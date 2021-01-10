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Талалаев: «Мы не сторонники радикального обновления состава»

10 января 2021, 16:06

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о трансферной политике грозненского клуба.

Селекционная работа — процесс безостановочный. Тщательно ведем игроков, собираем информацию, ищем нужные качества, — появление случайных людей почти исключено. В Грозном своя специфика: важно, как человек адаптируется не только в спортивном, но и в социальном плане. Развитие клуба накладывает возрастные ограничения: новичок должен иметь перспективы, быть потенциально ликвидным, так что кандидатов старше 29 лет не рассматриваем и не просматриваем.

Однако мы не сторонники радикального обновления состава. Придерживаемся мнения, что за одно трансферное окно в интересах поставленной командной игры, микроклимата и клуба в целом нельзя менять более четырех человек. Хочется создать такую атмосферу, чтобы футболисты стремились играть не только за деньги, но именно за «Ахмат». Чтобы, становясь частью клуба, хотели развиваться вместе с ним. Обойдемся без громких патриотических слов, но вспомните «Аталанту». Ее идеология и модель нам близки. Не ищем спасателей, которые придут и в одиночку дадут результат. Прогрессировать должны все вместе — футболисты, команда и клуб.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» собирается подписать зимой нескольких игроков.

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pomor45
pomor45 ответ Навзир (раскрыть)
11 января в 20:45
Пусть так и будет. Не надо будет любительскую лигу именовать профессиональной.
Навзир
Навзир ответ pomor45 (раскрыть)
10 января в 22:51
Если убрать бюджетные деньги, то только три команды будут играть между собой. А Ахмат если и тратит бюджетные деньги, то хоть с умом, и не разбрасывается ими.
pomor45
pomor45
10 января в 20:57
Если упразднить бюджетное финансирование профессиональных клубов, являющееся по сути преступным, то проблема обновления у клубов типа Ахмата отпадёт сама собой.
STVA 1
STVA 1
10 января в 17:00
Значит денег хватает точечно усилиться
beefs
beefs
10 января в 16:47
идея и стремления похвальны...
Faustello
Faustello
10 января в 16:35, ред.
РадиКальное обновление это про все РПЛ.
Спасибо лимиту!
ДАША Д
ДАША Д
10 января в 16:10
Насколько денег хватит настолько и обновят состав.
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