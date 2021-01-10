Иванов: «Горд и рад, что был частью истории „Ахмата“»

Полузащитник прокомментировал расторжение контракта с «Ахматом» и попрощался с болельщиками.

Закончилась моя история с командой, но я не говорю до свидания. Я не умею прощаться и не хочу. Каждому из вас — руководству республики и клуба, моим партнерам, персоналу, болельщикам — безмерно благодарен за всё Мы ели один хлеб, делили радости побед и горечь поражений. Горд и рад, что был частью этой истории! Каждому из вас желаю крепкого здоровья! Фарта! И как можно больше побед! Вы лучшие! Буду болеть за вас. Удачи!