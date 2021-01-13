Нисимура: «Ганчаренко всегда помогал советами и верил в меня»

Нападающий ЦСКА , выступающий за японский клуб «Вегалта Сендай» на правах аренды, рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером армейцев .

Я разговаривал с Ганчаренко. Он сказал: «Если придет хорошее предложение, можешь перейти в другую команду. Если останешься в ЦСКА — без проблем, я дам тебе шанс. Но не обещаю, что буду выпускать в каждом матче». Ганчаренко всегда помогал советами и верил в меня. Я ему очень благодарен.