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Соболев: «Мы боремся за первое место, поэтому мысли только об этом»

13 января 2021, 11:05

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о целях на вторую часть сезона.

Настрой на оставшуюся часть сезона положительный. Я пропустил 5 игр, поэтому очень соскучился по футболу. Последние две недели отпуска думал о том, чтобы скорее всё началось. Хочется на футбольное поле.

С коленом все нормально, не опухает. Тренируюсь, все супер. Начну сбор уже в общей группе.

Последняя игра с «Зенитом»? Согласен, что немного смазали концовку. А так, все нормально было.

Я не считаю, что +6 очков — большая разница. Они проиграли, мы выиграли и уже осталось три. Мы боремся за первое место, поэтому мысли только об этом.

Первая личная задача на концовку сезона — вернуться на поле, а дальше уже посмотрим.

Ранее стало известно, что футболисты «Спартака» вышли из отпуска.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
17 января в 14:42
    nactux
    nactux ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    17 января в 14:28
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ nactux (раскрыть)
      14 января в 12:16
      Посмотри название темы. Вроде как речь о Зените
      Когда речь зайдёт о ЦСКА, с удовольствием пообщаюсь на тему Цска.
      nactux
      nactux
      14 января в 10:05
      Сколько пафоса и гонора было перед игрой в Санкт-Петербурге
      а по факту так никто и не понял приезжал спартак на игру вообще .....
      Ловрен даже сам себе забил надеясь интригу повесить...не сраслось....
      nactux
      nactux ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      14 января в 09:59
      твои кони как всегда последнее место в группе даже в слабой ЛЕ...
      nactux
      nactux ответ ermak6848 (раскрыть)
      14 января в 09:55
      у свиней нет рогов!!!
      хотя у ваших наверное есть...
      nactux
      nactux ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      14 января в 09:54
      Браге привет передай!!!
      даже квалификацию пройти не можете...
      Анатолий Калашников
      Анатолий Калашников
      13 января в 23:53
      Спартак опасен своей непредсказуемостью.
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ susanin ultrazenith (раскрыть)
      13 января в 19:58
      Брюга чемпион
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      13 января в 19:57
      Спартак идёт на третьем месте, но так стыдно давно не было за него, и это на фоне проблем конкурентов
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ susanin ultrazenith (раскрыть)
      13 января в 19:44
      Остапа снова понесло!!
      Байкал-38
      Байкал-38
      13 января в 18:55
      Соболев очень вырос за последнее время, но пока только как балабол!
      susanin ultrazenith
      susanin ultrazenith
      13 января в 18:50
      Зенит чемпион! Всего и всегда!
      Мы не рабы
      Мы не рабы
      13 января в 18:04
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ Suinsi (раскрыть)
        13 января в 17:18
          Xeniumv387
          Xeniumv387
          13 января в 16:49
          Я буду продолжать усердно нырять и у нас будет много пенальти - добавил Соболев
          Suinsi
          Suinsi
          13 января в 16:13
          Седьмое место лишь бы отстоять.
          Suinsi
          Suinsi ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
          13 января в 16:10, ред.
          Расскажите лучше об успехах цска за последие годы в Европе.
          Ravshan878
          Ravshan878 ответ berda2003 (раскрыть)
          13 января в 15:21
          Это прикольно.Точь в точь.Член правительства..)))
          STVA 1
          STVA 1 ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
          13 января в 14:31
            ermak6848
            ermak6848
            13 января в 14:31
            Должны - обязаны одеть в Год Быка на рога газпром...
            санек002
            санек002 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
            13 января в 14:26
            а зениту в первую и там опять жидко обгадиться!и зачем?
            Риелтор с берегов Невы
            Риелтор с берегов Невы ответ STVA 1 (раскрыть)
            13 января в 14:10
            Вальяжные и откормленные коты только в матчах с пугливыми мышами. Зенит силён, в том числе и по причине денег. А что при Луческу или Манчини денег не вливали? К деньгам ещё много что нужно. Для гегемонии в РПЛ и денег и остального хватает. А вот в Европе нет. Пока нет.
            Ну не станет денег у Зенита, а что изменится. Есть Локо, Краснодар, Цска(эти шифруются по затратам, под бедных косят), Спартак(здесь не в свинью корм, всё на склоках разбазарят). Остальные бюджетники практически. Что для них изменится? Будут также строить автобусы, гонять междусобойчики. У них кроме задачи освоить бюджет и остаться в РПЛ ничего нет.
            SHMEL
            SHMEL
            13 января в 14:08
            Спартаку сейчас нужно думать как за шестое место кюиться, а не о тройке и тем более опервом месте.
            STVA 1
            STVA 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
            13 января в 13:50
            А они так и будут теперь жить! Безнаказанность порождает вседозволенность!
            STVA 1
            STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
            13 января в 13:48
            За гранью добра и зла всё что творит газпром и иже с ним!Бюджетные деньги это главное зло!Давно ли они появились у вас!И как всё быстро поменялось!Вместо прекрасной команды с Шавой и другими которую я помню , появилась команда с вальяжными и откормленными котами и некоторыми болелами , которые позволяют себе высказывания в стиле :нам того надо купить или другого! Конечно это все лирика и не только к Зениту относится!
            ANATOLY KANDAUROV
            ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
            13 января в 13:43, ред.
            Кто бы мог подумать, что "сложные ковидные времена" были только для Зенита. Оказывается и Брюгге, и Лацио, и Боруссия пережидали все это время на континенте, где пандемии не было. Не надо отмазок. Провал очевиден. И одна из главных причин - это отсутствие конкуренции в РПЛ, обусловленное деятельностью Газпрома. Детали не раскрываю, они всем известны. Если Зенит с помощью Газпрома и дальше будет жить в таком режиме , все так и будет.
            Ангел неБесГрешен
            Ангел неБесГрешен ответ sv_1969 (раскрыть)
            13 января в 13:00
            Быстро вы клеймо с "вечно" навесили, молодцы! Всего второй раз, причём в сложные ковидные времена. Да и первый не сложился на последних минутах 6-го матча.
            Подвиги коняшек в ЛЧ (теперь уже и в ЛЕ) или народных в отборе (отборе, КАРЛ!!!) ЛЕ вообще за гранью добра и зла...
            Qatar Airways
            Qatar Airways
            13 января в 12:50
            Мечтая о будущем, я полностью согласен с Соболевым, ведь приятно, когда наши клубы в конкурентной борьбе становятся только сильнее, когда раскрывают молодые таланты, когда завоёвывают трофеи и увеличивают количество своих поклонников...
            А живя в настоящем, мне не видится ничего хорошего от выступлений в еврокубках от Спартака - он выступит лучше Зенита, ЦСКА и Локомотива? Я - сомневаюсь. Единственный плюс от этого только пополнение казны клуба, но если бы она тратилась на детские школы, то я был бы двумя руками за, а поскольку это лишь мечты об идеальном будущем и в реальности доходы от европейских поездок потратятся на зарплату какому-нибудь Кокорину, то даже финансовые евробонусы не видятся мне тем единственным преимуществом настоящего.
            ANATOLY KANDAUROV
            ANATOLY KANDAUROV ответ spartak kursk (раскрыть)
            13 января в 12:47
            А не слишком ли ты суров к парню? К нему вроде по самоотдаче нет вопросов. Ему бы в хорошие тренерские руки попасть, классный форвард был бы. Но увы, ни Бескова, ни Романцева, ни Федотова, ни даже Карпина в Спартаке нет и не предвидится.
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