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Тедеско объяснил, почему принял решение покинуть «Спартак»

сегодня, 10:45

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, почему принял решение не продлевать контракт с московским клубом.

Я люблю «Спартак», но я также люблю и свою семью. И порой приходится принимать настолько сложные решения. Никто не может сказать, что случится через несколько месяцев. В Германии ситуация с коронавирусом ухудшается и ухудшается. Так что это единственная причина. В России или здесь, в Дубае, люди живут относительно спокойно, ходят по магазинам, гуляют. В Германии все иначе. У нас уже практически полный локдаун, а власти хотят еще ужесточить меры. К примеру, навестить свою маму я могу лишь в одиночестве: моя жена уже не имеет права пойти со мной. Закрыто все, кроме супермаркетов и аптек. А будет еще жестче — куда жестче, я даже не могу себе представить...

Частью принятого мной решения было заранее предупредить мистера Федуна о том, что летом я не останусь в клубе. Не хотелось играть в покер с владельцем. Предположим, я мог бы не объявлять ничего в декабре, сейчас у нас не было бы с вами этой темы для разговора. А через пару месяцев сказал бы: «Гудбай». И все были бы в шоке, клуб не имел бы времени найти замену. Я хотел быть честным с самого начала, потому что «Спартак» этого заслуживает. И я был честен: рассказал о своем решении сразу же, как только окончательно его принял.

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ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 11:49
Просто тебе это не понять! Спартак всегда был семьей! В 90-х, когда премиальные за победу выдавались только игрокам участвовавшим в игре, последние всегда делились с остальными!
mpfs7wp5q58w
mpfs7wp5q58w
сегодня в 11:44
Правильно пишут...Привези семью и маму , привику сделай и гуляй по Красной площади. А то локдаун в 3 -м Рейхе.....????
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 11:43
Прочитав слова "я люблю спартак" решил дальше не читать, всё чему учат в тарасовке так это лгать.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
сегодня в 11:40
молодой человек, как для тренера, решил хайпануть, т.е. немного выделиться своей индивидуальностью в узком мире тренеров европ футбола...надеюсь ошибиться, потому что хайповать надо было в играх с проектами
berda2003
berda2003
сегодня в 11:33
летом он появится в 3-м рейхе и коронавирус увидев его рожу, побежит?
с первого дня плетёт всякую х...рню, скользкий, двуличны, изворотливый, лживый тип... а объявил заранее не из-за любви к федуну, а чтобы агент искал другой клуб, потому что понял: ещё пару игр, как с зенитом, и его разорвут и пинком выкинут на помойку, собственно откуда он и пришёл...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 11:24
Кому нужны его сопли...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 11:23, ред.
Очень слабое оправдание. Перевези на время семью в Россию и живи спокойно ( наверное в спартаке есть возможность снять своему главному тренеру шикарный дом на всю семью). Просто не выдержал испытание, вот и все. Может и неплохой специалист, но как человек оказался слабым, затюкали фрица.
Dersu Usala
Dersu Usala
сегодня в 11:22
Очередная жертва нечестного футбола.
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
сегодня в 11:21
ну так пока в Германии локдаун и люди сидят дома привези всю семью в Москву вместе с мамой, какая им разница где сидеть в 4х стенах? в столице есть немецкие школы и всё для досуга, 2-3 года для разнообразия думаю можно и пожить в другой стране ( тем более зная за какие деньги работает муж а для другой женщины сын) поэтому Доминико в эту версию мы просто не верим, а рассказать всё как есть ( власть газпрома по всем фронтам с ручными судьями) не позволяет контракт. подождём когда Тедеско уедит на родину и примерно через годик даст развёрнутое интервью газете bild...
Добряк
Добряк
сегодня в 11:17
Гудбай, мистер федун...
санек002
санек002 ответ swed27 (раскрыть)
сегодня в 11:16
ну да!так и есть!игры то как таковой нет!
leopit
leopit
сегодня в 11:15
Хитрый ,как настоящий спартач!
Крикун
Крикун
сегодня в 11:10
Тыдеска скорей всего зарабатывает больше всех в семье. Тогда возникает логичный вопрос, почему он едет к семье, а не семья к нему? В Москве условия жизни схожи с европейскими, в город вбухано половина бюджета России и проживание там вполне комфортно, особенно если у тебя есть деньги.
Скорей всего Тыдеска изучил историю спартака эпохи Федуна, где тренеров меняют как перчатки выкидывая одним днём. Поэтому и заморачиваться с переездом не стал.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 11:08, ред.
Заёрзал, как кошка ....
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:03
Скатертью дорога!
particular
particular
сегодня в 11:02
Тут вопрос не о честности и порядочности, а о том, что надо понимать когда, кому, о чём и в какой обстановке говорить...
Приватная беседа без ушей в декабре была бы намного полезней публичной трескотни с последующими ненужными пояснениями в течении полугода...
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 10:59
Быть в трудное время вместе со своей семьёй понятная причина для увольнения. Молодец что заранее предупредил
swed27
swed27
сегодня в 10:54
Что собственно и следовало ожидать
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:54
Жаль такие антраша не во всяком балете увидишь.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:49
Похоже нервишки сдали
shlomo
shlomo
сегодня в 10:49
Ну в принципе все правильно сказал...
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