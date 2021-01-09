ГлавнаяНовости

Агент Баринова: «Дима поедет на сборы „Локомотива“»

09 января 2021, 14:19

Агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова Вадим Шпинев рассказал о ходе восстановления своего клиента после травмы колена.

Дима пашет! Он последний день в отпуске в Эмиратах, но у него и там хорошая нагрузка, так что все в порядке. На сборы «Локомотива» он поедет, сначала начнет тренироваться по индивидуальной программе под присмотром специалистов. А дальше уже потихоньку будет вливаться, у них в Испании два сбора.

Все новости
Малафеев — о коронавирусе: «Вылечили, отпустили»
27 января ФотоКомментарии5
Бруно Фукс тренируется по индивидуальной программе
26 января ФотоКомментарии11
Черчесов сделал прививку от коронавируса
26 января ФотоКомментарии28
Тренеры сборной России и руководство РФС проходят вакцинацию от COVID-19
26 января Комментарии9
Малафеев: «Врачи — герои нашего времени»
25 января ФотоКомментарии5
Набабкин и Кучаев вернулись в общую группу ЦСКА
25 января Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
11 января в 10:42
ЗА-ШИ-БИСЬ!!!!
David Young
David Young ответ Parma1972 (раскрыть)
09 января в 16:10
.
Parma1972
Parma1972
09 января в 16:08
Вот он, наш пахарь угрюмый,
С темным, убитым лицом, —
Лапти, лохмотья, шапчонка,
Рваная сбруя; едва
Тянет косулю клячонка,
С голоду еле жива!
Некрасов Н. А.
shlomo
shlomo
09 января в 14:51
Ну это даже очень хорошо.....быстрее восстановиться и в бой
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100