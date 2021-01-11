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Врач «Рубина»: «Игроки могут отказаться от вакцинации. Добровольное дело»

11 января 2021, 17:15

Главный врач «Рубина» Михаил Бутовский сообщил, что в казанском клубе пока не обсуждали вопрос вакцинации от коронавируса. Ранее сообщалось, что РФС планирует вакцинировать игроков сборной России.

В настоящий момент вакцина от коронавируса в России доступна не всем категориям граждан. Так как сейчас команда находится в отпуске, в «Рубине» вопрос вакцинации пока не поднимали. Отношение к «Спутник V»? К вопросу вакцинации я отношусь положительно.

Рекомендации руководству «Рубина» по вакцинации? Об этом мы, конечно, думаем, но озвучивать конкретные рекомендации пока рано. Нужно отметить, что футболисты — такие же граждане России, как и все мы. Они могут отказаться от вакцинации, так как это сугубо добровольное дело.

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Все комментарии
112910415
112910415
24 января в 21:26
недоразработано
недоисследовано ...
дело хозяйское, короче
STVA 1
STVA 1
11 января в 18:07
И все привьются)
mihaluch
mihaluch
11 января в 18:03
Кому вакцинация во благо а кому ...
SHMEL
SHMEL
11 января в 17:59
Иногда могут сделать такое предложение, от которого нельзя отказаться, поэтому разговоры о добровольности неуместны в таких случаях.
Q-J-G
Q-J-G ответ Я на стреме (раскрыть)
11 января в 17:50
И по большому счёту, нет никакого дела до вашего здоровья тем, кто хочет это вам "впарить"
По поводу добровольно, пока это только разговоры, то это добровольно, но как бы это добровольно не оказалось: "добровольно". Принуждать не будут, но введут такие ограничения для тех, кто отказался, что не только побегут прививаться, но ещё и в очередь встанут. Я не только о футболистах, а вообще обо всех...
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Я на стреме (раскрыть)
11 января в 17:47
Чудесный английский сериал есть про вакцинацию - "Утопия". Лет за шесть до ковида сняли... Там как бы все интересно растолковано.. И потом что-то на прививки ходить совсем не тянет.
ДСА
ДСА
11 января в 17:46
А кто не вакцинируется - перейдет в дубль.
Я на стреме
Я на стреме
11 января в 17:39
я совершенно точно знаю что если вам хотят что то впарить для вашего блага, как то , революцию, любимого исполнителя, толерантность (переводится как , отсутствие иммунитета), вакцинацию , и т.д. надо уворачиваться от всего этого всеми возможными способами. ибо чьи то планы , могут сильно не совпадать с вашими интересами
drug01
drug01
11 января в 17:20
У каждого голова своя есть
shlomo
shlomo
11 января в 17:17
А вот это уже кое что.....принудиловка это не правильно...
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