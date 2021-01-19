Тедеско – фанатам «Спартака»: «Я всё еще ваш тренер на 100% моего сердца»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско обратился к болельщикам красно-белых.
Привет, фанаты «Спартака», я нахожусь в Дубае. За моей спиной яркое солнце, и я надеюсь, у вас все хорошо. Я люблю вас, ребята, и скучаю.
Не могу дождаться возобновления чемпионата с вами. Я все еще ваш тренер на все 100 процентов моего сердца.
Напомним, что Тедеско отказался продлевать контракт со «Спартаком» и покинет команду по окончании сезона.
Хоть прыгать я искусен
Я тренер ваш и вуаля
Доить мы дальше будем!
Хоть прыгать я искусен
Я тренер ваш и вуаля
Доить мы дальше будем!