Генич: «ЦСКА сделает предложение Дзагоеву остаться»

Футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о будущем полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева.
У меня здесь нет инсайда, но, думаю, с Дзагоевым у ЦСКА ситуация предельно простая. Скорее всего, клуб сделает игроку предложение остаться, но на гораздо более скромных финансовых условиях. И не исключено, что Алан согласится.
Понимая лазаретную историю Дзагоева, не каждый клуб решится с ним связывать отношения. Поэтому первым вариантом мне видится сохранения Алана в ЦСКА, однако с перспективой на какую-то должности в клубе — место в тренерском штабе, например. Все-таки Дзагоев — знаковая фигура для ЦСКА.
Второй вариант — очень красивый, но со ставкой на фантастическое развитие событий. Сейчас очень хорошо играет «Алания» в ФНЛ, а Дзагоев — осетин, и его в этом клубе приняли бы с огромным удовольствием. А для «Спартака» Гогниева иметь в составе такого футболиста и дядьку-наставника было бы очень интересно и полезно с точки зрения привлечения внимания к «Алании». Но тут также понятно, что финансовые условия во Владикавказе будут достаточно скромными.
Полагаю, ключевыми для Дзагоева будут весенние матчи в составе ЦСКА. Если он докажет свою состоятельность и необходимость клубу, тогда может быть предложено новое соглашение. Но заканчивать карьеру дня Алана точно рановато, даже несмотря на такое обилие травм.
Я тоже слышал что он любит мак
Я тоже слышал что он любит мак
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Геничу следовало ограничиться этими словами и не включать свою бурную фантазию. Лично я уверен, Алан ещё порадует нас своей игрой в нашем любимом клубе!
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Геничу следовало ограничиться этими словами и не включать свою бурную фантазию. Лично я уверен, Алан ещё порадует нас своей игрой в нашем любимом клубе!
И будем рады его и дальше видеть в наших рядах.
И будем рады его и дальше видеть в наших рядах.
Согласен, общение за соккере с единомышленниками и друзьями это одна из задач данного сайта, на нём много старожилов, уважаемых мною. Сергей один из них (острый на язык ), но в его высказываниях НЕТ злорадства или самоутверждения. тем более ПОУЧЕНИЙ. За что его и уважаю. Приятно было пообщаться. Всех благ.
Согласен, общение за соккере с единомышленниками и друзьями это одна из задач данного сайта, на нём много старожилов, уважаемых мною. Сергей один из них (острый на язык ), но в его высказываниях НЕТ злорадства или самоутверждения. тем более ПОУЧЕНИЙ. За что его и уважаю. Приятно было пообщаться. Всех благ.
Темните сударь,......
Темните сударь,......
Удачи Алану...нужно искать новое место под солнцем...
Удачи Алану...нужно искать новое место под солнцем...
Просто иногда надо понимать очевидное и не тешить себя надеждами, которые будет оплачивать клуб...
Успехов Вам в Вашем болении...
Кандауров, хоть обминусуйся, но понятней и доходчивей ты не станешь, а Дзага не отыграет и половины матчей за сезон в полный рост...
Просто иногда надо понимать очевидное и не тешить себя надеждами, которые будет оплачивать клуб...
Успехов Вам в Вашем болении...
Кандауров, хоть обминусуйся, но понятней и доходчивей ты не станешь, а Дзага не отыграет и половины матчей за сезон в полный рост...
Здоровья, удачи.
Здоровья, удачи.
Болейте , так сказать, и далее, А за какой клуб?
Болейте , так сказать, и далее, А за какой клуб?
И если Дзага уже не тот Дзагоев, то зачем писать про всякую чушь и разогревать себя дутым клубным патриотизмом?...
У Вас свой взгляд, который, возможно и правильный... Каждому своё...
И если Дзага уже не тот Дзагоев, то зачем писать про всякую чушь и разогревать себя дутым клубным патриотизмом?...
У Вас свой взгляд, который, возможно и правильный... Каждому своё...