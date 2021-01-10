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Черданцев — Алексею Миранчуку: «Добро пожаловать в конкурентный футбол»

10 января 2021, 12:26

Футбольный комментатор Георгий Черданцев поделился мнением о ситуации российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в итальянском клубе.

Гасперини говорит, что у Миранчука нет таких качеств нападающего, как у Иличича. И что нужно найти ему место на поле, где Миранчук может быть полезен. Это после полугода (почти) совместной работы! О чем это говорит?

1) Гасперини сумасшедший, утративший квалификацию тренер. 2) Гасперини не просил Миранчука. Не знал, кто это. Игрока купил спортивный директор «Аталанты».

Правильный ответ второй. Алексею добро пожаловать в конкурентный футбол. Там без лимита нужно доказывать. В футбол Алексей умеет играть, но, значит, того, что мы видели в «Локомотиве», очень мало, раз не проходит в состав «Аталанты».

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ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
10 января в 19:11
И кстати, сейчас наоборот идет тенденция сиавить в основу уже 16-17 летних ребят, потому что в них видят будущих звёзд.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
10 января в 19:08
С таким же успехом берут парня, который получал 100тыс. в своей деревенской команде и где он был звездой номер один, и дают контракт на 1млн. и ему же так же надо бороться за место на поле ибо здесь он не звезда, а в случае аталанты и народу очень много на позицию. И паренёк может решить - да у меня уже контракт на лям...зачем теперь потеть, шансов и так мало.
STVA 1
STVA 1 ответ Zak11 (раскрыть)
10 января в 19:01, ред.
100 % согласен! Если взять кол-во ребят уехавших играть за рубеж до лимита и после то это будут ужасающие цифры не ползу детей лимита!Игроки ехали заработать и поиграть в лучших лигах! Сейчас нашим этого не надо!
Zak11
Zak11
10 января в 18:19
Лимит испортил абсолютно всё. Весь рос футбол убил напрочь. Люди, думающие что он полезен больны на голову. Мы совсем не воспроизводим качественных футболистов. Последнее поколение талантов уезжало в Англию. Забивали там десятки голов. К сожалению этого мы уже не увидим. Уехали только Миранчук с Головиным, и то в относительно средние клубы.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Loko57 (раскрыть)
10 января в 17:14
Он поехал не за деньгами. Соглашусь. Но не его вина, что футбол в РПЛ, благодаря не зарабатываемым, а ПОЛУЧАЕМЫМ деньгам, деградировал настолько, что один из лучших футболистов РПЛ не может себя проявить в достаточно среднем клубе серии А, не самом сильном чемпионате Европы. Это не вина Алексея, это его беда, как и беда всех лучших футболистов РПЛ. Без реальной конкуренции, когда деньги надо выгрызать борьбой на поле, футболист высокого уровня не может состояться. Последний такой и видимо исключение - это Головин. Но он выходец из глубинки и у него не было другого способа выбиться, кроме как грызть зубами футбольное поле. Все остальные молодые растут в условиях милионных контрактов, которые в основном идут из бюджета (главное зло нашего футбола)
Loko57
Loko57 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
10 января в 16:25
Позволю себе с Вами не согласиться. Алексей Миранчук как раз и есть исключение. Он ответственно относится к футболу, к работе над собой. И в Аталанту он поехал явно не за деньгами
CSKA2012
CSKA2012
10 января в 14:22
Да тут паспорт РФ или союзников по ТСЖ не канает, надо крутится как белка в колесе.
STVA 1
STVA 1 ответ Байкал-38 (раскрыть)
10 января в 14:12
Лично я рад был за Алексея , но сразу говорил что тяжело будет ему!Ведь чемп другой и скорости на порядок выше, но он умный игрок и думаю сможет преодолеть всё!
Faustello
Faustello
10 января в 14:03
А. Миранчук Черданцеву:
- добро пожаловать в ипотеку!
Rare Fish
Rare Fish
10 января в 13:45
если бы знал язык .все было бы проще..пока включается в тренировки ..100% не все получается..физика не та ..через месяц второй будет больше игрового времени...не готов пока ..видно было , даже не смотря на два забитых в касание почти...
Байкал-38
Байкал-38
10 января в 12:59, ред.
А что вообще за истерия вокруг Алексея Миранчука?
Алексей пришёл в клуб травмированным, потом коронавирус, плюс адаптация в новом клубе, в новой стране. Ну и не стоит забывать кто такой тренер Гасперини, у него сразу не играют, любит он придержать игроков.
Да многих ввело заблуждение два красавца гола (в ЛЧ и гол Интеру), но это лишь доказывало, что он так может, а в остальном надо ждать и усердно трудиться.
Этот сезон притирочный, определяющим будет следующий. Сейчас же надо воздержаться как от истерии, так и от восторгов.
Cat01
Cat01
10 января в 12:59
Придётся много работать
mihaluch
mihaluch
10 января в 12:51
Такой у нас уровень футбола.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
10 января в 12:51
Он говорит совершенно правильные вещи. Огромные деньги, которые у нас футболисты ПОЛУЧАЮТ, а не зарабатывают, отучили их от желания бороться на поле, выгрызать зубами результат. И Миранчук не исключение. Вряд ли кто то из наших сегодняшних "звезд", таких как Зобнин, Бакаев, Оздоев, Кокорин, Джикия, Ерохин,Кузяев, Миранчук Ан., и др. потянут в серьезных европейских клубах. Одного желания играть в Европе слишком мало.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
10 января в 12:38, ред.
Желаю Жоре попасть в среду конкурентных комментаторов, где не ставят в эфир нести всякую чушь.
STVA 1
STVA 1
10 января в 12:36
А вот мнения этого сумасшедшего никому не интересно!
beefs
beefs
10 января в 12:33
конечно мало, у нас нет футболистов с требованиями европейского футбола...
КЭТиК
КЭТиК
10 января в 12:27
Тут зарплату надо отработать.
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