Зе Луиш перенёс операцию на стопе. Он отправится на зимние сборы с «Локо»

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вчера, 17:49

Нападающий «Локомотива» перенес операцию на стопе, сообщает пресс-служба «железнодорожников».

Отмечается, что операция прошла успешно, футболист чувствует себя хорошо.

В ближайшее время форвард начнет тренироваться по индивидуальной программе, а в январе вместе с командой отправится на зимние сборы.