 голов и 2 ассиста за 6 матчей), защитник «Вест Хэма» Томаш Соучек (3 гола за 6 матчей) и защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз.

Отдать свой голос вы можете по ссылке. Лучшим футболистом АПЛ по итогам ноября был признан полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш.

Салах и Рэшфорд — в числе претендентов на награду лучшему игроку месяца АПЛ

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
08 января в 23:11
Рэшфорд молодчик, особенно как за обеды и образование детишек из малоимущих семей сражается - по-моему, так вообще человеком года должен стать!.. Хотя, я - за Ливерпуль! Так, что..: Манки сосите, но Рэшфорд - респект!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 января в 18:57
Надо обоим дать!
dzvinka
dzvinka
08 января в 18:33, ред.
ни один ни второй не достойны.
я бы Соучеку из ВХ отдал.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
08 января в 18:15, ред.
Опять должен выиграть Бруно, но и у Рэшфорда хорошая статистика.
Эдип на Ганимеде
Эдип на Ганимеде
08 января в 17:55
За какие заслуги номинирован Салах? Только потому что в составе сомнительного чемпиона пробивает сомнительные пенальти? Матч с Саутгэмптоном показал его уровень.
allemz
allemz
08 января в 17:51
Стоунзи не меньше других заслуживает эту награду. Заметно прибавил!
На пару с Диашем, они создали топ-связку, благодаря их игре МС меньше всех пропустил мячей в чемпионате. Грамотные действия в обороне обеспечили команде стабильность. Пеп говорил, что прошлые неудачи Джона были связаны с проблемами в личной жизни, а сейчас вроде как всё наладилось.
ilyafrom
ilyafrom
08 января в 17:47
Большинство проголосуют за самого известного и популярного
Cat01
Cat01
08 января в 17:45
Трудно выбрать кого
sv_1969
sv_1969
08 января в 17:32
Есть и другие
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 января в 17:30
Салах выглядит круче...
ЮЗИК
ЮЗИК
08 января в 17:29
Оба претендента достойны
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