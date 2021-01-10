«Аякс» отказался подписывать Эриксена из-за его высокой зарплаты

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10 января 2021, 13:27

Источник со ссылкой на Calciomercato.com сообщает, что «Аякс» передумал подписывать полузащитника «Интера» .

Нидерландский клуб заинтересован в возвращении хавбека, однако не может позволить себе платить игроку полноценную зарплату, — она составляет 7.5 млн евро в год.

Ранее стало известно, что «Интер» готов отпустить Эриксена в январе.