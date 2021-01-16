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Фергюсон: «Как хорошо наблюдать такую игру „Ливерпуля“, будучи на пенсии»

16 января 2021, 06:22
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль0 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон дал комментарий в преддверии матча бывшей команды с «Ливерпулем» в рамках 19-го тура АПЛ.

Я всегда считал дерби «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» игрой сезона. Если говорить просто и сложить все трофеи, выигранные ими, это две самые успешные команды Великобритании.

Если вы хотите что-то выиграть, это очевидно, что вы должны победить «Ливерпуль». То же самое было, когда я работал в «Абердине» — нужно было победить «Рейнджерс» и «Селтик», чтобы что-нибудь выиграть. К этому можно также добавить и психологический настрой.

«Ливерпуль» 70-х и 80-х был феноменален. Чтобы обойти их, я должен был проделать очень трудный путь. Это означало, что мне приходилось ждать, пока в клубе будет выстроено всё необходимое. В конце концов для нас всё обернулось фантастически.

Теперь я завершил карьеру, и хорошо, что я уже на пенсии, учитывая такую игру «Ливерпуля» в последние два сезона — а они были феноменальны.

Я с огромным уважением отношусь к «Ливерпулю», и так было всегда.

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп ранее признался, что знакомство с Фергюсоном для него было подобно встрече с Папой Римским.

