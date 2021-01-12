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С детства за «Боруссию». Дортмунд пытается вырастить нового Флика

12 января 2021, 05:00
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«Соккер.ру» рассказывает об исполняющем обязанности главного тренера дортмундской «Боруссии» Эдине Терзиче.

Противоречивая отставка

Месяц назад дортмундская «Боруссия» рассталась с главным тренером Люсьеном Фавром. Не спасло его первое место в группе F Лиги чемпионов. Домашнее поражение 1:5 от «Штутгарта» перевесило всё хорошее, что Фавр успел сделать за два с половиной года пребывания в Дортмунде.

Впрочем, в отставке швейцарца нет ничего удивительного. Люсьен Фавр уже приучил к тому, что резво начинает на новом месте. А потом эффективность его работы идёт на убыль. Ситуация в Дортмунде — наглядное тому подтверждение. В первом сезоне «Боруссия» на равных боролась с «Баварией» и едва не лишила мюнхенцев Серебряной салатницы. Во втором сезоне Фавра «чёрно-золотые» изрядно поблёкли, и если б не появление Эрлинга Холанда среди зимы, впечатление оказалось бы напрочь испорченным. Может, летом клуб подыскивал бы нового шефа.

Но в третьем сезоне и результативной игры норвежца уже оказалось недостаточно. «Боруссия» стала вываливаться из чемпионской гонки, да и в споре за место в новой Лиге чемпионов выглядела весьма слабым звеном. Фавр производил впечатление хромой утки. Но не настолько хромой, чтобы быть уволенным еще до завершения первого круга. Решение выглядело скоропалительным и неподготовленным.

Почему? Да потому, что клуб не позаботился о преемнике. Закинули было удочку в Мёнхенгладбах, но Марко Розе не захотел менять одну «Боруссию» на другую. И всё. Нет больше ни поклёвок, ни забросов. А команду доверили помощнику Фавра Эдину Терзичу. На время, пока не будет найден постоянный тренер. По меньшей мере, до конца сезона. А там глядишь и найдут.

Пшик или новый Флик?

И вот прошёл месяц. Новый тренер не найден. Более того, в Дортмунде склоняются к тому, что, может, и не стоит никого искать. Во всяком случае, торопиться с этим. В пяти матчах (четыре в чемпионате и один в Кубке) были одержаны четыре победы. Одну встречу «чёрно-золотые» всё же проиграли — «Униону» в Берлине, но в целом результат более чем приемлемый. А недавняя победа в Лейпциге и вовсе вызвала волну комплиментов.

А ещё в Дортмунде прочертили параллель между своим случаем и ситуацией в «Баварии» осенью 2019 года. Тогда после увольнения Нико Ковача мюнхенцы дали порулить на время Ханси Флику. А у того всё получилось, да ещё как. Тренер, не имевший опыта самостоятельной работы, быстро навёл порядок во вверенном ему коллективе. «Бавария» пришла обыгрывать всех подряд и в Бундеслиге, и в Кубке Германии, и в Лиге чемпионов. Вскоре после коронавирусной паузы уже никто не спрашивал, кто такой Флик и за что ему такая честь.

Но одно дело Флик и совсем иное — Терзич. Какие между ними можно провести параллели? Связывает их только то, что оба ранее не работали главными тренерами. Пожалуй, больше сходств и нет. И если у одного всё получилось в «Баварии», это вовсе не означает, что у другого всё должно осуществиться в «Боруссии». При желании и успех молодого тренера дортмундцев можно объяснить «багажом» предшественника. Такая точка зрения тоже имеет право на жизнь.

Но всё же Эдин Терзич довольно интересный персонаж, и к нему стоит присмотреться. Тем более что он уже работал в «Боруссии» в славные времена Юргена Клоппа. Но обо всём по порядку.

Замеченный Юргеном

Эдину Терзичу 38 лет. Имя и фамилия выдают в специалисте югослава. В частности, боснийца. Но родился Эдин недалеко от Дортмунда, в Мендене. Отец — босниец, мать — хорватка. Прямо, как у Златана Ибрагимовича. Играл в полулюбительских клубах, учился на тренерских курсах в Бохуме. В итоге молодого человека занесло в Дортмунд, где он устроился скаутом. Посодействовал этому старший брат Ален, уже трудившийся в клубе на этой должности. «Боруссию» в это время тренировал Юрген Клопп, который увидел, что Эдин годится не только для сбора информации. Так младший из братьев вошёл в тренерский штаб. Терзич был с Клоппом вплоть до ухода Юргена из «Боруссии». Мог покинуть «Боруссию» годом раньше и оказаться… в Москве. Славен Билич, возглавивший тогда «Локомотив», звал Эдина к себе в помощники. Но тот предпочёл остаться в Дортмунде и не прогадал. Хорват продержался в московском клубе недолго.

С Биличем нынешний тренер «Боруссии» познакомился ещё в бытность помощником Клоппа. Славен, готовивший хорватов к чемпионату Европы 2012, собирал информацию о соперниках. Вот и обратился за помощью к земляку. Так получилось, что весь Евро Эдин помогал хорватской команде на общественных началах. Поэтому Билич и хотел продолжить сотрудничество в «Локомотиве».

Не получилось в Москве, зато вышло в Стамбуле и Лондоне. Терзич входил в тренерский штаб «Бешикташа» и «Вест Хэма». А в 2018 вернулся домой, в «Боруссию», где стал помощником Фавра. Один раз даже успел порулить самостоятельно. Перед матчем с «Хоффенхаймом» главный тренер заболел, пришлось Эдину рулить самостоятельно.

Дату своего дебюта — 9 февраля 2019 года Эдин запомнил надолго. Всё так хорошо складывалось для его команды. До перерыва Джейдон Санчо и Марио Гётце забили по мячу в ворота «Хоффе». Затем Рафаэл Геррейру в середине второго тайма сделал счёт крупным. Но в какой-то момент молодой тренер потерял контроль над игрой. В течение 15 минут гости превратили 3:0 в 3:3. Так была упущена верная победа.

Фавр поправился, а Терзич подвинулся на скамейке, продолжая исправно выполнять обязанности помощника. И вот подвернулся случай. Эдину, болеющему за «Боруссию» с девяти лет, выпал шанс проявить себя.

«Я даже мечтать не смел о том, что буду работать с любимой командой», — признался и.о.главного тренера «чёрно-жёлтых». Пока получается неплохо, но одного месяца мало. Это только подготовка к экзамену на профпригодность, оценка будет весной.

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Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
14 января в 18:14
Отличная статья, спасибо Олегу!
Анд-м
Анд-м
12 января в 13:08
Пока скептически отношусь к этому назначению, но в конце сезона надеюсь поменять на положительное и порадоваться выигрышу какого-то трофея!!
Правдин Семён
Правдин Семён
12 января в 08:19
"Бавария" пришла обыгрывать всех подряд и в Бундеслиге, и в Кубке Германии, и в Лиге Европы. "


В Лиге Чемпионов,конечно.
kanuni
kanuni
12 января в 07:06
Дортмунд классно играл с Лейпцигом,чего только стоит второй гол в ворота ‘’быков’’,если в такой комбинации рука тренера то его несомненно нужно оставить.Это было великолепно,напомнил лучший Арсенал времён Венгера.
volga.kot
volga.kot
12 января в 06:27
Боруссия-замечательная команда!!!!
rubin kazzzan
rubin kazzzan
12 января в 05:25
С интересом прочёл
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