Фергюсон: «Как хорошо наблюдать такую игру „Ливерпуля“, будучи на пенсии»

Легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон дал комментарий в преддверии матча бывшей команды с «Ливерпулем» в рамках 19-го тура АПЛ.
Я всегда считал дерби «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» игрой сезона. Если говорить просто и сложить все трофеи, выигранные ими, это две самые успешные команды Великобритании.
Если вы хотите что-то выиграть, это очевидно, что вы должны победить «Ливерпуль». То же самое было, когда я работал в «Абердине» — нужно было победить «Рейнджерс» и «Селтик», чтобы что-нибудь выиграть. К этому можно также добавить и психологический настрой.
«Ливерпуль» 70-х и 80-х был феноменален. Чтобы обойти их, я должен был проделать очень трудный путь. Это означало, что мне приходилось ждать, пока в клубе будет выстроено всё необходимое. В конце концов для нас всё обернулось фантастически.
Теперь я завершил карьеру, и хорошо, что я уже на пенсии, учитывая такую игру «Ливерпуля» в последние два сезона — а они были феноменальны.
Я с огромным уважением отношусь к «Ливерпулю», и так было всегда.
Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп ранее признался, что знакомство с Фергюсоном для него было подобно встрече с Папой Римским.
Не будь ВАРа,то Бёрнли доигрывали в меньшинстве.
Не будь ВАРа,то Бёрнли доигрывали в меньшинстве.
Клаттенбург и Уэбб не стесняясь теперь дают вью, как они судили в угоду Фэргюсону.
Статистика даже сейчас показывает, что за 2 года МЮ пробил больше пенок чем Ливерпуль за 5,5 лет, и это при всех "нырках" Мане и Салаха))))
Ливерпуль был велик в свое время, и снова будет велик. А МЮ для этого потребовалось шарлатанство с судьями, конечно была и работа, но был бы МЮ так же велик без судей при ферги? - не уверен.
Посмотрите последний сезон фергюсона когда он обьявил что уйдет - ему подарили чемпионство, а что было в следующем сезоне с этим же составом? а в сезоне после него с этим же составом? - полные провалы... и тогдад Фэрги побежал к друзьям в Федерацию, и вот теперь у МЮ опять все налаживается, бьют пенки через матч и плевать на ВАР. Позорище. У всех команд бывает спад по ходу сезона... у МЮ просто подсыпают 5 пенок в 4 матчах и спад пройден)))
Клаттенбург и Уэбб не стесняясь теперь дают вью, как они судили в угоду Фэргюсону.
Статистика даже сейчас показывает, что за 2 года МЮ пробил больше пенок чем Ливерпуль за 5,5 лет, и это при всех "нырках" Мане и Салаха))))
Ливерпуль был велик в свое время, и снова будет велик. А МЮ для этого потребовалось шарлатанство с судьями, конечно была и работа, но был бы МЮ так же велик без судей при ферги? - не уверен.
Посмотрите последний сезон фергюсона когда он обьявил что уйдет - ему подарили чемпионство, а что было в следующем сезоне с этим же составом? а в сезоне после него с этим же составом? - полные провалы... и тогдад Фэрги побежал к друзьям в Федерацию, и вот теперь у МЮ опять все налаживается, бьют пенки через матч и плевать на ВАР. Позорище. У всех команд бывает спад по ходу сезона... у МЮ просто подсыпают 5 пенок в 4 матчах и спад пройден)))