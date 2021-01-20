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Ганчаренко: «Восстановление Фукса идёт быстрее, чем предполагалось»

сегодня, 10:28

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко рассказал о восстановлении защитника Бруно Фукса после травмы.

Из того, что мы сейчас видим, у него гораздо быстрее идёт восстановление, чем предполагалось, поэтому надо увидеть его как можно быстрее в тренировочном процессе. Но это всё равно процесс не длинный. Может быть, это месяц-два, будем смотреть по обстоятельствам.

Напомним, что после перехода Фукса в ЦСКА летом прошлого года, бразильский футболист травмируется уже третий раз. На поле он появился лишь в одном матче РПЛ.

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Все комментарии
1-я конная
1-я конная ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 13:54
Так он же уже появлялся. Правда не на долго ))
SHMEL
SHMEL
сегодня в 13:19
Тут уже совсем по другому вопрос ставить нужно, увидим ли мы перспективного Бруно вообще на поле в официальных матчах за ЦСКА. Не помню такого, чтобы после покупки кто-то столько лечился, практически не сыграв, те несколько минут не в счет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 12:54
После перехода на два центральных защитника это стало не критичным. Дивеев с Магнуссоном прекрасно справляются. Вот если бы играли как в начале сезона в три ЦЗ было бы плохо. Но все равно это плохой трансфр.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 11:13
Фукс только лечится, Гайч не тянет. Вывод: не всякий даже дорогой трансфер это усиление. И еще: латиноамериканский трансферный рынок очень рисковый, потому что трудно объективно оценить качества игрока по нарезкам матчей тамошних чемпионатов.
particular
particular
сегодня в 10:40
Отремонтируйте Фуксика, а то он превратится в Фиксика - прикольного, смешного, но бесполезного...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:33
Уже ждём, не дождёмся) но и форсировать не стоит, чтобы рецидива не случилось
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:32
Хоть бы раз его увидеть на поле.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:29
Факс очень травматичный бразилец
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