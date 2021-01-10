Талалаев: «Мы не сторонники радикального обновления состава»

Главный тренер «Ахмата» рассказал о трансферной политике грозненского клуба.

Селекционная работа — процесс безостановочный. Тщательно ведем игроков, собираем информацию, ищем нужные качества, — появление случайных людей почти исключено. В Грозном своя специфика: важно, как человек адаптируется не только в спортивном, но и в социальном плане. Развитие клуба накладывает возрастные ограничения: новичок должен иметь перспективы, быть потенциально ликвидным, так что кандидатов старше 29 лет не рассматриваем и не просматриваем.

Однако мы не сторонники радикального обновления состава. Придерживаемся мнения, что за одно трансферное окно в интересах поставленной командной игры, микроклимата и клуба в целом нельзя менять более четырех человек. Хочется создать такую атмосферу, чтобы футболисты стремились играть не только за деньги, но именно за «Ахмат». Чтобы, становясь частью клуба, хотели развиваться вместе с ним. Обойдемся без громких патриотических слов, но вспомните «Аталанту». Ее идеология и модель нам близки. Не ищем спасателей, которые придут и в одиночку дадут результат. Прогрессировать должны все вместе — футболисты, команда и клуб.