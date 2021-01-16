Ривалдо: «В отличие от Зидана, Куман отлично работает с молодёжью»

Бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо сравнил то, как работают с молодыми игроками главный тренер «сине-гранатовых» и наставник «Реала» .

Я всегда говорил, что в работе с молодыми талантами главное — это не оказывать на них слишком большого давления. Я считаю, что Куман преуспевает в этом деле, используя мальчишек вместе с Бускетсом, Месси и Альбой.

Куман заслуживает похвалы и уважения за такую работу. Зидан делает прямо противоположные вещи тому, что он делал, когда выпускал на поле юных Вальверде, Родриго и Винисиуса.

На этой неделе я прочитал, как Винисиус может быть наказан за то, что посмотрел в свой мобильный телефон во время речи Зидана. Нельзя разрешать такие ситуации путём отстранения футболиста от игры, потому что так ты навредишь своей команде и самому себе. Поступить так — значит, потерять футболиста, который мог бы сыграть решающую роль во многих матчах. Обычно такие вещи наказываются штрафом.