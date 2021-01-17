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«Реал» показал худший старт сезона под руководством Зидана

17 января 2021, 08:55

«Реал» проиграл «Атлетику» Бильбао (1:2) в полуфинальном матче Суперкубка Испании.

За 25 матчей в нынешнем сезоне мадридский клуб одержал 14 побед, 5 раз сыграл вничью и 6 раз проиграл. Это является худшим стартом сезона при Зинедине Зидане.

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Все комментарии
112910415
112910415
21 января в 22:57
не все рекорды ещё пали
NOVA
NOVA ответ Manny_Pacquiao (раскрыть)
18 января в 19:07
и купить хорошего напа и атакующего полузащитника отличного!!
NOVA
NOVA
18 января в 18:57
и все поражения и ничьи со слабыми соперниками!! надо что то с этим делать!! не теряли бы очки со всякими: кадис, алавес, эльче,.... были бы на первом месте в таблице с огромным отрывом!!
амурец
амурец
18 января в 02:44
есть Зидану над чем подумать
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
17 января в 12:48
Не надо менять Зидана, просто насильно продайте его любимчиков.
Шишанутый
Шишанутый
17 января в 12:17
Однако даже худший сезон Реала все равно лучше Барсы. Скоро Реал выйдет на пик формы тогда Барсе останется только глотать за ним пыль.
Van Vanovich
Van Vanovich
17 января в 10:29
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    17 января в 09:04
    В этом сезоне и Реал и Барселону изрядно потряхивает. Если у Барселоны проблемы все на виду и вполне очевидны, то проблемы Реала несколько удивляют. Понятно , что спады бывают у всех и Реал - не исключение, но все же такого длительного спада наверняка никто не ожидал. У Атлетико появился реальный шанс разрушить гегемонию Реала и Барселоны. Хотя до финиша еще далеко и все может кардинально измениться.
    Ждем продолжения .
    Всем здоровья.
    R.Carlos.
    R.Carlos. ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    17 января в 09:03
    Не надо
    Не всегда смена гл тренера ведет к лучшему
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    17 января в 08:58
    Смените уже Зидана!
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