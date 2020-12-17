Зе Луиш перенёс операцию на стопе. Он отправится на зимние сборы с «Локо»

Нападающий «Локомотива» Зе Луиш перенес операцию на стопе, сообщает пресс-служба «железнодорожников».
Отмечается, что операция прошла успешно, футболист чувствует себя хорошо.
В ближайшее время форвард начнет тренироваться по индивидуальной программе, а в январе вместе с командой отправится на зимние сборы.
Зе Луиш перенес операцию на стопе.— «Локомотив» (@fclokomotiv) December 17, 2020
Операция прошла успешно, игрок чувствует себя хорошо.
В ближайшее время Зе начнет тренироваться по индивидуальной программе, а в январе вместе с командой отправится на зимние сборы.
Поправляйся быстрее Зе!!!
Поправляйся быстрее Зе!!!