«Чертаново» выдвинуло Алаева на пост президента ФНЛ

«Чертаново» выдвинуло генерального секретаря РФС Александра Алаева на пост президента ФНЛ. Событие прокомментировал директор «Чертаново» Николай Ларин:
Мы высоко ценим ту работу, которую Александр Александрович проделал в РФС. Велик его вклад в проведение в нашей стране чемпионата мира по футболу, успехи сборной России, победы в пляжном футболе. Это стратег, который умеет решать локальные проблемы и заранее строить реалистичные планы на будущее. Надеемся, нашу кандидатуру поддержат и другие клубы лиги.
Алаев работает в РФС с 2007 года.
В декабре 2020 года пост президента ФНЛ покинул Игорь Ефремов, выборы нового руководителя лиги состоятся 25 февраля.