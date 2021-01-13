Соболев: «Мы боремся за первое место, поэтому мысли только об этом»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о целях на вторую часть сезона.
Настрой на оставшуюся часть сезона положительный. Я пропустил 5 игр, поэтому очень соскучился по футболу. Последние две недели отпуска думал о том, чтобы скорее всё началось. Хочется на футбольное поле.
С коленом все нормально, не опухает. Тренируюсь, все супер. Начну сбор уже в общей группе.
Последняя игра с «Зенитом»? Согласен, что немного смазали концовку. А так, все нормально было.
Я не считаю, что +6 очков — большая разница. Они проиграли, мы выиграли и уже осталось три. Мы боремся за первое место, поэтому мысли только об этом.
Первая личная задача на концовку сезона — вернуться на поле, а дальше уже посмотрим.
Ранее стало известно, что футболисты «Спартака» вышли из отпуска.
Колено-дело тонкое.Его правильнее нужно настраивать.
Последняя игра с Зенитом-это позор для профессионала.Безвольно проиграть команде,сыгравшей на шесть матчей больше и немного потрёпанной в Европе было просто недопустимо.
Концовку вы не просто смазали,а уничтожили весь позитив.И это не есть нормально.И вместо причемпионских два очка за игру,мы вновь увидели обычные середняковые 55 очков за турнир...
Шесть очков-разница огромная,особенно если в соперниках Зенит..,особенно если есть поражение в очном противостоянии,теперь надо набирать +7....
Первой личной задачей должно быть меньше работать языком,а больше делом..так что ждём от Соболева красивой зрелищной игры профессионала...
Колено-дело тонкое.Его правильнее нужно настраивать.
Последняя игра с Зенитом-это позор для профессионала.Безвольно проиграть команде,сыгравшей на шесть матчей больше и немного потрёпанной в Европе было просто недопустимо.
Концовку вы не просто смазали,а уничтожили весь позитив.И это не есть нормально.И вместо причемпионских два очка за игру,мы вновь увидели обычные середняковые 55 очков за турнир...
Шесть очков-разница огромная,особенно если в соперниках Зенит..,особенно если есть поражение в очном противостоянии,теперь надо набирать +7....
Первой личной задачей должно быть меньше работать языком,а больше делом..так что ждём от Соболева красивой зрелищной игры профессионала...
А живя в настоящем, мне не видится ничего хорошего от выступлений в еврокубках от Спартака - он выступит лучше Зенита, ЦСКА и Локомотива? Я - сомневаюсь. Единственный плюс от этого только пополнение казны клуба, но если бы она тратилась на детские школы, то я был бы двумя руками за, а поскольку это лишь мечты об идеальном будущем и в реальности доходы от европейских поездок потратятся на зарплату какому-нибудь Кокорину, то даже финансовые евробонусы не видятся мне тем единственным преимуществом настоящего.
А живя в настоящем, мне не видится ничего хорошего от выступлений в еврокубках от Спартака - он выступит лучше Зенита, ЦСКА и Локомотива? Я - сомневаюсь. Единственный плюс от этого только пополнение казны клуба, но если бы она тратилась на детские школы, то я был бы двумя руками за, а поскольку это лишь мечты об идеальном будущем и в реальности доходы от европейских поездок потратятся на зарплату какому-нибудь Кокорину, то даже финансовые евробонусы не видятся мне тем единственным преимуществом настоящего.