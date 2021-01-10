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Евсеев рассказал, как проходят зимние сборы российских команд

10 января 2021, 19:21

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, как команды проводят подготовку ко второй части сезона РПЛ.

Новогодние праздники пролетели, на следующей неделе команды улетят на сборы. Время, когда как на иголках: чем ближе конец отпуска, тем сильнее тянет начать сезон, тренироваться, играть. Когда был футболистом, хлопот было мало. Собрал вещи и улетел. У тренера сборы это прежде всего планирование. Обговариваешь с руководством, где пройдут сборы, сколько их нужно. Локацию обычно выбирает клуб, а количество и сроки сборов уже тренер.

Календарь изучаешь от и до: когда стартует чемпионат, с кем ты начинаешь. Зимой как правило 3 сбора. 1 — общий подготовительный. 2 — специальный подготовительный, когда уже акцент делается на игровые связи. 3 — предсоревновательный. Хотя вся подготовка планируется и расписывается заранее, всегда есть корректировки, изменения. Это связано с погодой, как обычно бывает в Турции, с нагрузкой, в зависимости от того как её переносят игроки.

Хорошее время. Ничего не отвлекает от работы и к тому же идёт постоянное общение с командой и руководством, можно не только чувствовать настроение каждого подопечного, но и детальнее проговаривать все рабочие вопросы.

Недавно Евсеев определил лучшего футболиста первой части сезона РПЛ.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 января в 21:11
Давай готовтесь!
beefs
beefs
10 января в 20:43
и как же они тренируются, болтовня...
mihaluch
mihaluch
10 января в 20:05
В общем продолжение отпуска с элементами футбола.
shlomo
shlomo
10 января в 19:41
Блин, я вот понять не могу....бывший главный тренер и причем тут как проходят зимние сборы российских команд.....что то я совсем бросил все понимать....
КЭТиК
КЭТиК
10 января в 19:41
Вначале все отдыхают....
Союзник противников
Союзник противников
10 января в 19:39
Это универсальный подход для всех?
R0100V
R0100V
10 января в 19:32
Слова "Евсеев" и "рассказал" не могут находится в одном предложении
Faustello
Faustello
10 января в 19:30, ред.
В конце программы речь игрокам:
И главное запомните золушки! - никаких голов!!!)))
Loko57
Loko57 ответ alexgurzan (раскрыть)
10 января в 19:26
Как-то не в тему.
alexgurzan
alexgurzan
10 января в 19:22
По матчу "Замалек (Каир) - "Эль-Гейш (Каир)" сделан возврат ставок.
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