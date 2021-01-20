Ганчаренко: «Восстановление Фукса идёт быстрее, чем предполагалось»

Главный тренер ЦСКА рассказал о восстановлении защитника после травмы.

Из того, что мы сейчас видим, у него гораздо быстрее идёт восстановление, чем предполагалось, поэтому надо увидеть его как можно быстрее в тренировочном процессе. Но это всё равно процесс не длинный. Может быть, это месяц-два, будем смотреть по обстоятельствам.