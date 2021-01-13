Соболев: «Мы боремся за первое место, поэтому мысли только об этом»

Нападающий «Спартака» рассказал о целях на вторую часть сезона.

Настрой на оставшуюся часть сезона положительный. Я пропустил 5 игр, поэтому очень соскучился по футболу. Последние две недели отпуска думал о том, чтобы скорее всё началось. Хочется на футбольное поле.

С коленом все нормально, не опухает. Тренируюсь, все супер. Начну сбор уже в общей группе.

Последняя игра с «Зенитом»? Согласен, что немного смазали концовку. А так, все нормально было.

Я не считаю, что +6 очков — большая разница. Они проиграли, мы выиграли и уже осталось три. Мы боремся за первое место, поэтому мысли только об этом.

Первая личная задача на концовку сезона — вернуться на поле, а дальше уже посмотрим.