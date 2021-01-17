«Реал» показал худший старт сезона под руководством Зидана

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17 января 2021, 08:55

«Реал» проиграл «Атлетику» Бильбао (1:2) в полуфинальном матче Суперкубка Испании.

За 25 матчей в нынешнем сезоне мадридский клуб одержал 14 побед, 5 раз сыграл вничью и 6 раз проиграл. Это является худшим стартом сезона при .