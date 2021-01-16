Моуриньо об Алли: «В каждой команде есть недовольные футболисты»

Главный тренер «Тоттенхэма» высказался о ситуации с полузащитником команды . Ранее сообщалось о том, что англичанин недоволен своим положением в клубе и хочет сменить команду.

В раздевалке каждой команды есть недовольные футболисты. Это точно. Если кто-то из тренеров скажет вам, что в его команде только счастливые игроки, я думаю, это будет лукавство. Иначе кому-то несказанно повезло.

Итак, в вашей команде может быть несчастливый профессионал, а несчастливый профессионал — это тот, кто чувствует, что несчастен, но при этом понимает, что его долг — работать, работать и ещё раз работать. А есть несчастные, которые считают, что работать каждую минуту на команду и клуб не входит в их обязанности.

Вопрос в том, отпущу ли я Деле в другую команду, не получив взамен другого футболиста, и я не собираюсь отвечать на него.

Это вопрос, на который мне было бы неудобно отвечать. Конечно, я знаю, как бы я ответил. Но я не готов это сделать. Я не готов обнародовать своё видение ситуации.