Защитник «Ростова» Терентьев выбыл на два месяца из-за травмы

Защитник «Ростова» Денис Терентьев получил травму.
По информации источника, 28-летний футболист пропустит около двух месяцев из-за травмы колена. Отмечается, что именно из-за повреждения Терентьева «Ростов» вернул защитника Константина Ковалёва из аренды в «Балтике».
"Информация о том, что я пропущу из-за травмы ближайшие два месяца, не соответствует действительности. Это неверная информация», – заявил Терентьев.
Источник: Metaratings
"Информация о том, что я пропущу из-за травмы ближайшие два месяца, не соответствует действительности. Это неверная информация», – заявил Терентьев.
Источник: Metaratings