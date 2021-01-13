ГлавнаяНовости

Защитник «Ростова» Терентьев выбыл на два месяца из-за травмы

13 января 2021, 12:12

Защитник «Ростова» Денис Терентьев получил травму.

По информации источника, 28-летний футболист пропустит около двух месяцев из-за травмы колена. Отмечается, что именно из-за повреждения Терентьева «Ростов» вернул защитника Константина Ковалёва из аренды в «Балтике».

Все новости
Малафеев — о коронавирусе: «Вылечили, отпустили»
27 января ФотоКомментарии5
Бруно Фукс тренируется по индивидуальной программе
26 января ФотоКомментарии11
Черчесов сделал прививку от коронавируса
26 января ФотоКомментарии28
Тренеры сборной России и руководство РФС проходят вакцинацию от COVID-19
26 января Комментарии9
Малафеев: «Врачи — герои нашего времени»
25 января ФотоКомментарии5
Набабкин и Кучаев вернулись в общую группу ЦСКА
25 января Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Аксинья
Аксинья
13 января в 14:00
Досадно...Теперь и на продажу на аукционе не выставишь Дениса))
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
13 января в 12:34
Годный защитник. Здоровья
Федор Паршунин
Федор Паршунин
13 января в 12:16
Не уверен за достоверность, но вот что есть...
"Информация о том, что я пропущу из-за травмы ближайшие два месяца, не соответствует действительности. Это неверная информация», – заявил Терентьев.
Источник: Metaratings
Cat01
Cat01
13 января в 12:15
Желаем здоровья и успехов
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100