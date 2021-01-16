ГлавнаяБлогиЦифровое измерение

Месси и Влашич – рекордсмены по дальним ударам. Но их привычка вредит командам

16 января 2021, 10:05
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Роналду Криштиану
Роналду Криштиану
Нападающий
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Левандовски Роберт
Левандовски Роберт
Нападающий
00:00 / 00:00

Де Брюйне тоже грешен, а вот Роналду покаялся.

Создание модели ожидаемых голов (xG) является аналогом появления теории Эйнштейна. Обе подтвердили то, о чем догадывались интуитивно. Умнейшие тренеры никогда не любили дальние удары.

Зато обожали большое количество атак с завершающим выстрелом из пределов штрафной площади, что поднимает вероятность гола, ведь анализ тысяч ударов доказал, что эффективность дальних выстрелов еще ниже, чем казалось на глаз.

Но не все игроки перестроились. Все знают, что удар из-за штрафной площади зачастую неопасен, но многие ими злоупотребляют. Причем показательно, что чаще это делают невероятно важные для командной игры футболисты.

Чтобы постоянно бить издали, надо быть лидером – другому игроку дадут по шапке. Но умная ли это тактика?

52 дальние попытки — рекорд сезона

В ведущих лигах Европы удалось найти лишь тройку футболистов с 50+ ударами из-за штрафной площади. Это Таннане из «Виттеса», у которого 51 удар в 14 матчах, Влашич – 52 выстрела в 17 играх, и Месси – 51 попытка в 17 поединках, рекорд элитных лиг.

Нерядовая отметка, ведь у Чалханоглу лишь 34 выстрела, а это второй результат топ-5. В Португалии и Турции никто не идет по графику Хакана, Месси и Влашича, потому что знают о неэффективности. Например, у Лионеля 11 голов, но 9 из них – из пределов штрафной площади. Лишь два издали, и в одном случае это штрафной.

При этом Месси позволил себе 49 бесполезных ударов. Из них сразу 19 штук заблокировали защитники. Реализация всего 3.8 %, 1 удар из 26. И «Барселона» с такой тактикой далеко не лидер.

За ошибки в ответе главные тренеры

Куману сложнее, поскольку как только Рональд начнет приказывать Месси – Лионель бросит играть и начнет планировать переезд. Но Пиоли разрешает Чалханоглу лупить издали, хотя две трети таких ударов – с игры, не со штрафных.

«Милан» получил 0 голов после 34 попыток. При этом у Хакана 6 ассистов, так что минимум 20 раз Чалханоглу мог развить крутую атаку, а выбирал бессмысленный дальний удар. Похожая история у Де Брюйне. У Кевина 27 дальних ударов без голов.

Тренеры упускают важный момент, ведь обычно рекорды по дальним ударам – дань эгоизму и заблуждению, будто все позиции одинаково опасные, если бьет мастер.

Даже у мастеров 1 гол на 27 попыток

Десятка дальнобойщиков в топ-5 забила всего 12 голов. Нанесли 321 удар в сумме, один мяч на 27 ударов. Причем 3 гола на счету Инсинье, 4 – Берарди. Получается, у остальных 8 футболистов лишь 5 голов после почти трех сотен попыток. Ужасная статистика.

У Бруну в МЮ 32 удара из-за пределов штрафной площади – 0 голов. И 32 удара из пределов – 11 мячей (5 с пенальти). Также примечательно, что в Бундеслиге традиционно высокая результативность, но нет дальнобойщиков. Лучший из них — Макс Арнольд из «Вольфсбурга», единственный гол издали забил со штрафного.

Может, в РПЛ все иначе и проще? Нет, ведь 52 выстрела Влашича принесли ЦСКА 0 дополнительных пунктов. Забил три мяча, но один в проигранном матче «Зениту», а еще два – в дни погромов 3:0 и 5:1. Хорват испортил десятки позиционных атак, ведь в его случае нет коллекции штрафных, а именно в желании выбрать удар вместо паса.

В 49 случаях из 52 решения Николы было ошибочными. При этом у нас есть Роналду, которому Пирло запретил завершать перспективные атаки глупыми ударами издали.

