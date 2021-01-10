«Аякс» отказался подписывать Эриксена из-за его высокой зарплаты

Источник со ссылкой на Calciomercato.com сообщает, что «Аякс» передумал подписывать полузащитника «Интера» Кристиана Эриксена.
Нидерландский клуб заинтересован в возвращении хавбека, однако не может позволить себе платить игроку полноценную зарплату, — она составляет 7.5 млн евро в год.
Ранее стало известно, что «Интер» готов отпустить Эриксена в январе.
Пока всё выглядит так, что Эриксен посидит на лавочке ещё полгода, и будет слёзно жаловаться что ему не дают играть и не продают в другой клуб... Словно полно желающих платить ему 7,5 лимонов в год при сегодняшнем уровне датчанина... =)
Пока всё выглядит так, что Эриксен посидит на лавочке ещё полгода, и будет слёзно жаловаться что ему не дают играть и не продают в другой клуб... Словно полно желающих платить ему 7,5 лимонов в год при сегодняшнем уровне датчанина... =)