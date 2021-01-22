Шварц: «У меня состоялось несколько телефонных разговоров с Черчесовым»

Главный тренер «Динамо» рассказал, что контактирует с наставником сборной России в связи с попаданием защитника в состав национальной команды.

У меня состоялось несколько телефонных разговоров с Черчесовым. Мы оба говорим на немецком языке, и это значительно облегчает коммуникацию. В ходе этих бесед мы обсуждали соответствие игроков «Динамо» требованиям национальной команды – в том числе Евгеньева. Надо понимать: Роман ещё очень молод, и для него тоже очень важно качественно провести эти пять недель. Будем совершенствовать как владение мячом, так и действия без него, игру в обороне.

Каждый вызов футболиста в сборную является оценкой его работы в клубе. Но вместе с тем игроку важно понимать, что ему нельзя успокаиваться и останавливаться. Встав на одну ступеньку, нужно думать уже о том, как подняться на следующую.