Остальным пора учиться у Роналду

В молодости у Криштиану было от 3.2 до 3.6 дальних ударов за игру. Сейчас лишь 1.8, ведь у Криштиану тоже низкая эффективность таких попыток. В этом сезоне 23 шанса и 0 голов. И это человек, который наклепал 15 голов в Серии А (4 – с пенальти). Мастер дальних ударов понял, что они не совсем эффективные.

Главным тренерам определенно пора запрещать ведущим атакующим игрокам тратить атаки на неподготовленные и бессмысленные удары. В топ-5 два везунчика — Берарди и Инсинье, но оба не применяют прием так часто, как Месси, Влашич или Чалханоглу. Потому что это бессмысленно. У Депая хороша «пушка», но 1 из 11 голов после дальней попытки.

Причем удар Мемфис нанес из позиции в сантиметрах от линии штрафной площади. Гол дальним ударом остается наградой за везение и хитрый по траектории выстрел. Зато анализ помог отсеять многие мусорные дальние удары. Их поменяли на комбинации и мячи из пределов штрафной площади.

В топ-5 сейчас полторы тысячи полевых игроков. И лишь у 59 человек сейчас 15 или больше дальних ударов. Просто потому, что это глупая растрата усилий команды, которая организовала атаку.

Нобоа не является исключением

Де Брюйне, хотя это великий плеймейкер, – на днях обошел Анри по количеству ассистов в АПЛ, создал другим 75 голов, просто по привычке бьет издали. Поэтому у Кевина сейчас 9 ассистов, но 2 гола в АПЛ – один с пенальти, а второй с линии вратарской. И его «Сити» недобрал очков.

В РПЛ закон о дальних ударах тоже работает. У атакующего хавбека «Рубина» Макарова 30 штук дальних попыток, второе место после Влашича, и 26 ближних. У Дениса все 4 мяча из пределов штрафных площадей соперников. У Шиманьски из «Динамо» 28 попыток забить издали – 0 голов, единственный мяч забил из пределов штрафной площади.

А Нобоа, который визуально кажется идеальным примером в защиту дальних ударов, из 26 выстрелов реализовал лишь 3. При этом у Кристиана 12 ударов из пределов штрафной, а забил таким образом сразу 5 голов. Причем эквадорцу еще повезло в первой части сезона, он как Инсинье из РПЛ.

А вот у Левандовски сейчас 20 голов в 14 турах Бундеслиги, но у поляка 43 удара из штрафной и 18 голов, 14 дальних – 2 мяча. Роберт показывает, что бить издали есть смысл, только если уверен в позиции. Чтобы окончательно раскрыть тему, достаточно привести один пример. Месси забивает гол дальним выстрелом раз в 13 матчей, Роналду — раз в 19.

Представьте, что оба заменили все удары из штрафных площадей на дальние выстрелы. В таком случае у Лионеля набралось бы 68 голов за всю карьеру вместо 719. А у Криштиану лишь 54 гола вместо 759. Если у двух людей, что возглавляют список самых результативных в истории футбола, не получилось создать прецедент, на что надеются остальные?

И важно, что пунктик с дальними ударами часто именно у тех, кто реально умеет создавать голы для других. У Месси 302 ассиста за карьеру, это очень щедрый эгоист. Но этот парадокс важно знать всем фанатам футбола. Дальние удары слишком дорого стоят команде, поскольку реализация мизерная. И если Лионелю уже поздно переучиваться, играет на инстинктах, то Влашичу пора задуматься.

У ЦСКА еще и Обляков не думает о команде – 27 ударов издали и всего 1 гол в матче, что завершился со счетом 5:1. Дальние удары интуитивно кажутся правильным выбором, ведь исторически это популярное оружие. Но анализ показал, что лучшие созидатели заблуждаются, впустую тратят сотни атак за год.

