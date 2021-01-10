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«Аякс» отказался подписывать Эриксена из-за его высокой зарплаты

10 января 2021, 13:27

Источник со ссылкой на Calciomercato.com сообщает, что «Аякс» передумал подписывать полузащитника «Интера» Кристиана Эриксена.

Нидерландский клуб заинтересован в возвращении хавбека, однако не может позволить себе платить игроку полноценную зарплату, — она составляет 7.5 млн евро в год.

Ранее стало известно, что «Интер» готов отпустить Эриксена в январе.

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Все комментарии
shlifen
shlifen
10 января в 16:04
Ну тут Эриксену нужно определяться, или он "бабло косит" и сидит себе спокойно на лавочке в Интере, или переходит в клуб где может постоянно играть, но тогда нужно раза в полтора-два подвинуться в зарплате... Аякс Эриксену предоставляет хороший шанс "реанимации", но видимо агента датчанина интересуют только комиссионные и зарплата игрока (возможно именно поэтому Кристиан и перешёл в Интер - банально больше предложили)... Если ПСЖ действительно отказался, то вариантов у Эриксена не много. На мой взгляд в Тоттенхеме он себя уже "исчерпал", да и не факт что Моуриньо найдёт ему место в составе...
Пока всё выглядит так, что Эриксен посидит на лавочке ещё полгода, и будет слёзно жаловаться что ему не дают играть и не продают в другой клуб... Словно полно желающих платить ему 7,5 лимонов в год при сегодняшнем уровне датчанина... =)
mihaluch
mihaluch
10 января в 13:53
У Аякса нет Газпрома.
cska vperiod
cska vperiod
10 января в 13:52
В зените заплатят айда сюда.
Leha-ha50
Leha-ha50
10 января в 13:41
И за бугром полно своих "Кокориных".
sv_1969
sv_1969
10 января в 13:39
Ему надо зенитовских приглашать чтобы увидев зарплаты умом тронуться!)))
Mangur
Mangur
10 января в 13:35
Ковид мочит на взлёте.
ДСА
ДСА
10 января в 13:29
В Аяксе таких зарплат не видели.
КЭТиК
КЭТиК
10 января в 13:28
Это было ясно изначально.
Q-J-G
Q-J-G
10 января в 13:28
Для Аякса это вполне нормально...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 января в 13:28
Экономные ребята в Аяксе...
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