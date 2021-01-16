Мората: «Буду рассказывать детям, что играл с Роналду и Дибалой»

Нападающий «Ювентуса» поделился мнением о товарищах по команде — и .

Для меня честь выступать вместе с Роналду. Я рос, наблюдая за тем, как он играет, и я часто думал о том, что хочу играть с ним в одной команде.

Пауло Дибала также произвел на меня сильное впечатление. Это игроки высочайшего уровня. У нас прекрасные отношения и за пределами поля. Буду говорить своим детям, что играл вместе с ними.