Ганчаренко: «Восстановление Фукса идёт быстрее, чем предполагалось»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко рассказал о восстановлении защитника Бруно Фукса после травмы.
Из того, что мы сейчас видим, у него гораздо быстрее идёт восстановление, чем предполагалось, поэтому надо увидеть его как можно быстрее в тренировочном процессе. Но это всё равно процесс не длинный. Может быть, это месяц-два, будем смотреть по обстоятельствам.
Напомним, что после перехода Фукса в ЦСКА летом прошлого года, бразильский футболист травмируется уже третий раз. На поле он появился лишь в одном матче РПЛ.