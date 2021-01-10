ГлавнаяНовости

Шалимов: «Алексею Миранчуку нужно стиснуть зубы и терпеть»

10 января 2021, 13:03

Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о перспективах полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

Гасперини не зажимает Миранчука, Иличич провел мощно последний матч с «Беневенто», Алексею сложно выиграть конкуренцию у такого Йосипа. Плюс Миранчук приехал с травмой, нужна практика, но с такой формой Иличича очень сложно. Алексею нужно держать себя в форме, нужно стиснуть зубы и терпеть.

Все новости
Шалимов — о Кокорине в «Фиорентине»: «Любой бы поехал на его месте»
Вчера, 21:34 Комментарии7
Ещенко: «Кокорин — молодец. Правильно, что шутит на пресс-конференции»
Вчера, 20:52 Комментарии6
Тренер «Сочи»: «Надеемся, что Кокорин включит на максимум свой характер»
Вчера, 20:36 Комментарии2
Аванесян: «Я приехал на сбор ЦСКА с целью закрепиться в первой команде»
Вчера, 20:29 Комментарии10
Нобоа: «Кокорин может показать топ-футбол в „Фиорентине“»
Вчера, 20:01 Комментарии7
Кудряшов: «Борис Ротенберг глубоко погружен в дела „Сочи“»
Вчера, 19:48 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
24 января в 20:35
работать !
всё получится
Indian
Indian
10 января в 21:44
Не надо ничего стискивать... Надо на тренировке, в двусторонке, напихать больше Йосипа и всё. Да и наши иксперты должны понять, что в такой команде сидеть на лавке не зазорно. Лёха делает работу на которую его наняли.
pomor45
pomor45
10 января в 20:41
Так и в терпилу превратится.
SHMEL
SHMEL
10 января в 17:32
Миранчуку нужно не терпеть, а втрое больше работать на тренировках, доказывая свою состоятельность тренеру, на старом багаже далеко не уедешь...
Илья85
Илья85 ответ Твой Арсен (раскрыть)
10 января в 17:23
Никто не застрахован от травм ,темболее с этим ковидом,так вообще все непредсказуемо
Илья85
Илья85 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
10 января в 17:21
Знали бы про это коментаторы и некотрве эксперты на канделаки тв,может быть ,народ не столь обременненный знаниями внутрифутбольного хозяйства ,который слушает их,начал понимать ,что тренировки это не просто беготня и пинание мяча.
Futurista
Futurista ответ Барeт Гейл (раскрыть)
10 января в 16:50, ред.
Ацкий труд...невыносимые условия)...
Твой Арсен
Твой Арсен
10 января в 15:10, ред.
Непонятно зачем его Аталанта покупала. Отдали бы тогда в аренду в какой-нибудь клуб серии А из середины таблицы если они укомплектованы, и он не нужен, а он не нужен.
CSKA2012
CSKA2012
10 января в 14:15, ред.
Обычно наши футболисты не стисвают зубы, а раслабляются и получают удовольствие))
порт
порт
10 января в 14:10
Или выбить конкуренту.
Faustello
Faustello
10 января в 13:59
Это же гайд для Азмуна в раздевалке)))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
10 января в 13:40
Нужно просто сидеть тихо, когда не умеешь нормально играть, получаешь на халяву и живешь в тепле.
Барeт Гейл
Барeт Гейл
10 января в 13:32
Человек живет в Италии, играет в футбол и получает за это миллионы. Терпения парню...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Федор Паршунин (раскрыть)
10 января в 13:31
Давно известно, что свою состоятельность и уровень подготовки игроки показывают на тренировках. Опытному тренеру по тренировочному процессу сразу ясно на что кто-то способен. А игра может лишь подтвердить мнение тренера. Видимо на тренировках Миранчук не демонстрирует тот уровень, который нужен для игры в основе.
particular
particular
10 января в 13:30
Не надо трогать зубы и заниматься самобичеванием...
Профессиональный подход, конкуренция, взгляды тренера и адаптация к любым условиям сделают своё дело... Не стОит становится марионеткой обстоятельств...
Q-J-G
Q-J-G ответ Федор Паршунин (раскрыть)
10 января в 13:20
Сложно, что-то доказать, когда нет шанса доказать, 15 мин в конце матча, когда игра или полностью выиграна или полностью проиграна - это не шанс...
Hypnoz
Hypnoz
10 января в 13:17
Посидит на лавке и поедет на родину !
Бомжи возьмут, будет феерить в Рфпл.
Q-J-G
Q-J-G
10 января в 13:16
...нужна практика....
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1226233/miranchuk-aleksey-atalanta

Откуда практика, если Алексея выпускают на поле в основном 84-87 мин., и только на замену...? ...Стиснуть зубы и терпеть... и сколько тиснуть, и терпеть? Судя по всему, никакой перспективы в ближайшее будущее, а возможно, и вообще... Жаль Алексея, плюс ко всему, это ещё огромный минус для сборной, когда такой игрок не имеет игровой практики.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
10 января в 13:14, ред.
Вчера выходил на несколько минут, отдал несколько точных передач, но за полученный отрезок Гасперини мало что можно доказать. Сейчас все зависит от личных качеств Алексея, сможет ли он не упасть духом и по исконно русской привычке "забить", а продолжит доказывать тренеру "Аталанты" свое желание и возможность оказаться на поле. Отсутствие конкуренции и нахождение в зоне комфорта - от этого всего Миранчук отказался, покинув уютные воды РПЛ. Но как говорится - "назвался груздем - полезай в кузов", Алексею надо продолжать упорно гнуть свою линию и тогда успех рано или поздно придет.
ТТ
ТТ
10 января в 13:14
Мда...дельный совет от Шалимова!))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 января в 13:04
Ему валить надо!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100