В «Тамбове» назвали «ерундой» слухи о поездке на сбор за счёт игроков

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова прокомментировала информацию, согласно которой футболисты команды за свой счёт добираются на место зимнего сбора.

Полная ерунда, конечно, что мы предложили игрокам самим добираться до места сбора. Никаких распоряжений не было. У нас запланированы сборы в Крымске. Нам надо пережить выходной, а потом с понедельника будем смотреть, может, что прояснится. Не снимемся ли с чемпионата? Смогу так сказать, когда увижу деньги на расчётном счёте. А обещаний уже много слышала.