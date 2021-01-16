«Чертаново» выдвинуло Алаева на пост президента ФНЛ

«Чертаново» выдвинуло генерального секретаря РФС Александра Алаева на пост президента ФНЛ . Событие прокомментировал директор «Чертаново» Николай Ларин:

Мы высоко ценим ту работу, которую Александр Александрович проделал в РФС . Велик его вклад в проведение в нашей стране чемпионата мира по футболу, успехи сборной России, победы в пляжном футболе. Это стратег, который умеет решать локальные проблемы и заранее строить реалистичные планы на будущее. Надеемся, нашу кандидатуру поддержат и другие клубы лиги.