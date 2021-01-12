Тренер сборной Дании: «Талант Эриксена пропадает впустую на лавке „Интера“»

Наставник сборной Дании подверг критике тренерский штаб «Интера» за то, что датский хавбек получает минимум игровой практики в миланском клубе.

Кристиан получил слишком мало игрового времени в 2020 году. Его талант пропадает впустую на скамейке запасных. Он слишком, слишком хорош для этого.

Я вижу его возможности и надеюсь, и верю, что в этом году он будет играть намного больше.

Я убеждён, что Кристиан примет верное решение [относительно своего будущего], которое пойдёт на пользу как его клубной карьере, так и сборной Дании.

Существует ли угроза его вызову на Евро? Я не так беспокоюсь о лучших футболистах. Но с течением времени ты смотришь на всю эту ситуацию и можешь забеспокоиться о том, что футболист не играет в боевом ритме. И, находясь в таком режиме, ни Кристиан, ни кто-либо другой не может показывать свою лучшую игру.