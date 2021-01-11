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Безуглов: «Все футболисты понимают, что вакцинация просто необходима»

11 января 2021, 14:02

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов прокомментировал информацию о возможной добровольной вакцинации от коронавируса футболистов национальной команды.

Тема добровольной вакцинации прорабатывается совместно с ФМБА, Минспортом и клубами. Как только появятся условия для её проведения, все кандидаты в сборные будут вакцинированы. Думаю, что в ближайшее время этот вопрос будет решён.

Вакцинация — это единственный метод, который с большой долей вероятности может обезопасить человека от этой инфекции и, соответственно, не только сохранить здоровье спортсмена, но и обеспечить сохранение должного уровня функционального состояния.

Да, конечно. Заставить никого нельзя. Но я уверен, что все футболисты понимают – с их графиком перемещений и уровнем нагрузок вакцинация просто необходима.

РФС считает вакцинацию от коронавируса важной и необходимой мерой, которая может спасти не только десятки тысяч жизней, но и вернуть всех нас к нормальной, допандемийной жизни. И если пример ведущих футболистов страны поможет популяризировать вакцинацию, то это можно только приветствовать.

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Parma1972
Parma1972
11 января в 15:50
Выхожу сейчас из квартиры, а там двое прямо на лестничной площадке вакцинируются. Уважуха.
Я на стреме
Я на стреме
11 января в 15:22
технично всех на иглу подсаживают
cska vperiod
cska vperiod
11 января в 14:55
Также все понимают, что вакцинация дело добровольное.
sv_1969
sv_1969
11 января в 14:30
А куда деваться то им)
drug01
drug01
11 января в 14:05
Это очень важное дело!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 января в 14:02
Весь мир это понимает
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