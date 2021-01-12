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Тренер сборной Дании: «Талант Эриксена пропадает впустую на лавке „Интера“»

12 января 2021, 08:01

Наставник сборной Дании Каспер Хьюлманд подверг критике тренерский штаб «Интера» за то, что датский хавбек Кристиан Эриксен получает минимум игровой практики в миланском клубе.

Кристиан получил слишком мало игрового времени в 2020 году. Его талант пропадает впустую на скамейке запасных. Он слишком, слишком хорош для этого.

Я вижу его возможности и надеюсь, и верю, что в этом году он будет играть намного больше.

Я убеждён, что Кристиан примет верное решение [относительно своего будущего], которое пойдёт на пользу как его клубной карьере, так и сборной Дании.

Существует ли угроза его вызову на Евро? Я не так беспокоюсь о лучших футболистах. Но с течением времени ты смотришь на всю эту ситуацию и можешь забеспокоиться о том, что футболист не играет в боевом ритме. И, находясь в таком режиме, ни Кристиан, ни кто-либо другой не может показывать свою лучшую игру.

Недавно сообщалось о том, что «Аякс» отказался подписывать Эриксена из-за высокой зарплаты игрока.

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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
12 января в 16:07, ред.
Эриксон игрок утонченного склада ума,а в Интере заправляют Лукаку.
Может быть нашим как то подсуетиться или не стоит?
Leha-ha50
Leha-ha50
12 января в 09:22
Не всякое заманчивое предложение нужно принимать. Очень показательный пример. Не в свою команду и не к своему тренеру попал Кристиан. Еще недавно его игра вызывала восторги у экспертов , у болельщиков, а сейчас талантливый игрок просто теряет драгоценное время, сидя на лавке Интера. Век футболиста короток и надо Кристиану что то менять, а иначе можно просто зачахнуть. Потерять форму легко, а вот вернуть ее не каждому удается.
Насильно мил не будешь, надо уходить.
Всем здоровья.
Anton Hohlov
Anton Hohlov
12 января в 09:11
У него тут простой выбор - или поумерить свой финансовый аппетит или дальше сидеть.
ДАША Д
ДАША Д
12 января в 08:54
Просто попал не в ту команду.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 января в 08:48
Пусть уходит!
нечитайло
нечитайло
12 января в 08:30
Пора предпринимать что то
STVA 1
STVA 1
12 января в 08:19
Эриксен сто раз пожалел о переходе наверное
beefs
beefs
12 января в 08:12
Печально, но это профессиональный спорт...
mihaluch
mihaluch
12 января в 08:09
У тренера своё виденье игры.
Gahi
Gahi
12 января в 08:06, ред.
Это совершенно точно, ему нужен новый клуб.
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