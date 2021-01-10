Шалимов: «Алексею Миранчуку нужно стиснуть зубы и терпеть»

Российский тренер поделился мнением о перспективах полузащитника в «Аталанте».

Гасперини не зажимает Миранчука, Иличич провел мощно последний матч с «Беневенто», Алексею сложно выиграть конкуренцию у такого Йосипа. Плюс Миранчук приехал с травмой, нужна практика, но с такой формой Иличича очень сложно. Алексею нужно держать себя в форме, нужно стиснуть зубы и терпеть.