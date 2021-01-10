Черданцев — Алексею Миранчуку: «Добро пожаловать в конкурентный футбол»

Футбольный комментатор Георгий Черданцев поделился мнением о ситуации российского полузащитника «Аталанты» в итальянском клубе.

Гасперини говорит, что у Миранчука нет таких качеств нападающего, как у Иличича. И что нужно найти ему место на поле, где Миранчук может быть полезен. Это после полугода (почти) совместной работы! О чем это говорит?

1) Гасперини сумасшедший, утративший квалификацию тренер. 2) Гасперини не просил Миранчука. Не знал, кто это. Игрока купил спортивный директор «Аталанты».

Правильный ответ второй. Алексею добро пожаловать в конкурентный футбол. Там без лимита нужно доказывать. В футбол Алексей умеет играть, но, значит, того, что мы видели в «Локомотиве», очень мало, раз не проходит в состав «Аталанты».