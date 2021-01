Голкипер «Баварии» сыграл на ноль в матче Бундеслиги с «Аугсбургом».

Футболист провел уже 196-й сухой матч в данном турнире и повторил рекорд легендарного вратаря мюнхенцев .

1️⃣9️⃣6️⃣ clean sheets 🧤@Manuel_Neuer has equalled @OliverKahn's record for the most Bundesliga clean sheets 🐐#MiaSanMia pic.twitter.com/03jh7gb3qs