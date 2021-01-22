Бушманов: «Очень хочется, чтобы Кокорин заиграл в Серии А»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов прокомментировал новость о грядущем переходе форварда москвичей Александра Кокорина в «Фиорентину».
Думаю, что это хорошая новость. Как для самого Кокорина, так и вообще для нашего футбола. Да и «Спартак» с этим трансфером должен выиграть.
Сможет ли Александр заиграть в Серии А? У него достаточный уровень для этого. Все данные у него есть. Очень хочется, чтобы он там заиграл.
Ну для какохи не совсем хорошая, потому что пошёл на понижение зар'платы, да и работать придётся больше. А вот для нашего футбола это каким местом хорошая новость? Рейтинг, где унылая рпл располагается чуть ниже Индии и Румынии, сам себя теперь поправит и вытащит скрепную лигу на топ?
Ох уж эти вечно пустые патриотические нотки во вьюхах. ))
Ну для какохи не совсем хорошая, потому что пошёл на понижение зар'платы, да и работать придётся больше. А вот для нашего футбола это каким местом хорошая новость? Рейтинг, где унылая рпл располагается чуть ниже Индии и Румынии, сам себя теперь поправит и вытащит скрепную лигу на топ?
Ох уж эти вечно пустые патриотические нотки во вьюхах. ))