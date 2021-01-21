Тедеско заявил, что не передумает о своем уходе из «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос, существует ли вероятность того, что он останется в клубе по окончании сезона, несмотря на принятое ранее решение не продлевать контракт с московским клубом.
Не думаю (что есть хотя бы один шанс из ста). Потому что я не меняю своих решений, если принял их.
Этот сезон проводим здорово, и если бы не смазанная концовка - то наверняка были бы как минимум на 2 месте.
Этот сезон проводим здорово, и если бы не смазанная концовка - то наверняка были бы как минимум на 2 месте.
А вот плохо то, что владельцы теперь в подвешенном состоянии. Под кого подбирать новичков в это окно - под уходящего немца или не пришедшего ещё нового ГТ.
И это ещё хорошо, если кто-то на примете есть и он не против ,а если нет?
Короче, не завидую я данной ситуации в клубе. Тем интереснее наблюдать за развитием событий...
А вот плохо то, что владельцы теперь в подвешенном состоянии. Под кого подбирать новичков в это окно - под уходящего немца или не пришедшего ещё нового ГТ.
И это ещё хорошо, если кто-то на примете есть и он не против ,а если нет?
Короче, не завидую я данной ситуации в клубе. Тем интереснее наблюдать за развитием событий...