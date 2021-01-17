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«Встреча дня в Дубае». «Зенит» опубликовал фото Ловрена с ван Дейком

17 января 2021, 14:51

Официальный твиттер «Зенита» опубликовал фотографию встречи Деяна Ловрена со своим бывшим одноклубником Вирджилом ван Дейком.

Встреча дня в Дубае.

Ранее «Зенит» опубликовал видео, на котором Ловрен катается на санках.

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dzvinka
dzvinka
17 января в 16:35, ред.
Вирджил... бери его упаковывай и вези обратно!
Сложно было представить такое... но я был бы очень рад если бы Ловрен вернулся этой зимой)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 января в 14:54
Встреча старых друзей!
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