Салах забил 20+ голов за «Ливерпуль» в четырёх сезонах подряд
Вчера, 22:21 Комментарии5
«Зенит» — «Спартак» — 7:3, «Зенит» — ЦСКА – 8:2. Разница, что оставляет конкурентов без титула
30 январяСтанислав Горин в блоге Кто круче?Комментарии11
Разыскивается лучший снайпер сезона 2020/21 из топ-чемпионата. Левандовски забил уже 26 голов в 24 матчах
29 январяАлександр Чистяков в блоге Цифровое измерениеКомментарии4
Мане обогнал Суареса по количеству голов за «Ливерпуль» в АПЛ
29 января Комментарии4
«Шеффилд Юнайтед» прервал неудачную серию в выездных матчах с МЮ
28 января Комментарии9
«Роналду забивает только с пенальти или Андорре». Мифы о рекордах CR7
27 январяВадим Багров в блоге Цифровое измерениеКомментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
17 января в 00:58
Ах всё не так однозначно...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ gwynb1eidd (раскрыть)
16 января в 21:15
Уважаю мнение, посмотрим что будет дальше
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ 25процентный клоун (раскрыть)
16 января в 21:14
Есть лож, есть наглая ложь, а есть статистика! Влашич при всём при этом очень много забивает дальними ударами и в частности за сборную, где соперники точно выше классом чем в РФПЛ. Одно дело бездумно лупить с любых позиций, другое дело выбирать момент для удара. Есть такой мало известный игрок Арьен по фамилии Робен, тау у него почти все голы из-за штрафной... При этом человек смещался с фланга и бил, и если его никто не накрывал, то это был 100% гол! У Ибрагимовича голов дальними ударами наберется, больше чем у Мессии и Роналду вместе взятыми.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ 25процентный клоун (раскрыть)
16 января в 16:26
Да он так себе в барсе, при насыщенной обороне растворяется часто
Я на стреме
Я на стреме ответ volga.kot (раскрыть)
16 января в 13:03, ред.
у Месси тоже с ростом проблемы.....пора валить, потолок всё ниже
25процентный клоун
25процентный клоун ответ RamonCSKA (раскрыть)
16 января в 12:58
Серьёзно? Хочешь сказать Гризман так себе?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Leha-ha50 (раскрыть)
16 января в 12:57
Какие уж тутспоры, очевидные факты нужно принимать, Влашич мастер обрезов
Команда вся бежала в атаку а потом несется назад только из-за мынии величия Коли.
У вас виноват Чалов, Ганчаренко, Гаич, Эйджуке, но только эксперт скажет, что виноват Влашич, как капитан или организатор атак он очень слаб
Leha-ha50
Leha-ha50
16 января в 11:50
Спорно все это. Что делать Влашичу , если Чалов в пустые ворота не попадает. Люди били и будут бить.
rubin kazzzan
rubin kazzzan ответ RamonCSKA (раскрыть)
16 января в 10:58
Есть такой момент
volga.kot
volga.kot
16 января в 10:56
Влашич скоро свалит, расти ему надо!!!!
RamonCSKA
RamonCSKA
16 января в 10:53
И у Влашича и у Месси нет норм напов сейчас
25процентный клоун
25процентный клоун
16 января в 10:42
Мои слова, я об этом раньше статистики говорил, то что Влашич транжира и сноб
shlomo
shlomo
16 января в 10:27
Спасибо за статью....как не парадоксально, но аналитики подсчитали, что на один гол с дальней дистанции приходится около 20 «холостых» ударов.....но при этом почти в каждом туре (почти в любой лиге, а особенно это в АПЛ) можно найти один, а то и два матча, где дальний удар повлиял на результат....формально дальность удара в футболе рассчитывается как кратчайшее расстояние между той точкой земли, с которой был нанесен удар (либо проекцией, в том случае если футболист наносил удар "с лету") и той точкой земли, в которой приземлился (прошу прощения за тавтологию) мяч.....и есть очень курьезный и интересный случай...:)))).... в пылу борьбы защитник городской команды английского портового города Саутгемптона, чтобы разрядить обстановку возле своих ворот, с такой силой послал мяч в сторону трибун, что перебил через ограду....сразу за стадионом начинались причалы порта, и мяч, перелетев через ограду и не касаясь английской земли, угодил в трюм парохода, заканчивавшего погрузку.....и случилось так, что сей "гость" со стадиона остался незамеченным.... корабль ушел в плавание, и лишь в Австралии при выгрузке мяч был извлечен из трюма и вновь коснулся земли.....на мяче оказался штамп города Саутгемптона, и его отправили обратно....таким образом, формально самым дальним ударом в истории футбола считается расстояние от Саутгемптона до Перта - примерно 14566 км......:)))
Zenit_84
Zenit_84
16 января в 10:12
Все верно делают
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100