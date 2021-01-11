«Буду ждать звонка Черчесова!» Серб Миладинович получит российский паспорт

Сербский защитник «Сочи» рассказал, что скоро получит паспорт гражданина России и попытается пробиться в сборную.

У меня есть план сделать российский паспорт. В течение этого года я уже должен его получить. Зачем? Просто я люблю Россию, и мне нравится футбол здесь. Хочу задержаться в Премьер-Лиге. Скажу так: Россия очень похожа на Сербию своим менталитетом.

Я считаю, что Россия — это наши православные братья. Ещё, например, быстро получилось выучить язык. Мне понадобилось на это всего полгода.

Что касается сборной России, у меня хороший возраст для защитника, поэтому рассчитываю туда попасть. Буду стараться хорошо играть. Может быть, кто-то и позвонит. Буду ждать звонка Черчесова!