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Все комментарии
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112910415
25 января в 16:51
наблюдать игру Ливерпуля всегда интересно
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
17 января в 18:06
йо=хо-хо. За что Бреди давать Красную? И почему же не дали,ведь главный аж руку туда засунул,но ВАР ему пыл остудил. Шоу ещё тот костолом,едва не покалечил соперника,а рефери в упор не видит.Даже подойдя к монитору,что бы дать Красную Бёрнли,ему спецом отмотали назад и со всех ракурсов показали прелести Люка,где он отоварил от души голеностоп,но рефери никак не хотел этого замечать,а всё облюбовывал эпизод с сомнительной красной карточкой подопечного Дайича. За что там давать красную? Грубого фола не было,разве что за срыв атаки,так это далеко не фол последней надежды. А Шоу то чувствовал вину,что рассматривают его брутальный контакт,поэтому волновался,что вместо большинства может получить меньшинство(не сексуальное, хотя Хари Маг не скрывает к радужной повязке симпатий) и пойти досрочно принять душ. И вот когда рефери из-за ВАРа был в замешательстве с Красной Бордовым,ему отматывали эпизод назад и из Кабинки говорят,парниша тому моменту предшествовало вот это вопиющее нарушение Зебры,которая копытами нанесла увечье. Давай принимай правильное решение, и главный решил сжалится над полосатыми и вознаградить ЖК, Шоу его едва ли не расцеловал,ведь уже мысленно отправился досрочно в паб,запивать горе.
Не будь ВАРа,то Бёрнли доигрывали в меньшинстве.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответ заDOOMчивый (раскрыть)
17 января в 13:39
Где там удаление у Шоу ? За игру в мяч не удаляют. А ВАР смотрят на предмет красной карточки а не желтой, поэтому это вопиюще когда вместо удаления Бреди дают желтую ни за что Шоу, а против ПСЖ в ЛЧ когда удаляли Фреда он сыграл в мяч а его удалили и ВАР типа пересматривать не должна на желтую карточку. Двойные стандарты какие-то и оба раза решения против МЮ. А вообще по статистике этого сезона Лестер больше всех бьет пенки, жду когда Клопп и на них давить будет.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Фрунзик Мкртчян (раскрыть)
17 января в 12:32
два пенальти в ваши ворота не припомню,что бы кто то пробивал,а вот в наши и в Сити с удовольствием поставили.Даже Кейн перестал нырять,Жозе его отучил от этого и заставил больше работать на оборону,в своей штрафной. А у МЮ,только и падают,вбегая в штрафную соперника,посматривая на рефери. Не зря же МЮ играет в форме Зебры.
Фрунзик Мкртчян
Фрунзик Мкртчян ответ заDOOMчивый (раскрыть)
17 января в 10:07
ВЫ просто искажаете факты. За своим клубом более пристально проследите. Ливерпуль судят очень лояльно и в каждом матче в вашу пользу ошибаются. А Мане с его артистизмом самое место в Голливуде.
Фрунзик Мкртчян
Фрунзик Мкртчян
17 января в 10:05, ред.
Сколько цинизма у болельщиков Ливерпуля. Льют грязь на МЮ, а сами первый титул АПЛ в истории получили из рук судей. Просто вопиющее безобразие творили с Челси, МС, Лестером, Саутгемптоном. А при адекватном судействе даже вылетевший Уотфорд спокойно разобрал их 0:3. Про матч в статусе чемпиона на Этихаде и говорить не хочу. Там все увидели, что король то голый.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
16 января в 19:02
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    16 января в 18:59
    Клопп настолько крутой полицейский-психолог,что заставил говорить Клата. К концу сезона и Доктор Уэб расколется.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
    16 января в 18:57, ред.
    там рефери проспал удаление Шоу.если бы он его увидел,правда скорее всего видел,но молчал и лишь как только хотел удалить в пользу МЮ, голос из комнаты говорит Чёто мне кажется ты прозевал нарушение и КК. Пошёл посмотреть на нежную игру Люка и отважился только на ЖК. Не будь ВАР,как в старые добрые времена, МЮ играл бы в большинстве.хотя по факту надо было удалять Шоу,но ВАР даже был бессилен. А нырок Погбы в предыдущем матче и Пеналь,даже Харри Кейн с Салахом начали брать видеоуроки.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    16 января в 18:06
    будет аналогом манкуниа́нского де́рби
    hoper
    hoper ответ Karkaz (раскрыть)
    16 января в 12:51
    Ну Челси хоть ушастого выигрывал ,да и ЛЕ кстати тоже .А МС в Европе пока мимо
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков ответ dzvinka (раскрыть)
    16 января в 12:44
    Из-за того что МЮ сейчас на первом месте у Клоппа бомбит, пытается воздействовать на судей, уже под этим влиянием против Бернли МЮ жестко судили, лишили чистого гола и удаления Брэди. Лучше бы о своей команде думал,3 матча без побед, это с твоей командой что-то не так а не у соперников одни пенальти. Последний сезон сэра Алекса вся команда была на пике, Фердинанд, Видич и Эвра уже в солидном возрасте, последний сезон Скоулза, ван Перси был хорош, Руни не много сдавал, Нани начал деградировать. А сходу всех нормально не заменили вот были провалы тогда.
    Karkaz
    Karkaz ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
    16 января в 12:40
    Вообще то по хорошему топ 3 было. Потом уже в Челси бабло влили и они ворвались на верхние строчки, пришлось называть уже big four. А так классическая историческая троица это МЮ, Ливерпуль, Арсенал. А Челси и Сити это уже искусственно созданные гранды.
    Martini-1987
    Martini-1987
    16 января в 12:29
      dzvinka
      dzvinka
      16 января в 11:29, ред.
      "что мне приходилось ждать, пока в клубе будет выстроено всё необходимое."
      Клаттенбург и Уэбб не стесняясь теперь дают вью, как они судили в угоду Фэргюсону.
      Статистика даже сейчас показывает, что за 2 года МЮ пробил больше пенок чем Ливерпуль за 5,5 лет, и это при всех "нырках" Мане и Салаха))))
      Ливерпуль был велик в свое время, и снова будет велик. А МЮ для этого потребовалось шарлатанство с судьями, конечно была и работа, но был бы МЮ так же велик без судей при ферги? - не уверен.
      Посмотрите последний сезон фергюсона когда он обьявил что уйдет - ему подарили чемпионство, а что было в следующем сезоне с этим же составом? а в сезоне после него с этим же составом? - полные провалы... и тогдад Фэрги побежал к друзьям в Федерацию, и вот теперь у МЮ опять все налаживается, бьют пенки через матч и плевать на ВАР. Позорище. У всех команд бывает спад по ходу сезона... у МЮ просто подсыпают 5 пенок в 4 матчах и спад пройден)))
      Duda Gigolaev Osetin
      Duda Gigolaev Osetin ответ Manny_Pacquiao (раскрыть)
      16 января в 11:08
      Он бы их разобрал на камушки, не сразу так потом.
      sihafazatron
      sihafazatron ответ Горбатый в авторитете (комментарий удален) (раскрыть)
      16 января в 10:19
      А саф 1:6 получал дома в дерби))))
      Juventus CR7
      Juventus CR7
      16 января в 09:18
      К словам таких тренеров необходимо прислушиваться!!
      drug01
      drug01
      16 января в 07:53
      Высокая оценка метра футбола
      sir_Alex
      sir_Alex ответ Manny_Pacquiao (раскрыть)
      16 января в 07:41
      Или наоборот 😉
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      16 января в 07:38
      Надо было готовить сменщика.
      ABir
      ABir
      16 января в 07:35
      Два величайших клуба в истории английского футбола!
      Владимир Ушаков
      Владимир Ушаков ответ firewing (раскрыть)
      16 января в 07:27
      Какой Сити? С ними более менее дерби с 2010 года, шейхи к ним в 2008 пришли. Вот кроме Ливерпуля в 2000-х главные зарубы были с Арсеналом и Челси, это классическая top-4.
      firewing
      firewing
      16 января в 07:20, ред.
      Почему дерби? В 2000-х главным противостоянием в АПЛ были игры с Челси и с Сити, а в последние годы МЮ вообще исчез из этих противостояний. Вернулся?
      mihaluch
      mihaluch
      16 января в 06:37
      Главное вовремя уйти не побеждённым.
      STVA 1
      STVA 1
      16 января в 06:28
      Ну и смотри с удовольствием
      Manny_Pacquiao
      Manny_Pacquiao
      16 января в 06:25
      Старик прав, ему повезло что Пепа и Клоппа не было в его время.
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