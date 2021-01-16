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«Чертаново» выдвинуло Алаева на пост президента ФНЛ

16 января 2021, 17:29

«Чертаново» выдвинуло генерального секретаря РФС Александра Алаева на пост президента ФНЛ. Событие прокомментировал директор «Чертаново» Николай Ларин:

Мы высоко ценим ту работу, которую Александр Александрович проделал в РФС. Велик его вклад в проведение в нашей стране чемпионата мира по футболу, успехи сборной России, победы в пляжном футболе. Это стратег, который умеет решать локальные проблемы и заранее строить реалистичные планы на будущее. Надеемся, нашу кандидатуру поддержат и другие клубы лиги.

Алаев работает в РФС с 2007 года.

В декабре 2020 года пост президента ФНЛ покинул Игорь Ефремов, выборы нового руководителя лиги состоятся 25 февраля.

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ДСА
ДСА
16 января в 18:08
Чиновничество в России непотопляемо.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 января в 17:31
Может даже выберут!
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
16 января в 17:31, ред.
Первыми отличились
beefs
beefs
16 января в 17:31
все одни и те же лица...
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