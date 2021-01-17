Нигматуллин: «Крамаренко поможет поддерживать должный уровень Акинфееву»

Бывший голкипер ЦСКА и сборной России поделился мнением о назначении на пост тренера вратарей армейского клуба.

С Крамаренко я знаком с 1994 года, когда мы были вместе в олимпийской сборной России. Знаю его как человека ответственного, трудолюбивого и интеллигентного. Работать с ним рядом было приятно. У меня от него только положительные впечатления. Потом мы вместе работали в ЦСКА в 2002 году. Тогда, кстати, к тренировкам привлекался и Акинфеев, а потом уже мой 35 номер перешел уже к нему, ха-ха.

Думаю, что Крамаренко уже набрался тренерского опыта в работе с национальной сборной Азербайджана. В ЦСКА решили выбирать среди своих бывших игроков, поэтому выбор пал именно на Крамаренко, как-никак бывший армеец. Думаю, что его квалификации хватит. Он легко найдет контакт с вратарями, даст пользу молодым и поможет поддерживать должный уровень Акинфееву.

Что касается отношений с Акинфеевым, то я знаю Крамаренко как достаточно гибкого человека. С ним никогда никаких проблем не было.

Совмещение постов не должно быть проблемой. Сборная Азербайджана не так много играет. Конечно, хорошо, когда тренер работает в одном клубе, но думаю, что здесь будет найден какой-то компромисс.

Что касается полугодового контракта, то это для него определенный испытательный срок, в течение которого к нему будут присматриваться.