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Зе Луиш перенёс операцию на стопе. Он отправится на зимние сборы с «Локо»

вчера, 17:49

Нападающий «Локомотива» Зе Луиш перенес операцию на стопе, сообщает пресс-служба «железнодорожников».

Отмечается, что операция прошла успешно, футболист чувствует себя хорошо.

В ближайшее время форвард начнет тренироваться по индивидуальной программе, а в январе вместе с командой отправится на зимние сборы.

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Все комментарии
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 19:04
Сначала прочел - Зе Луиш перенёс операцию на стоЛе.
memphis
memphis
вчера в 18:54
Я думал перенес , чтоб на сборы поехать, типо забил пока на боль))
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:51
Здоровья Зе!Трудолюбивый игрок!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:48
Видно по игре,что его в Локо не хватает!
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:58
Привет! А ты помнишь после Ньяса хоть одного, кроме Джеффа?) Я лично нет.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:55
Зе, который Луиш (второй великий Зе в "Сочи" пылит) скорейшего выздоровления и возвращения в строй. А то без него атака "Локомотива" вообще ни на что не способна.
drug01
drug01
вчера в 17:50
Здоровья и быстрее войти в строй
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:50
Не везёт Локо с нападающими!
Поправляйся быстрее Зе!!!
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