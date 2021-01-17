«Встреча дня в Дубае». «Зенит» опубликовал фото Ловрена с ван Дейком

Официальный твиттер «Зенита» опубликовал фотографию встречи Деяна Ловрена со своим бывшим одноклубником Вирджилом ван Дейком.
Встреча дня в Дубае.
Встреча дня в Дубае @Dejan06Lovren @VirgilvDijk pic.twitter.com/CiTzsgOgzQ— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) January 17, 2021
Ранее «Зенит» опубликовал видео, на котором Ловрен катается на санках.
Сложно было представить такое... но я был бы очень рад если бы Ловрен вернулся этой зимой)))
Сложно было представить такое... но я был бы очень рад если бы Ловрен вернулся этой зимой)))