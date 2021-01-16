Месси и Влашич – рекордсмены по дальним ударам. Но их привычка вредит командам

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16 января 2021, 10:05

Де Брюйне тоже грешен, а вот Роналду покаялся.

Создание модели ожидаемых голов (xG) является аналогом появления теории Эйнштейна. Обе подтвердили то, о чем догадывались интуитивно. Умнейшие тренеры никогда не любили дальние удары.

Зато обожали большое количество атак с завершающим выстрелом из пределов штрафной площади, что поднимает вероятность гола, ведь анализ тысяч ударов доказал, что эффективность дальних выстрелов еще ниже, чем казалось на глаз.

Но не все игроки перестроились. Все знают, что удар из-за штрафной площади зачастую неопасен, но многие ими злоупотребляют. Причем показательно, что чаще это делают невероятно важные для командной игры футболисты.

Чтобы постоянно бить издали, надо быть лидером – другому игроку дадут по шапке. Но умная ли это тактика?

52 дальние попытки — рекорд сезона

В ведущих лигах Европы удалось найти лишь тройку футболистов с 50+ ударами из-за штрафной площади. Это Таннане из «Виттеса», у которого 51 удар в 14 матчах, Влашич – 52 выстрела в 17 играх, и Месси – 51 попытка в 17 поединках, рекорд элитных лиг.

Нерядовая отметка, ведь у Чалханоглу лишь 34 выстрела, а это второй результат топ-5. В Португалии и Турции никто не идет по графику Хакана, Месси и Влашича, потому что знают о неэффективности. Например, у Лионеля 11 голов, но 9 из них – из пределов штрафной площади. Лишь два издали, и в одном случае это штрафной.

При этом Месси позволил себе 49 бесполезных ударов. Из них сразу 19 штук заблокировали защитники. Реализация всего 3.8 %, 1 удар из 26. И «Барселона» с такой тактикой далеко не лидер.

За ошибки в ответе главные тренеры

Куману сложнее, поскольку как только Рональд начнет приказывать Месси – Лионель бросит играть и начнет планировать переезд. Но Пиоли разрешает Чалханоглу лупить издали, хотя две трети таких ударов – с игры, не со штрафных.

«Милан» получил 0 голов после 34 попыток. При этом у Хакана 6 ассистов, так что минимум 20 раз Чалханоглу мог развить крутую атаку, а выбирал бессмысленный дальний удар. Похожая история у Де Брюйне. У Кевина 27 дальних ударов без голов.

Тренеры упускают важный момент, ведь обычно рекорды по дальним ударам – дань эгоизму и заблуждению, будто все позиции одинаково опасные, если бьет мастер.

Даже у мастеров 1 гол на 27 попыток

Десятка дальнобойщиков в топ-5 забила всего 12 голов. Нанесли 321 удар в сумме, один мяч на 27 ударов. Причем 3 гола на счету Инсинье, 4 – Берарди. Получается, у остальных 8 футболистов лишь 5 голов после почти трех сотен попыток. Ужасная статистика.

У Бруну в МЮ 32 удара из-за пределов штрафной площади – 0 голов. И 32 удара из пределов – 11 мячей (5 с пенальти). Также примечательно, что в Бундеслиге традиционно высокая результативность, но нет дальнобойщиков. Лучший из них — Макс Арнольд из «Вольфсбурга», единственный гол издали забил со штрафного.

Может, в РПЛ все иначе и проще? Нет, ведь 52 выстрела Влашича принесли ЦСКА 0 дополнительных пунктов. Забил три мяча, но один в проигранном матче «Зениту», а еще два – в дни погромов 3:0 и 5:1. Хорват испортил десятки позиционных атак, ведь в его случае нет коллекции штрафных, а именно в желании выбрать удар вместо паса.

В 49 случаях из 52 решения Николы было ошибочными. При этом у нас есть Роналду, которому Пирло запретил завершать перспективные атаки глупыми ударами издали.

Остальным пора учиться у Роналду

В молодости у Криштиану было от 3.2 до 3.6 дальних ударов за игру. Сейчас лишь 1.8, ведь у Криштиану тоже низкая эффективность таких попыток. В этом сезоне 23 шанса и 0 голов. И это человек, который наклепал 15 голов в Серии А (4 – с пенальти). Мастер дальних ударов понял, что они не совсем эффективные.

Главным тренерам определенно пора запрещать ведущим атакующим игрокам тратить атаки на неподготовленные и бессмысленные удары. В топ-5 два везунчика — Берарди и Инсинье, но оба не применяют прием так часто, как Месси, Влашич или Чалханоглу. Потому что это бессмысленно. У Депая хороша «пушка», но 1 из 11 голов после дальней попытки.

Причем удар Мемфис нанес из позиции в сантиметрах от линии штрафной площади. Гол дальним ударом остается наградой за везение и хитрый по траектории выстрел. Зато анализ помог отсеять многие мусорные дальние удары. Их поменяли на комбинации и мячи из пределов штрафной площади.

В топ-5 сейчас полторы тысячи полевых игроков. И лишь у 59 человек сейчас 15 или больше дальних ударов. Просто потому, что это глупая растрата усилий команды, которая организовала атаку.

Нобоа не является исключением

Де Брюйне, хотя это великий плеймейкер, – на днях обошел Анри по количеству ассистов в АПЛ , создал другим 75 голов, просто по привычке бьет издали. Поэтому у Кевина сейчас 9 ассистов, но 2 гола в АПЛ – один с пенальти, а второй с линии вратарской. И его «Сити» недобрал очков.

В РПЛ закон о дальних ударах тоже работает. У атакующего хавбека «Рубина» Макарова 30 штук дальних попыток, второе место после Влашича, и 26 ближних. У Дениса все 4 мяча из пределов штрафных площадей соперников. У Шиманьски из «Динамо» 28 попыток забить издали – 0 голов, единственный мяч забил из пределов штрафной площади.

А Нобоа, который визуально кажется идеальным примером в защиту дальних ударов, из 26 выстрелов реализовал лишь 3. При этом у Кристиана 12 ударов из пределов штрафной, а забил таким образом сразу 5 голов. Причем эквадорцу еще повезло в первой части сезона, он как Инсинье из РПЛ .

А вот у Левандовски сейчас 20 голов в 14 турах Бундеслиги, но у поляка 43 удара из штрафной и 18 голов, 14 дальних – 2 мяча. Роберт показывает, что бить издали есть смысл, только если уверен в позиции. Чтобы окончательно раскрыть тему, достаточно привести один пример. Месси забивает гол дальним выстрелом раз в 13 матчей, Роналду — раз в 19.

Представьте, что оба заменили все удары из штрафных площадей на дальние выстрелы. В таком случае у Лионеля набралось бы 68 голов за всю карьеру вместо 719. А у Криштиану лишь 54 гола вместо 759. Если у двух людей, что возглавляют список самых результативных в истории футбола, не получилось создать прецедент, на что надеются остальные?

И важно, что пунктик с дальними ударами часто именно у тех, кто реально умеет создавать голы для других. У Месси 302 ассиста за карьеру, это очень щедрый эгоист. Но этот парадокс важно знать всем фанатам футбола. Дальние удары слишком дорого стоят команде, поскольку реализация мизерная. И если Лионелю уже поздно переучиваться, играет на инстинктах, то Влашичу пора задуматься.