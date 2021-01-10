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В «Тамбове» назвали «ерундой» слухи о поездке на сбор за счёт игроков

10 января 2021, 17:28

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова прокомментировала информацию, согласно которой футболисты команды за свой счёт добираются на место зимнего сбора.

Полная ерунда, конечно, что мы предложили игрокам самим добираться до места сбора. Никаких распоряжений не было. У нас запланированы сборы в Крымске. Нам надо пережить выходной, а потом с понедельника будем смотреть, может, что прояснится. Не снимемся ли с чемпионата? Смогу так сказать, когда увижу деньги на расчётном счёте. А обещаний уже много слышала.

Ранее появилась информация, что «Тамбов» примет решение о снятии с чемпионата до конца января.

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МапС
МапС ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
10 января в 19:06
Если богатые дяди готовы содержать клубы себе в убыток - это их личное дело. А вот тамбовского губера я понимаю. Зачем сорить и так небогатым бюджетом? Это как секс по-еврейски: вкладываешь больше - вынимаешь меньше. Есть у него проблемы поважнее футбола. Ну а Зенит, Локо и Динамо - это уже отдельная тема, замусоленная до дыр.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ МапС (раскрыть)
10 января в 18:44
А разве наш, так называемый "профессиональный" футбол неубыточен? Разве Федун получает какой либо доход от Спартака? Одни убытки и расходы. Но Федун энтузиаст , пусть и менеджер плохой, как и Галицкий и Ротенберг. Они все в убытках. Но это их личное дело. А вот когда от госклубов типа Зенита, Локо, Динамо убытки стране - вот здесь и обидно и интересно одновременно.
За адекватность
За адекватность
10 января в 18:42
19 июня 2020 «Вчера в 17:00 состоялась Комиссия РФС по лицензированию. По ее итогам наш клуб получил лицензию на следующий сезон, без каких-либо оговорок, запретов и прочих примечаний», - отмечает генеральный директор клуба Ольга Юрьевна Коновалова. Вот теперь идите к тем кто лицензию выдал и пусть помогут Вам "увидеть деньги на расчетном счете". Болельщиков клуба только жалко. Как всегда личное мнение.
МапС
МапС
10 января в 18:34, ред.
Любительский футбол убыточен, как и любительская рыбалка. Надо платить за удовольствие. Если за вас не платят - платите сами. Не можете - гаме овер тык-скыть.
particular
particular
10 января в 18:22
Денег нет, но вы езжайте...
ТТ
ТТ
10 января в 18:19
Мне в этой ситуации больше всего жалко болельщиков клуба! А игроки,тренеры найдут себя на других контрактах!
Loko57
Loko57
10 января в 18:03, ред.
Такие дела делаются "добровольно-принудительно". Таких распоряжений никогда нигде не было и вряд ли будет.
mihaluch
mihaluch
10 января в 18:02
Пора уже команду распустить и забыть.
drug01
drug01
10 января в 18:01
Просто совсем туго
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
10 января в 17:49
Зачем за свой счет, когда есть возможность за счет бюджета Тамбовской области поехать?. Медицину, образование , ЖКХ урежут и они поедут радовать зрителей. А вообще то бы по справедливости надо бы снять эту команду с РПЛ, а ущерб, нанесенный бюджету, взыскать совокупно с Дюкова и Прядкина, которые допустили такое разворовывание бюджета нищей области.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
10 января в 17:34
Пора уже сниматься и дать возможность игрокам найти себе новые команды в зимнюю паузу.
ДАША Д
ДАША Д
10 января в 17:34
Если сборы в Крымске, то пожалуй с деньгами совсем худо.
Faustello
Faustello
10 января в 17:30
Хоть бы вам ни копейки больше не дали!
КЭТиК
КЭТиК
10 января в 17:30
180 млн. долга, всё может быть.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 января в 17:28
Видно же что утка
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