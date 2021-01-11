Мурзагулов: «Урунов — человек, который усилит любой клуб России»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что клуб нуждается в усилении.

Естественно, у нас есть наметки, но некорректно будет говорить при живых людях о том, кто уйдет. По поводу того, кто придет, я говорил неоднократно, что нам нужны люди в основу — если будет усиление, то в стартовый состав. Позиции [на которые нужно усиление] понятны — во все, кроме вратарской, будем искать по человеку; переговоры ведём, но об их ходе говорить не принято, пока они не завершились. Думаю, что пара интересных переходов случится в любом случае.

Урунов? Этот случай из той оперы, когда мы были бы рады что-то сказать о нем, но каждое слово может быть неверно истолковано, поэтому комментарий о нем придержу при себе. Конечно, Остон — человек, который усилит любой клуб России. В том числе и «Спартак».