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Гигович: «Очень рад начать подготовку ко второй части сезона с командой»

сегодня, 11:13

Полузащитник «Ростова» Армин Гигович рассказал о подготовке к возобновлению сезона.

Насколько сложно выходить из отпуска? Это совсем не сложно, если вы думаете о правильных вещах в это время.

Очень рад начать подготовку ко второй части сезона с командой. Я действительно счастлив быть здесь, для меня это большая честь. Теперь мне просто нужно продолжать работать и выкладываться на тренировках.

Забитый гол в товарищеской игре? Конечно, приятно забить, но это сборы. Конечно, нужно делать все, чтобы отличиться в матчах РПЛ, но время еще придет.

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Ангел неБесГрешен
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