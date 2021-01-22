Бушманов: «Очень хочется, чтобы Кокорин заиграл в Серии А»

Бывший игрок «Спартака» прокомментировал новость о грядущем переходе форварда москвичей в «Фиорентину».

Думаю, что это хорошая новость. Как для самого Кокорина, так и вообще для нашего футбола. Да и «Спартак» с этим трансфером должен выиграть.

Сможет ли Александр заиграть в Серии А? У него достаточный уровень для этого. Все данные у него есть. Очень хочется, чтобы он там заиграл.