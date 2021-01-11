Безуглов: «Все футболисты понимают, что вакцинация просто необходима»

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов прокомментировал информацию о возможной добровольной вакцинации от коронавируса футболистов национальной команды.
Тема добровольной вакцинации прорабатывается совместно с ФМБА, Минспортом и клубами. Как только появятся условия для её проведения, все кандидаты в сборные будут вакцинированы. Думаю, что в ближайшее время этот вопрос будет решён.
Вакцинация — это единственный метод, который с большой долей вероятности может обезопасить человека от этой инфекции и, соответственно, не только сохранить здоровье спортсмена, но и обеспечить сохранение должного уровня функционального состояния.
Да, конечно. Заставить никого нельзя. Но я уверен, что все футболисты понимают – с их графиком перемещений и уровнем нагрузок вакцинация просто необходима.
РФС считает вакцинацию от коронавируса важной и необходимой мерой, которая может спасти не только десятки тысяч жизней, но и вернуть всех нас к нормальной, допандемийной жизни. И если пример ведущих футболистов страны поможет популяризировать вакцинацию, то это можно только приветствовать.