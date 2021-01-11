Врач «Рубина»: «Игроки могут отказаться от вакцинации. Добровольное дело»

Главный врач «Рубина» Михаил Бутовский сообщил, что в казанском клубе пока не обсуждали вопрос вакцинации от коронавируса. Ранее сообщалось, что РФС планирует вакцинировать игроков сборной России.

В настоящий момент вакцина от коронавируса в России доступна не всем категориям граждан. Так как сейчас команда находится в отпуске, в «Рубине» вопрос вакцинации пока не поднимали. Отношение к «Спутник V»? К вопросу вакцинации я отношусь положительно.

Рекомендации руководству «Рубина» по вакцинации? Об этом мы, конечно, думаем, но озвучивать конкретные рекомендации пока рано. Нужно отметить, что футболисты — такие же граждане России, как и все мы. Они могут отказаться от вакцинации, так как это сугубо добровольное дело.