Ауар хочет перейти в «Реал» или «Барселону»

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сегодня, 18:49

Полузащитник «Лиона» хочет перейти в чемпионат Испании.

Как сообщает источник со ссылкой на ESPN, футболист рассчитывает продолжить карьеру в «Реале» или «Барселоне». Француз ожидает, что испанские гранды сделают ему предложения этим летом.

В услугах Ауара был заинтересован «Арсенал», однако стороны не смогли договориться о переходе футболиста в летнее трансферное окно 2020 года.