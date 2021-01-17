«Реал» показал худший старт сезона под руководством Зидана

«Реал» проиграл «Атлетику» Бильбао (1:2) в полуфинальном матче Суперкубка Испании.
За 25 матчей в нынешнем сезоне мадридский клуб одержал 14 побед, 5 раз сыграл вничью и 6 раз проиграл. Это является худшим стартом сезона при Зинедине Зидане.
«Реал» проиграл «Атлетику» Бильбао (1:2) в полуфинальном матче Суперкубка Испании.
За 25 матчей в нынешнем сезоне мадридский клуб одержал 14 побед, 5 раз сыграл вничью и 6 раз проиграл. Это является худшим стартом сезона при Зинедине Зидане.
Ждем продолжения .
Всем здоровья.
Ждем продолжения .
Всем здоровья.