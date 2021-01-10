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Генич: «ЦСКА сделает предложение Дзагоеву остаться»

10 января 2021, 14:15

Футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о будущем полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева.

У меня здесь нет инсайда, но, думаю, с Дзагоевым у ЦСКА ситуация предельно простая. Скорее всего, клуб сделает игроку предложение остаться, но на гораздо более скромных финансовых условиях. И не исключено, что Алан согласится.

Понимая лазаретную историю Дзагоева, не каждый клуб решится с ним связывать отношения. Поэтому первым вариантом мне видится сохранения Алана в ЦСКА, однако с перспективой на какую-то должности в клубе — место в тренерском штабе, например. Все-таки Дзагоев — знаковая фигура для ЦСКА.

Второй вариант — очень красивый, но со ставкой на фантастическое развитие событий. Сейчас очень хорошо играет «Алания» в ФНЛ, а Дзагоев — осетин, и его в этом клубе приняли бы с огромным удовольствием. А для «Спартака» Гогниева иметь в составе такого футболиста и дядьку-наставника было бы очень интересно и полезно с точки зрения привлечения внимания к «Алании». Но тут также понятно, что финансовые условия во Владикавказе будут достаточно скромными.

Полагаю, ключевыми для Дзагоева будут весенние матчи в составе ЦСКА. Если он докажет свою состоятельность и необходимость клубу, тогда может быть предложено новое соглашение. Но заканчивать карьеру дня Алана точно рановато, даже несмотря на такое обилие травм.

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112910415
112910415
22 января в 00:13
почему бы и не остаться ?
batman555
batman555
11 января в 23:05
ответ VERSTECK
Я тоже слышал что он любит мак
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
10 января в 23:04
Соглашусь. По последним играм у него глаза горят как 10 лет назад. 30 лет - не возраст. Лишь бы здоровье не подвело.
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
10 января в 22:21
Генич: «ЦСКА сделает предложение Дзагоеву остаться»
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Геничу следовало ограничиться этими словами и не включать свою бурную фантазию. Лично я уверен, Алан ещё порадует нас своей игрой в нашем любимом клубе!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
10 января в 22:04
К сожалению далеко не все на этом сайте понимают эту истину, а еще меньше разделяют такую точку зрения.
cska1948
cska1948 ответ particular (раскрыть)
10 января в 21:48
Не всё в этой жизни измеряется деньгами!
Союзник противников
Союзник противников
10 января в 19:35
Вот и посмотрим,что выберет :Деньги,или продолжение карьеры на российском высшем уровне.
oFANATo
oFANATo
10 января в 18:20
Алан уже все всем доказал....он нужен ЦСКА.
И будем рады его и дальше видеть в наших рядах.
VERSTECK
VERSTECK
10 января в 17:59
Погубил свою карьеру и здоровье наркотиками
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
10 января в 17:50
Взаимно, Эдуард Григорьевич, здоровья и хорошего настроения! Берегите себя!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
10 января в 17:45
Доброго здоровья Анатолий.
Согласен, общение за соккере с единомышленниками и друзьями это одна из задач данного сайта, на нём много старожилов, уважаемых мною. Сергей один из них (острый на язык ), но в его высказываниях НЕТ злорадства или самоутверждения. тем более ПОУЧЕНИЙ. За что его и уважаю. Приятно было пообщаться. Всех благ.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
10 января в 17:25
Алан игрок опытный и заслуженный, сейчас выглядит неплохо, главное не получать травм. Удачи Алану и ЦСКА!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ МапС (раскрыть)
10 января в 17:24
Именно так. Футбол дает пищу для общения на нормальном уровне без вражды.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
10 января в 17:23, ред.
Эдуард Григорьевич, дорогой, там другие цели. А именно , показать свою значимость , неординарность, сыграть на противоречивости аргументов. Я эти приемы по своей многолетней работе давно раскусил. Чем то напоминает адвоката Пашаева. Я пропускаю мимо глаз тексты таких граждан. Здесь полно интересных собеседников и у спартачей тоже. Я с удовольствием общаюсь со многими. При этом не требую ни от кого поддакивать мне, как этот гражданин. Кстати, а с чего это он вдруг в нашу беседу с вами вклинился. Привычка в замочную скважину подглядывать?
МапС
МапС ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
10 января в 17:21
Дед, он по-ходу сочувствующий! Не суди его строго. Пристрастие - не лучшее качество. Вон Боярский даже утопиться в Неве хочет из-за Азмуна. Надо болеть без фанатизьма.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
10 января в 17:17
Уважаемый, несмотря на заумные тексты, вы прозрачны как первый лед. Обратите внимание, что я не опускаюсь до "тыкания". Мы не так воспитаны.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ particular (раскрыть)
10 января в 17:11
Разве может быть истинный болельщик без пристрастия к своему клубу ? Нонсенс.
Темните сударь,......
МапС
МапС
10 января в 16:50
Эххх.. надолго ли коню стеклянные копыта? Алану удачи в выборе.
Futurista
Futurista
10 января в 16:46
"Ничто не вечно под луной"..(С)...
Удачи Алану...нужно искать новое место под солнцем...
GrimlocK
GrimlocK
10 января в 16:44
У ЦСКА очень слабая часть из российских игроков, поскребли бы что ли по ФНЛ и то нашли бы получше.
particular
particular ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
10 января в 16:35, ред.
Ну, у Вас свои критерии боления, у меня свои и не надо всех равнять под себя... Стаж здесь не причём... Когда чищу зубы шарфик снимаю...
Просто иногда надо понимать очевидное и не тешить себя надеждами, которые будет оплачивать клуб...
Успехов Вам в Вашем болении...

