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Нисимура: «Ганчаренко всегда помогал советами и верил в меня»

13 января 2021, 10:17

Нападающий ЦСКА Такума Нисимура, выступающий за японский клуб «Вегалта Сендай» на правах аренды, рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером армейцев Виктором Ганчаренко.

Я разговаривал с Ганчаренко. Он сказал: «Если придет хорошее предложение, можешь перейти в другую команду. Если останешься в ЦСКА — без проблем, я дам тебе шанс. Но не обещаю, что буду выпускать в каждом матче». Ганчаренко всегда помогал советами и верил в меня. Я ему очень благодарен.

Ранее Такума Нисимура рассказал, почему принял решение покинуть ЦСКА.

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Союзник противников
Союзник противников
13 января в 10:33
Не верь "ханчарэнкам",советы дарящим.
sv_1969
sv_1969
13 января в 10:20
Домой это хорошо
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