Мората: «Буду рассказывать детям, что играл с Роналду и Дибалой»

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората поделился мнением о товарищах по команде — Криштиану Роналду и Пауло Дибале.
Для меня честь выступать вместе с Роналду. Я рос, наблюдая за тем, как он играет, и я часто думал о том, что хочу играть с ним в одной команде.
Пауло Дибала также произвел на меня сильное впечатление. Это игроки высочайшего уровня. У нас прекрасные отношения и за пределами поля. Буду говорить своим детям, что играл вместе с ними.
Внучки мои и внученьки, Павло Дибало очень уникальный человек,он играл в одной команде с РоналдУ и Месси...
Дедушка,но разве такое возможно?!
Да,мои внучки... поэтому и я благодаря Дибало,мог играть отдалённо с Месси.
Дедушка Альваро, мы тобой гордимся.
Внучки мои и внученьки, Павло Дибало очень уникальный человек,он играл в одной команде с РоналдУ и Месси...
Дедушка,но разве такое возможно?!
Да,мои внучки... поэтому и я благодаря Дибало,мог играть отдалённо с Месси.
Дедушка Альваро, мы тобой гордимся.
........: папа кто это?
........: папа кто это?