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Ривалдо: «В отличие от Зидана, Куман отлично работает с молодёжью»

16 января 2021, 07:53

Бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо сравнил то, как работают с молодыми игроками главный тренер «сине-гранатовых» Рональд Куман и наставник «Реала» Зинедин Зидан.

Я всегда говорил, что в работе с молодыми талантами главное — это не оказывать на них слишком большого давления. Я считаю, что Куман преуспевает в этом деле, используя мальчишек вместе с Бускетсом, Месси и Альбой.

Куман заслуживает похвалы и уважения за такую работу. Зидан делает прямо противоположные вещи тому, что он делал, когда выпускал на поле юных Вальверде, Родриго и Винисиуса.

На этой неделе я прочитал, как Винисиус может быть наказан за то, что посмотрел в свой мобильный телефон во время речи Зидана. Нельзя разрешать такие ситуации путём отстранения футболиста от игры, потому что так ты навредишь своей команде и самому себе. Поступить так — значит, потерять футболиста, который мог бы сыграть решающую роль во многих матчах. Обычно такие вещи наказываются штрафом.

Напомним, в минувший четверг «Реал» потерпел поражение от «Атлетика» (1:2) в полуфинальном матче Суперкубка Испании.

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Все комментарии
3ton
3ton
16 января в 17:23
Это давно надо было делать и давать молодежи играть , как это делал Гвардиола.
Все эти годы восхваляют академию , а игроков в основной команде практически нет.
Надо искать игроков у себя под носом , а если нет , искать за пределами .
Молодежь хорошо себя проявляет в матчах, есть нестабильность , но только так ты можешь расти и прогрессировать .
DEIVID_Rivera
DEIVID_Rivera ответ Горбатый в авторитете (комментарий удален) (раскрыть)
16 января в 13:33
Позор - это когда Юве десятками лет является лучшей командой Серии А, но не в состоянии на Апеннины привезти КЧ.
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
16 января в 12:46
Твои слова да зидану в уши.
Van Vanovich
Van Vanovich
16 января в 12:04
Да он умеет работать с молодежью и не боится даже выпускать 17-18 летних пацанов. Правильно нужно пускать их в бой, да будут ошибки , поражения. Но нужно уметь мотивировать молодежь, не ломать их психически. С окрепшими и звездами легче играть.
Шишанутый
Шишанутый
16 января в 11:56
Зидан в твоих советах не нуждается. Он выйграл три Лч подряд, выйграл Ла лиги а ты чего добился и твой Куман?
Dauletbek
Dauletbek
16 января в 11:47
Да, Куман, похоже жёстче Зидана, наоборот Куман может навредить.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 января в 09:51
Всё правильно,главное без давления!
ЮЗИК
ЮЗИК
16 января в 08:31
На результатах пока не видно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 января в 08:03
В футболе главное результат...
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