Ауар хочет перейти в «Реал» или «Барселону»

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар хочет перейти в чемпионат Испании.
Как сообщает источник со ссылкой на ESPN, футболист рассчитывает продолжить карьеру в «Реале» или «Барселоне». Француз ожидает, что испанские гранды сделают ему предложения этим летом.
В услугах Ауара был заинтересован «Арсенал», однако стороны не смогли договориться о переходе футболиста в летнее трансферное окно 2020 года.
По поводу же Реала, боюсь проблема скорее в месте на поле. Да, команду тренирует Зинедин "фанат французов в составе" Зидан, но даже это - не гарантия стартовых 11 в Реале для Ауара. Да и Реал скорее будет смотреть в сторону молодых опорников (вроде Камавинги), чем в сторону "техничных дриблёров с пасом" как Ауар. В Реале обычно стандартные 4-3-3, а на 3 места в центре претендуют: Кроос, Эдегор (у него с Ауаром схожие "скиллы"), Каземиро, Вальверде (которого явно хотят сделать железным основным), Модрич и Иско. Даже если последний уйдёт, врядли Реал захочет покупать дорогого игрока "на лавочку"...
C другой стороны, хватает клубов которым Ауар бы весьма пригодился - Арсенал (где нужен классный технарь с пасом), Ливерпуль (где нужно начинать перестраивать состав), Юве (где вообще не помешал бы техничный дриблёр в центре поля), Дортмунд (где кроме Витселя, почти нет толковых хавов), Милан, ПСЖ, Тоттенхем (если Жозе хочет почаще играть во что-то кроме "автобуса") и другие... Но это если Уссем хочет играть в футбол, а не на лавочке сидеть... =)
По поводу же Реала, боюсь проблема скорее в месте на поле. Да, команду тренирует Зинедин "фанат французов в составе" Зидан, но даже это - не гарантия стартовых 11 в Реале для Ауара. Да и Реал скорее будет смотреть в сторону молодых опорников (вроде Камавинги), чем в сторону "техничных дриблёров с пасом" как Ауар. В Реале обычно стандартные 4-3-3, а на 3 места в центре претендуют: Кроос, Эдегор (у него с Ауаром схожие "скиллы"), Каземиро, Вальверде (которого явно хотят сделать железным основным), Модрич и Иско. Даже если последний уйдёт, врядли Реал захочет покупать дорогого игрока "на лавочку"...
C другой стороны, хватает клубов которым Ауар бы весьма пригодился - Арсенал (где нужен классный технарь с пасом), Ливерпуль (где нужно начинать перестраивать состав), Юве (где вообще не помешал бы техничный дриблёр в центре поля), Дортмунд (где кроме Витселя, почти нет толковых хавов), Милан, ПСЖ, Тоттенхем (если Жозе хочет почаще играть во что-то кроме "автобуса") и другие... Но это если Уссем хочет играть в футбол, а не на лавочке сидеть... =)