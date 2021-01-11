Врач «Рубина»: «Игроки могут отказаться от вакцинации. Добровольное дело»

Главный врач «Рубина» Михаил Бутовский сообщил, что в казанском клубе пока не обсуждали вопрос вакцинации от коронавируса. Ранее сообщалось, что РФС планирует вакцинировать игроков сборной России.
В настоящий момент вакцина от коронавируса в России доступна не всем категориям граждан. Так как сейчас команда находится в отпуске, в «Рубине» вопрос вакцинации пока не поднимали. Отношение к «Спутник V»? К вопросу вакцинации я отношусь положительно.
Рекомендации руководству «Рубина» по вакцинации? Об этом мы, конечно, думаем, но озвучивать конкретные рекомендации пока рано. Нужно отметить, что футболисты — такие же граждане России, как и все мы. Они могут отказаться от вакцинации, так как это сугубо добровольное дело.
недоисследовано ...
дело хозяйское, короче
недоисследовано ...
дело хозяйское, короче
По поводу добровольно, пока это только разговоры, то это добровольно, но как бы это добровольно не оказалось: "добровольно". Принуждать не будут, но введут такие ограничения для тех, кто отказался, что не только побегут прививаться, но ещё и в очередь встанут. Я не только о футболистах, а вообще обо всех...
По поводу добровольно, пока это только разговоры, то это добровольно, но как бы это добровольно не оказалось: "добровольно". Принуждать не будут, но введут такие ограничения для тех, кто отказался, что не только побегут прививаться, но ещё и в очередь встанут. Я не только о футболистах, а вообще обо всех...