Шалимов: «Алексею Миранчуку нужно стиснуть зубы и терпеть»

Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о перспективах полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».
Гасперини не зажимает Миранчука, Иличич провел мощно последний матч с «Беневенто», Алексею сложно выиграть конкуренцию у такого Йосипа. Плюс Миранчук приехал с травмой, нужна практика, но с такой формой Иличича очень сложно. Алексею нужно держать себя в форме, нужно стиснуть зубы и терпеть.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1226233/miranchuk-aleksey-atalanta
Откуда практика, если Алексея выпускают на поле в основном 84-87 мин., и только на замену...? ...Стиснуть зубы и терпеть... и сколько тиснуть, и терпеть? Судя по всему, никакой перспективы в ближайшее будущее, а возможно, и вообще... Жаль Алексея, плюс ко всему, это ещё огромный минус для сборной, когда такой игрок не имеет игровой практики.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1226233/miranchuk-aleksey-atalanta
Откуда практика, если Алексея выпускают на поле в основном 84-87 мин., и только на замену...? ...Стиснуть зубы и терпеть... и сколько тиснуть, и терпеть? Судя по всему, никакой перспективы в ближайшее будущее, а возможно, и вообще... Жаль Алексея, плюс ко всему, это ещё огромный минус для сборной, когда такой игрок не имеет игровой практики.