ГлавнаяНовости

Шварц: «У меня состоялось несколько телефонных разговоров с Черчесовым»

сегодня, 10:54

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал, что контактирует с наставником сборной России Станиславом Черчесовым в связи с попаданием защитника Романа Евгеньева в состав национальной команды.

У меня состоялось несколько телефонных разговоров с Черчесовым. Мы оба говорим на немецком языке, и это значительно облегчает коммуникацию. В ходе этих бесед мы обсуждали соответствие игроков «Динамо» требованиям национальной команды – в том числе Евгеньева. Надо понимать: Роман ещё очень молод, и для него тоже очень важно качественно провести эти пять недель. Будем совершенствовать как владение мячом, так и действия без него, игру в обороне.

Каждый вызов футболиста в сборную является оценкой его работы в клубе. Но вместе с тем игроку важно понимать, что ему нельзя успокаиваться и останавливаться. Встав на одну ступеньку, нужно думать уже о том, как подняться на следующую.

Все новости
Дуглас Сантос: «В Бразилии все знают, что „Зенит“ — лучший клуб России»
Сегодня, 12:18 Комментарии3
Шварц: «С Тедеско виделись только раз»
Сегодня, 11:45 Комментарии3
Йиранек: «Все знают, что Промес очень хороший игрок»
Сегодня, 11:37 Комментарии4
Бушманов: «Очень хочется, чтобы Кокорин заиграл в Серии А»
Сегодня, 09:07 Комментарии12
Кокорин: «Мне кажется, Миранчука брали без согласования Гасперини»
Сегодня, 08:31 Комментарии20
Б. Игнатьев — о продаже Кокорина: «Это простая экономика»
Сегодня, 08:17 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:43
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:25
На место Черчесова метит.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:17
Для сборной России сойдёт такой игрок.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:04
С него будет толк...
beefs
beefs
сегодня в 10:58
молодец, беспокоится о своих футболистах...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:56
Посмотрим кого вызовет в этот раз
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100