Евсеев рассказал, как проходят зимние сборы российских команд

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, как команды проводят подготовку ко второй части сезона РПЛ.
Новогодние праздники пролетели, на следующей неделе команды улетят на сборы. Время, когда как на иголках: чем ближе конец отпуска, тем сильнее тянет начать сезон, тренироваться, играть. Когда был футболистом, хлопот было мало. Собрал вещи и улетел. У тренера сборы это прежде всего планирование. Обговариваешь с руководством, где пройдут сборы, сколько их нужно. Локацию обычно выбирает клуб, а количество и сроки сборов уже тренер.
Календарь изучаешь от и до: когда стартует чемпионат, с кем ты начинаешь. Зимой как правило 3 сбора. 1 — общий подготовительный. 2 — специальный подготовительный, когда уже акцент делается на игровые связи. 3 — предсоревновательный. Хотя вся подготовка планируется и расписывается заранее, всегда есть корректировки, изменения. Это связано с погодой, как обычно бывает в Турции, с нагрузкой, в зависимости от того как её переносят игроки.
Хорошее время. Ничего не отвлекает от работы и к тому же идёт постоянное общение с командой и руководством, можно не только чувствовать настроение каждого подопечного, но и детальнее проговаривать все рабочие вопросы.
Недавно Евсеев определил лучшего футболиста первой части сезона РПЛ.
И главное запомните золушки! - никаких голов!!!)))
И главное запомните золушки! - никаких голов!!!)))