ГлавнаяНовости

Ауар хочет перейти в «Реал» или «Барселону»

сегодня, 18:49

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар хочет перейти в чемпионат Испании.

Как сообщает источник со ссылкой на ESPN, футболист рассчитывает продолжить карьеру в «Реале» или «Барселоне». Француз ожидает, что испанские гранды сделают ему предложения этим летом.

В услугах Ауара был заинтересован «Арсенал», однако стороны не смогли договориться о переходе футболиста в летнее трансферное окно 2020 года.

Все новости
Куман — о словах Леонардо: «Я интересуюсь Неймаром и Мбаппе»
Сегодня, 19:48 Комментарии5
Рибери: «Не исключаю, что могу вернуться в Бундеслигу»
Сегодня, 19:25 Комментарии6
СлухиБывший голкипер «Зенита» Лодыгин перейдёт в греческий клуб
Сегодня, 18:26 Комментарии4
Слухи«Милан» ведет переговоры с агентом Фирпо
Сегодня, 15:52 Комментарии2
Роналду сменит клуб в 2021-м. Похоже, хочет играть с Мбаппе в «Реале»
Сегодня, 15:25Станислав Горин в блоге "Соккер" ТопКомментарии15
Переход Озила в «Фенербахче» задерживается из-за карантина
Сегодня, 15:25 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
NOVA
NOVA
сегодня в 22:16
кто таков не знаю!? если хорош то в Реал конечно!! если так себе то барсе подойдет!!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 21:05
Было бы здорово, но для этого вряд ли деньги найдутся у Реала, если будут подписывать Мбаппе, Холланда и Камавингу! Надеюсь, что у Реала получится подписать этих троих игроков и наконец-то у мадридского Реала появится забивные игроки, впервые после ухода суперголевой машины- Криштиану Роналду! А у Барсы тем более, вряд ли стоит надеяться на что-то. Вот не продали Месси в прошлое трансферное окно, когда за него давали большие деньги, а теперь могут летом потерять его за бесплатно. Поэтому, если не продадут кого-то из главных звёзд, то непонятно, откуда у них деньги появятся. Как описали уже внизу, если вылетят в 1/8 ЛЧ от ПСЖ, то потеряют норм сумму денег, стадионы тоже непонятно когда будут наполняться!
shlifen
shlifen
сегодня в 20:43
Весьма странное желание игрока. Не поймите не правильно, Ауар отлично бы подошёл Барселоне - но пока вообще не понятно финансовое состояние каталонцев в конце сезона (сейчас у Барсы денег точно нет). Если "не дай бог" вылетят в 1/8 от ПСЖ то недополучат по итогу сезона минимум 30-40 лимонов, чемпионство в Примере - пока тоже несбыточная мечта, а стадионы в Испании всё также пустые (что означает всё те же потери что и в прошлом году). Самого Ауара трансфермаркт оценивает в 50 лимонов, и врядли Лион захочет отпустить одну из главных своих "звёздочек" дешевле чем за 50-60 лимонов евро, которых у каталонцев может и не быть. =(
По поводу же Реала, боюсь проблема скорее в месте на поле. Да, команду тренирует Зинедин "фанат французов в составе" Зидан, но даже это - не гарантия стартовых 11 в Реале для Ауара. Да и Реал скорее будет смотреть в сторону молодых опорников (вроде Камавинги), чем в сторону "техничных дриблёров с пасом" как Ауар. В Реале обычно стандартные 4-3-3, а на 3 места в центре претендуют: Кроос, Эдегор (у него с Ауаром схожие "скиллы"), Каземиро, Вальверде (которого явно хотят сделать железным основным), Модрич и Иско. Даже если последний уйдёт, врядли Реал захочет покупать дорогого игрока "на лавочку"...
C другой стороны, хватает клубов которым Ауар бы весьма пригодился - Арсенал (где нужен классный технарь с пасом), Ливерпуль (где нужно начинать перестраивать состав), Юве (где вообще не помешал бы техничный дриблёр в центре поля), Дортмунд (где кроме Витселя, почти нет толковых хавов), Милан, ПСЖ, Тоттенхем (если Жозе хочет почаще играть во что-то кроме "автобуса") и другие... Но это если Уссем хочет играть в футбол, а не на лавочке сидеть... =)
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 20:36
Хотеть не вредно! Разве какой-нибудь Эльче или Хетафе...
goalaktika
goalaktika
сегодня в 20:36
Хотеть не вредно. Пусть хочет. На здоровье
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 20:26
Тогда с Депаем в Барсу переходите!
dimagas2
dimagas2
сегодня в 20:00
А еще хочет чупа-чупс)))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:59
И зарплату он хочет немаленькую.
shlomo
shlomo
сегодня в 18:57
Ну хотеть это не вредно...а вот что получится из этой затеи???
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100