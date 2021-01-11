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«Буду ждать звонка Черчесова!» Серб Миладинович получит российский паспорт

11 января 2021, 17:39

Сербский защитник «Сочи» Иван Миладинович рассказал, что скоро получит паспорт гражданина России и попытается пробиться в сборную.

У меня есть план сделать российский паспорт. В течение этого года я уже должен его получить. Зачем? Просто я люблю Россию, и мне нравится футбол здесь. Хочу задержаться в Премьер-Лиге. Скажу так: Россия очень похожа на Сербию своим менталитетом.

Я считаю, что Россия — это наши православные братья. Ещё, например, быстро получилось выучить язык. Мне понадобилось на это всего полгода.

Что касается сборной России, у меня хороший возраст для защитника, поэтому рассчитываю туда попасть. Буду стараться хорошо играть. Может быть, кто-то и позвонит. Буду ждать звонка Черчесова!

Миладинович выступает за «Сочи» с 2018 года.

Тем временем тренерский штаб сборной России провёл совещание в отеле.

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Все комментарии
112910415
112910415
22 января в 00:02
странная, странная идея
abrek123
abrek123
12 января в 04:58
Не давайте ему паспорт он в фарм клубе питера под названием сочи столько голов привез, что лучше бомжу дать паспорт на улице и выпустить на поле и то пользы будет больше)))А так скорей всего изо налогов хочет получить паспорт , чтоб 13-15% платить вместо европейских 50-75% ведь в его стране Сербии прогрессирующая шкала налога обложения,....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
12 января в 00:52, ред.
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Roman73
Roman73
11 января в 23:25
Сдаётся место в сборной ( защита) .
Наличие паспорта и гражданства обязательно .
Кроме русских.
Звонить+7 495 499 22 22 22 , Стасик.
Сп62
Сп62 ответ Loko57 (раскрыть)
11 января в 21:37
Для развития детского футбола нужно государство, которое заботится о судьбе народа, а не о кучке приближённых рвачей.
berda2003
berda2003
11 января в 21:08
звонок платный...
Kosmos58
Kosmos58
11 января в 20:57
Ссаламыч ещё в сборной?!.
Faustello
Faustello
11 января в 20:21
Надо было осетинский паспорт получать и учится готовить у Сталика Ханкишиева! Тогда бы Чабан даже капитанскую повязку выдал!
димон 37
димон 37 ответ cska vperiod (раскрыть)
11 января в 20:13
Ваш пёс ни один клуб развалили
Loko57
Loko57
11 января в 20:04
Это как российские фигуристы и лыжники начинают выступать за Казахстан и ему подобные страны. Но Россия то способна воспитать свои кадры, зачем нам чужой шлак. Когда же детско-юношеский футбол получит развитие на деле, а не в лозунгах.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ старина (раскрыть)
11 января в 19:58
Ещё Стивена Сигала
alexgurzan
alexgurzan ответ 83vqsg5t8jkt (раскрыть)
11 января в 19:28
.
cska vperiod
cska vperiod
11 января в 19:27
Сборную превратили в проходной двор при усаче-спартаче.
83vqsg5t8jkt
83vqsg5t8jkt
11 января в 19:26
Мни казали ще чуть-чуть,
Скоро паспорт получу,
Ждал звонка, а годы шли
Пiдманули, пiдвели...
Q-J-G
Q-J-G
11 января в 19:25
"Наживку забросил", но вряд ли, "рыбка клюнет" на эту наживку.... Хотя посмотрим, критерии отбора игроков в сборную - у Саламыча, вызывают иногда много вопросов...
beefs
beefs
11 января в 19:25
очень смешно сказал...
Сантус
Сантус
11 января в 19:04
В Саранске квартиры ещё остались?
Эдип на Ганимеде
Эдип на Ганимеде
11 января в 18:56
Ну правильно - не проходит в более сильную команду, решил попытать счастья с теми, кого Сербия 5:0 разнесла.....
Эдип на Ганимеде
Эдип на Ганимеде ответ cska1948 (раскрыть)
11 января в 18:55
Будет сажать врагов на болт)
cska1948
cska1948 ответ старина (раскрыть)
11 января в 18:28
И Усейна Болта, обязательно!
Ravshan878
Ravshan878
11 января в 18:27
Обычный бестолковый костолом.)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Lewa2708 (раскрыть)
11 января в 18:20
А после получения паспорта еще год надо ждать разрешения от ФИФА на смену футбольного гражданства. Да и по уровню он не особо. Обычный бестолковый костолом.
RedGift
RedGift
11 января в 18:15
А нехилая добавка к ЗП за российский паспорт, как плюс. Отлично у нас работает лимит, просто замечательно
ilyafrom
ilyafrom
11 января в 18:14
Своей сборной он не нужен, решил пробиться сборную послабее
старина
старина
11 января в 17:57
осталось позвать в сборную жерара Депардье,Кери Хироюку Тагаву и Роя Джонса
Федор Паршунин
Федор Паршунин
11 января в 17:55
Судя по ярко построенным планам на жизнь, приподнятому настроению и приятному томлению в ожидании звонка от КосмоСтаса у Ивана Миладиновича действительно был план... Отличный чуйский план....!
Lewa2708
Lewa2708
11 января в 17:53
Странно, я думал, что для получения российского паспорта нужно 5 лет проживания, если он конечно не на правительство собрался играть
SHMEL
SHMEL
11 января в 17:52
Пора заканчивать с этой практикой.
particular
particular
11 января в 17:48, ред.
Для попадания Стасу под крыло, пожалуй будет недостаточно паспорта, менталитета и упоминания братства...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 января в 17:40
Вочередь, сукины дети !(С)
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