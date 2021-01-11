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Мурзагулов: «Урунов — человек, который усилит любой клуб России»

11 января 2021, 12:19

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что клуб нуждается в усилении.

Естественно, у нас есть наметки, но некорректно будет говорить при живых людях о том, кто уйдет. По поводу того, кто придет, я говорил неоднократно, что нам нужны люди в основу — если будет усиление, то в стартовый состав. Позиции [на которые нужно усиление] понятны — во все, кроме вратарской, будем искать по человеку; переговоры ведём, но об их ходе говорить не принято, пока они не завершились. Думаю, что пара интересных переходов случится в любом случае.

Урунов? Этот случай из той оперы, когда мы были бы рады что-то сказать о нем, но каждое слово может быть неверно истолковано, поэтому комментарий о нем придержу при себе. Конечно, Остон — человек, который усилит любой клуб России. В том числе и «Спартак».

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ildar_3871
ildar_3871
11 января в 16:47
«Урунов — человек, который усилит любой клуб России» только не Спартак ...
any2key
any2key
11 января в 15:29
Клуб любителей шопинга, например
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
11 января в 15:14
Крутой игрок Урунов, просто феерит сейчас в спартаке, рвет всех в клочья, уже даже Барселона, ПСЖ, Реал, Ливерпуль, Ювентус и Бавария сечас обрывают телефон в офисе спартака прося продать его за любые деньги....
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
11 января в 14:25
В том числе и пензенский Зенит.
ДАША Д
ДАША Д
11 января в 14:02
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    11 января в 12:29
    Уфа сейчас в незавидном положении, команда стоит на вылет. Усиление во всех линиях просто необходимо. И Урунов мог бы конечно очень сильно пригодится, да и для самого Остона - это было бы большим плюсом, парень имел бы значительно больше игрового времени. Можно попробовать взять его в аренду. Парню надо играть, а то может совсем зачахнуть на лавке.
    Ждем решение Спартака по Урунову.
    Всем здоровья.
    shlomo
    shlomo
    11 января в 12:26
    Ну по поводу любой...можно и поспорить...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    11 января в 12:20
    Пусть только наш не усиляет!
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