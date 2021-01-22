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Бушманов: «Очень хочется, чтобы Кокорин заиграл в Серии А»

сегодня, 09:07

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов прокомментировал новость о грядущем переходе форварда москвичей Александра Кокорина в «Фиорентину».

Думаю, что это хорошая новость. Как для самого Кокорина, так и вообще для нашего футбола. Да и «Спартак» с этим трансфером должен выиграть.

Сможет ли Александр заиграть в Серии А? У него достаточный уровень для этого. Все данные у него есть. Очень хочется, чтобы он там заиграл.

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David Young
David Young ответ berda2003 (раскрыть)
сегодня в 10:21
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berda2003
berda2003
сегодня в 10:17
бред, кабаки ночью закрыты, мамая рядом нет, стулья прикручены к полу - как он заиграет?
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:10
Кто ж против? Только вероятность этого исчезающе мала.
galem72
galem72
сегодня в 10:10
"...это хорошая новость как для самого кокорина, так и вообще для нашего футбола..."

Ну для какохи не совсем хорошая, потому что пошёл на понижение зар'платы, да и работать придётся больше. А вот для нашего футбола это каким местом хорошая новость? Рейтинг, где унылая рпл располагается чуть ниже Индии и Румынии, сам себя теперь поправит и вытащит скрепную лигу на топ?

Ох уж эти вечно пустые патриотические нотки во вьюхах. ))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:30
Хочется просто посмотреть.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 09:26, ред.
Вся страна переживает сможет ли Сашка заиграть в серии А, а Кокорин возможно переживает только о снижении суммы своего довольствия.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:25
Это будет чудо!Саня никогда не был супер талантом! Это мы сами навыдавали ему кучу авансов из-за того что плохо работали скауты в клубах и менеджмент!И вот теперь носимся с ним как с писаной торбой в надежде что он оправдает эти авансы! А парню между тем уже в марте тридцатник!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:17
В нормальной атмосфере заиграет.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:11
Всё зависит от него
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