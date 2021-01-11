«Буду ждать звонка Черчесова!» Серб Миладинович получит российский паспорт

Сербский защитник «Сочи» Иван Миладинович рассказал, что скоро получит паспорт гражданина России и попытается пробиться в сборную.
У меня есть план сделать российский паспорт. В течение этого года я уже должен его получить. Зачем? Просто я люблю Россию, и мне нравится футбол здесь. Хочу задержаться в Премьер-Лиге. Скажу так: Россия очень похожа на Сербию своим менталитетом.
Я считаю, что Россия — это наши православные братья. Ещё, например, быстро получилось выучить язык. Мне понадобилось на это всего полгода.
Что касается сборной России, у меня хороший возраст для защитника, поэтому рассчитываю туда попасть. Буду стараться хорошо играть. Может быть, кто-то и позвонит. Буду ждать звонка Черчесова!
Миладинович выступает за «Сочи» с 2018 года.
Тем временем тренерский штаб сборной России провёл совещание в отеле.
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Наличие паспорта и гражданства обязательно .
Кроме русских.
Звонить+7 495 499 22 22 22 , Стасик.
Наличие паспорта и гражданства обязательно .
Кроме русских.
Звонить+7 495 499 22 22 22 , Стасик.
Скоро паспорт получу,
Ждал звонка, а годы шли
Пiдманули, пiдвели...
Скоро паспорт получу,
Ждал звонка, а годы шли
Пiдманули, пiдвели...