Кандауров, хоть обминусуйся, но понятней и доходчивей ты не станешь, а Дзага не отыграет и половины матчей за сезон в полный рост...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ particular (раскрыть)
10 января в 16:27
Решает не публика, а сам Алан. Удачи ему и правильного выбора.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ МапС (раскрыть)
10 января в 16:26
Будь здрав Сергей ! Уважаю хоть ты и болельщик СпаМа.
Здоровья, удачи.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ particular (раскрыть)
10 января в 16:22
Сударь, я более полвека болею за ЦСКА и клубные пристрастия мне не чужды. А вы увы, не армейский болельщик, хоть и стараетесь выдавать себя за такого. Жаль, разочарован.
Болейте , так сказать, и далее, А за какой клуб?
МапС
МапС ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
10 января в 16:20
За "супостата" ответишь, Дед! Здравия желаю! :)
particular
particular ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
10 января в 15:52
Ваш пост про Аланию и Родину не поддержали... Немедленно отыграйте назад, а то вдруг публика не так поймёт... Подумайте...
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
10 января в 15:44
Главное Гончаренку оставить..
particular
particular ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
10 января в 15:40, ред.
Я пишу про всех то, что думаю, а не угождаю клубным пристрастиям... Лайки для меня не корпоративная поддержка, а понимание моих мыслей...
И если Дзага уже не тот Дзагоев, то зачем писать про всякую чушь и разогревать себя дутым клубным патриотизмом?...
У Вас свой взгляд, который, возможно и правильный... Каждому своё...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
10 января в 15:35
Эдуард Григорьевич, дорогой, не надо реагировать на такую "объективность" и "толерантность". На сайте есть с кем пообщаться на тему игры команды и отдельных ее игроков, в том числе и Алана. Он постепенно приходит в норму и это очевидно. Последние игры на уровне. Немного подтянуть физику. А мышечные травмы, которые у него в основном случаются - это результат упущений в подборе упражнений для физподготовки. Это дело тонкое. Нужен хороший физиотерапевт и спец по физподготовке. Паулино Гранеро был хорош, но всех под одну гребенку стриг. Так что думаю Алан еще пару тройку лет поиграет. Удачи Вам и здоровья!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
10 января в 15:30
Всё зависит от решения самого Алана, а он, как мне кажется, готов к переходу в Аланию. Всё таки Родина.
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