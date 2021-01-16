Фергюсон: «Как хорошо наблюдать такую игру „Ливерпуля“, будучи на пенсии»

Легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр дал комментарий в преддверии матча бывшей команды с «Ливерпулем» в рамках 19-го тура АПЛ .

Я всегда считал дерби «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» игрой сезона. Если говорить просто и сложить все трофеи, выигранные ими, это две самые успешные команды Великобритании.

Если вы хотите что-то выиграть, это очевидно, что вы должны победить «Ливерпуль». То же самое было, когда я работал в «Абердине» — нужно было победить «Рейнджерс» и «Селтик», чтобы что-нибудь выиграть. К этому можно также добавить и психологический настрой.

«Ливерпуль» 70-х и 80-х был феноменален. Чтобы обойти их, я должен был проделать очень трудный путь. Это означало, что мне приходилось ждать, пока в клубе будет выстроено всё необходимое. В конце концов для нас всё обернулось фантастически.

Теперь я завершил карьеру, и хорошо, что я уже на пенсии, учитывая такую игру «Ливерпуля» в последние два сезона — а они были феноменальны.

Я с огромным уважением отношусь к «Ливерпулю», и так было всегда.