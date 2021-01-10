Генич: «ЦСКА сделает предложение Дзагоеву остаться»

Футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о будущем полузащитника ЦСКА .

У меня здесь нет инсайда, но, думаю, с Дзагоевым у ЦСКА ситуация предельно простая. Скорее всего, клуб сделает игроку предложение остаться, но на гораздо более скромных финансовых условиях. И не исключено, что Алан согласится.

Понимая лазаретную историю Дзагоева, не каждый клуб решится с ним связывать отношения. Поэтому первым вариантом мне видится сохранения Алана в ЦСКА , однако с перспективой на какую-то должности в клубе — место в тренерском штабе, например. Все-таки Дзагоев — знаковая фигура для ЦСКА .

Второй вариант — очень красивый, но со ставкой на фантастическое развитие событий. Сейчас очень хорошо играет «Алания» в ФНЛ , а Дзагоев — осетин, и его в этом клубе приняли бы с огромным удовольствием. А для «Спартака» Гогниева иметь в составе такого футболиста и дядьку-наставника было бы очень интересно и полезно с точки зрения привлечения внимания к «Алании». Но тут также понятно, что финансовые условия во Владикавказе будут достаточно скромными.