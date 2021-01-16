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Мората: «Буду рассказывать детям, что играл с Роналду и Дибалой»

16 января 2021, 10:41

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората поделился мнением о товарищах по команде — Криштиану Роналду и Пауло Дибале.

Для меня честь выступать вместе с Роналду. Я рос, наблюдая за тем, как он играет, и я часто думал о том, что хочу играть с ним в одной команде.

Пауло Дибала также произвел на меня сильное впечатление. Это игроки высочайшего уровня. У нас прекрасные отношения и за пределами поля. Буду говорить своим детям, что играл вместе с ними.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Горбатый в авторитете (комментарий удален) (раскрыть)
16 января в 20:20
гномик-невидимка?
заDOOMчивый
заDOOMчивый
16 января в 20:19
дедушка Альваро,а кто такой Дибала?
Внучки мои и внученьки, Павло Дибало очень уникальный человек,он играл в одной команде с РоналдУ и Месси...
Дедушка,но разве такое возможно?!
Да,мои внучки... поэтому и я благодаря Дибало,мог играть отдалённо с Месси.
Дедушка Альваро, мы тобой гордимся.
Little Caprice
Little Caprice
16 января в 13:09
Тогда готовься к тому, что дети будут спрашивать, кто такой Дибала.
Juventus CR7
Juventus CR7
16 января в 11:26
Марата игрок неплохого уровня!! Но в Реале что то пошло не так!!
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
16 января в 11:15
А жоржинье ?
Я на стреме
Я на стреме ответ Иван Сидоров 2 (раскрыть)
16 января в 11:01
у тебя Буффон в команде а ты детям будешь рассказывать про Дибалу?
........: папа кто это?
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
16 января в 10:47, ред.
А в Реале Мората играл не с Роналду? Там еще и Рамос был и куча других отличных футболистов не хуже Дибалы. А в Челси он играл с Азаром и Канте. А в Атлетико тоже были не мальчики для битья. Это как раз Мората везде был не самым сильным звеном и вот он снова в Ювентусе. Тоже начал неплохо, но в следующих сезонах будет виднее.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 января в 10:41
Есть чем гордиться...
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