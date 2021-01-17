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Нигматуллин: «Крамаренко поможет поддерживать должный уровень Акинфееву»

17 января 2021, 20:50

Бывший голкипер ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о назначении Дмитрия Крамаренко на пост тренера вратарей армейского клуба.

С Крамаренко я знаком с 1994 года, когда мы были вместе в олимпийской сборной России. Знаю его как человека ответственного, трудолюбивого и интеллигентного. Работать с ним рядом было приятно. У меня от него только положительные впечатления. Потом мы вместе работали в ЦСКА в 2002 году. Тогда, кстати, к тренировкам привлекался и Акинфеев, а потом уже мой 35 номер перешел уже к нему, ха-ха.

Думаю, что Крамаренко уже набрался тренерского опыта в работе с национальной сборной Азербайджана. В ЦСКА решили выбирать среди своих бывших игроков, поэтому выбор пал именно на Крамаренко, как-никак бывший армеец. Думаю, что его квалификации хватит. Он легко найдет контакт с вратарями, даст пользу молодым и поможет поддерживать должный уровень Акинфееву.

Что касается отношений с Акинфеевым, то я знаю Крамаренко как достаточно гибкого человека. С ним никогда никаких проблем не было.

Совмещение постов не должно быть проблемой. Сборная Азербайджана не так много играет. Конечно, хорошо, когда тренер работает в одном клубе, но думаю, что здесь будет найден какой-то компромисс.

Что касается полугодового контракта, то это для него определенный испытательный срок, в течение которого к нему будут присматриваться.

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Все комментарии
112910415
112910415
25 января в 18:15
куда уж без него !
cska vperiod
cska vperiod
17 января в 23:39
Игорь сам может поддержать свою форму.
cska1948
cska1948 ответ particular (раскрыть)
17 января в 21:57
А вам бы хотелось видеть в ЦСКА такое как на фото? Не ждите, НЕ дождётесь!
ABir
ABir ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
17 января в 21:45
Умного учить - только портить
particular
particular ответ cska1948 (раскрыть)
17 января в 21:43, ред.
Всё, - молчу, молчу...
Не буду нарушать Вашу с Кандауровым идиллию благополучия...
cska1948
cska1948 ответ particular (раскрыть)
17 января в 21:39
Конфуций:" Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
За адекватность
За адекватность ответ particular (раскрыть)
17 января в 21:25
Приветствую уважаемый! Не то слово. Осталось послушать:
particular
particular ответ Федор Паршунин (раскрыть)
17 января в 21:12, ред.
Про Крамаренко нынче не высказался только ленивый...
Слишком много пены вокруг незначительного события, видимо для того, чтобы скрыть истинный водоворот непонятных течений в клубе...
VAN ARM
VAN ARM
17 января в 21:08
не ясно от чего ему поют дифирамбы))) посмотрим
mihaluch
mihaluch
17 января в 21:08
Крамаренко найдёт смену Акинфееву.
berda2003
berda2003
17 января в 21:04
он, как в своё время дыркинфей, к его тренировкам будет привлекаться: мяч подать, бутсы зашнуровать, чай, кофе, сумку поднести к машине и т.д.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
17 января в 21:02
Акинфеев за всю свою карьеру доказал, что он является профессионалом с большой буквы и поэтому, думаю, поддерживать свою форму он может и без посторонних наставлений. Другое дело, нужны партнеры для совместных наработок определенных движений и желательно без психологических преград.
Loko57
Loko57
17 января в 20:53
А Босс выходит ему не помогал...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 января в 20:51
Игорьку мастерства и так хватает!
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