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Тедеско заявил, что не передумает о своем уходе из «Спартака»

сегодня, 11:09

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос, существует ли вероятность того, что он останется в клубе по окончании сезона, несмотря на принятое ранее решение не продлевать контракт с московским клубом.

Не думаю (что есть хотя бы один шанс из ста). Потому что я не меняю своих решений, если принял их.

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Все комментарии
makkie
makkie ответ SHMEL (раскрыть)
сегодня в 11:46
Где ты тут бесхребетность увидел?
makkie
makkie
сегодня в 11:45
Жаль будет расставаться с Тедеско.
Этот сезон проводим здорово, и если бы не смазанная концовка - то наверняка были бы как минимум на 2 месте.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 11:29
А сам в тайне надеется, что федун упадет перед ним ниц и все болелы будут стенать "Доменико-верим!!!" Какой-то бесхребетный, такой же как Кононов, где федун их откапывает...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 11:27
Уходил бы прямо сейчас.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:23
Ну, раз мужик сказал, нужно делать. Включать заднюю уже поздно, всё объявлено и пресс-конференции собраны. Хорошо, что предупредил заранее.
А вот плохо то, что владельцы теперь в подвешенном состоянии. Под кого подбирать новичков в это окно - под уходящего немца или не пришедшего ещё нового ГТ.
И это ещё хорошо, если кто-то на примете есть и он не против ,а если нет?
Короче, не завидую я данной ситуации в клубе. Тем интереснее наблюдать за развитием событий...
1-я конная
1-я конная
сегодня в 11:21
Прямо своими словами сразу повысил мотивацию
Dersu Usala
Dersu Usala
сегодня в 11:20
    beefs
    beefs
    сегодня в 11:10
    ну это правильно, Россия не для Вас...
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