Черданцев — Алексею Миранчуку: «Добро пожаловать в конкурентный футбол»

Футбольный комментатор Георгий Черданцев поделился мнением о ситуации российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в итальянском клубе.
Гасперини говорит, что у Миранчука нет таких качеств нападающего, как у Иличича. И что нужно найти ему место на поле, где Миранчук может быть полезен. Это после полугода (почти) совместной работы! О чем это говорит?
1) Гасперини сумасшедший, утративший квалификацию тренер. 2) Гасперини не просил Миранчука. Не знал, кто это. Игрока купил спортивный директор «Аталанты».
Правильный ответ второй. Алексею добро пожаловать в конкурентный футбол. Там без лимита нужно доказывать. В футбол Алексей умеет играть, но, значит, того, что мы видели в «Локомотиве», очень мало, раз не проходит в состав «Аталанты».
Алексей пришёл в клуб травмированным, потом коронавирус, плюс адаптация в новом клубе, в новой стране. Ну и не стоит забывать кто такой тренер Гасперини, у него сразу не играют, любит он придержать игроков.
Да многих ввело заблуждение два красавца гола (в ЛЧ и гол Интеру), но это лишь доказывало, что он так может, а в остальном надо ждать и усердно трудиться.
Этот сезон притирочный, определяющим будет следующий. Сейчас же надо воздержаться как от истерии, так и от восторгов.
Алексей пришёл в клуб травмированным, потом коронавирус, плюс адаптация в новом клубе, в новой стране. Ну и не стоит забывать кто такой тренер Гасперини, у него сразу не играют, любит он придержать игроков.
Да многих ввело заблуждение два красавца гола (в ЛЧ и гол Интеру), но это лишь доказывало, что он так может, а в остальном надо ждать и усердно трудиться.
Этот сезон притирочный, определяющим будет следующий. Сейчас же надо воздержаться как от истерии, так и от восторгов.