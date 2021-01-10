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Иванов: «Горд и рад, что был частью истории „Ахмата“»

10 января 2021, 17:41

Полузащитник Олег Иванов прокомментировал расторжение контракта с «Ахматом» и попрощался с болельщиками.

Закончилась моя история с командой, но я не говорю до свидания. Я не умею прощаться и не хочу. Каждому из вас — руководству республики и клуба, моим партнерам, персоналу, болельщикам — безмерно благодарен за всё Мы ели один хлеб, делили радости побед и горечь поражений. Горд и рад, что был частью этой истории! Каждому из вас желаю крепкого здоровья! Фарта! И как можно больше побед! Вы лучшие! Буду болеть за вас. Удачи!

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PATRIOT1965
PATRIOT1965
11 января в 10:28
Спасибо за все,Олег,ты был лучшим и искренно своим вместе с Уциевым.!!!!! Удачи,здоровья и всех благ в жизни!!!!!
Навзир
Навзир
10 января в 22:57
Олегу, хочется от души пожелать успехов,во всем, в жизни, в работе, во всех начинаниях! Очень умный, техничный игрок, порядочный человек,один из моих любимых игроков Терека,наряду с Уцевым !!!
berda2003
berda2003
10 января в 20:50
кажется запутался в знании русского языка: "... не говорю до свидания. Я не умею прощаться и не хочу."
cska vperiod
cska vperiod
10 января в 19:13
Достойно ушёл такое к сожалению бывает редко.
ABir
ABir
10 января в 18:25
Красиво по-доброму уходит. Достойно уважения
ТТ
ТТ
10 января в 18:14
Красиво ушел, но как я понял обещает вернутся уже в качестве тренера!)
beefs
beefs
10 января в 18:08
он записал свое имя в историю Ахмата...
ДАША Д
ДАША Д
10 января в 17:47
То что старался, это точно.
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