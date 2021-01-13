Защитник «Ростова» Терентьев выбыл на два месяца из-за травмы

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13 января 2021, 12:12

Защитник «Ростова» получил травму.

По информации источника, 28-летний футболист пропустит около двух месяцев из-за травмы колена. Отмечается, что именно из-за повреждения Терентьева «Ростов» вернул защитника из аренды в «Балтике».