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Тедеско – фанатам «Спартака»: «Я всё еще ваш тренер на 100% моего сердца»

сегодня, 14:02

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско обратился к болельщикам красно-белых.

Привет, фанаты «Спартака», я нахожусь в Дубае. За моей спиной яркое солнце, и я надеюсь, у вас все хорошо. Я люблю вас, ребята, и скучаю.

Не могу дождаться возобновления чемпионата с вами. Я все еще ваш тренер на все 100 процентов моего сердца.

Напомним, что Тедеско отказался продлевать контракт со «Спартаком» и покинет команду по окончании сезона.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 16:11
Тедеско делал всё возможное, что бы с ним расторгли контракт, но не получилось, естественно он сейчас будет говорить, что он с вами, но так хотелось ему не быть с вами.
SHMEL
SHMEL ответ за (раскрыть)
сегодня в 15:59, ред.
И что дальше? Сказать-то чего хотел? Ну попрощались, отработали они большой срок в команде,внеся достойный вклад в развитие клуба, а не как некоторые испугавшись сразу в кусты.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:44
Бедный,как он мыкается по чужбинам!Давай "взад" ,в родную Тарасовку,только понимать надо,что там баньки с денискиной "чачей" уже нет!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:33
Одна нога здесь, а другая уже в Германии. Но на штанине задней ноги карман тоже есть и он большой....очень большой.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:55
лучше бы уж молчал))))
Крикун
Крикун
сегодня в 14:51
Все ещё ваш тренер, пока не получу 100% нефтеденег денег по контракту.
за
за ответ SHMEL (раскрыть)
сегодня в 14:44
с Онопко и Ко руководство ЦСКА уже посчиталось.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 14:29
Сердце твое двулико, сверху оно набито мягкой травой, а снизу каменное, каменное дно. 
SHMEL
SHMEL
сегодня в 14:27
Отработанный материал, с которым даже руководство спартака не считается.
berda2003
berda2003
сегодня в 14:24
лучше б футболистов тренировал, чем болельщиков...
Ravshan878
Ravshan878 ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 14:20
А где там ? Всё в рамке правила 🐿. Извиняюсь 🐈.)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:18
Ну, теперь то спартачи успокоятся...
Faustello
Faustello
сегодня в 14:14, ред.
Не получилось соскочить
Хоть прыгать я искусен
Я тренер ваш и вуаля
Доить мы дальше будем!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:02
Я еще тут, но в мыслях я уже там.
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