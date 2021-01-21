Гигович: «Очень рад начать подготовку ко второй части сезона с командой»

Полузащитник «Ростова» рассказал о подготовке к возобновлению сезона.

Насколько сложно выходить из отпуска? Это совсем не сложно, если вы думаете о правильных вещах в это время.

Очень рад начать подготовку ко второй части сезона с командой. Я действительно счастлив быть здесь, для меня это большая честь. Теперь мне просто нужно продолжать работать и выкладываться на тренировках.