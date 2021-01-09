Агент Баринова: «Дима поедет на сборы „Локомотива“»

Агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова Вадим Шпинев рассказал о ходе восстановления своего клиента после травмы колена.
Дима пашет! Он последний день в отпуске в Эмиратах, но у него и там хорошая нагрузка, так что все в порядке. На сборы «Локомотива» он поедет, сначала начнет тренироваться по индивидуальной программе под присмотром специалистов. А дальше уже потихоньку будет вливаться, у них в Испании два сбора.
С темным, убитым лицом, —
Лапти, лохмотья, шапчонка,
Рваная сбруя; едва
Тянет косулю клячонка,
С голоду еле жива!
Некрасов Н. А.
С темным, убитым лицом, —
Лапти, лохмотья, шапчонка,
Рваная сбруя; едва
Тянет косулю клячонка,
С голоду еле жива!
Некрасов Н. А.