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Моуриньо об Алли: «В каждой команде есть недовольные футболисты»

16 января 2021, 06:55

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо высказался о ситуации с полузащитником команды Деле Алли. Ранее сообщалось о том, что англичанин недоволен своим положением в клубе и хочет сменить команду.

В раздевалке каждой команды есть недовольные футболисты. Это точно. Если кто-то из тренеров скажет вам, что в его команде только счастливые игроки, я думаю, это будет лукавство. Иначе кому-то несказанно повезло.

Итак, в вашей команде может быть несчастливый профессионал, а несчастливый профессионал — это тот, кто чувствует, что несчастен, но при этом понимает, что его долг — работать, работать и ещё раз работать. А есть несчастные, которые считают, что работать каждую минуту на команду и клуб не входит в их обязанности.

Вопрос в том, отпущу ли я Деле в другую команду, не получив взамен другого футболиста, и я не собираюсь отвечать на него.

Это вопрос, на который мне было бы неудобно отвечать. Конечно, я знаю, как бы я ответил. Но я не готов это сделать. Я не готов обнародовать своё видение ситуации.

Ранее появилась информация о том, что Алли является главной трансферной целью для нового наставника «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино.

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Все комментарии
St David
St David
17 января в 08:33
Жаль Алли - в свое вермя был очень качественым игроком
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Василий 50 (раскрыть)
16 января в 18:00
корейцу уже досталось,после Фулхема, пару таких игр и его скорострел Гарри заменит,не зря же в лунки мячи загоняет,а в ворота и подавно
заDOOMчивый
заDOOMчивый
16 января в 17:59
Алли: Впервые вижу недовольного тренера,хочу в ПСЖ.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
16 января в 09:16
Для настоящего профессионала хорошо выполненная работа уже является определенным источником положительных эмоций, иначе данного футболиста трудно отнести к когорте "стопроцентных профессионалов".
КЭТиК
КЭТиК
16 января в 08:07
Тренер всегда прав.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 января в 07:47
А ещё в некоторых командах есть несчастные и вечно недовольные тренеры.
Один из них -Моуриньо...
mihaluch
mihaluch
16 января в 07:38
Замену Алли будет трудно подыскать.
Василий 50
Василий 50
16 января в 07:37
У "Самовлюбленного" уже проблемы.
Скоро всем достанется.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
16 января в 07:34, ред.
психолог 66 ов
Gahi
Gahi
16 января в 07:07
Всё зависит от тренера в каком состоянии команда и в частности игроки.
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