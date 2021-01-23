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У «Реала» нет денег на Холанда и Мбаппе

23 января 2021, 09:27

«Реал» на данный момент не может позволить себе дорогой трансфер.

У мадридцев нет денег на покупку форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда или нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, пишет Marca. Причина — финансовый кризис, вызванный эпидемией коронавируса.

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Все комментарии
112910415
112910415
25 января в 19:27
обидно, слушай ...
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao ответ vlasovca (раскрыть)
24 января в 12:19
Тен хаг думаю
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
23 января в 20:35
Зато у Атлетико есть, аха-ха.
ermak6848
ermak6848
23 января в 18:47
не зря говорят, что деньги иногда решают всё...
Liver1892
Liver1892
23 января в 18:25
мне кажется, дело в психологии. есть же информация, что Зидан даж не общается с некоторыми игроками. шансы давал, да, но, всё-таки психологическая поддержка тоже нужна. Клопп, Анчеллотти, например, с каждым игроком ведут беседы, морально поддерживают. Зидан не такой.
Hamman
Hamman ответ Liver1892 (раскрыть)
23 января в 17:49, ред.
Не понимаю чем Зидан мешает тому же Винисиусу заиграть нормально? Чем запомнилась вся скамейка запасных в предыдущем матче?
Зидан дал им шанс проявить себя в полной мере с командой из третьего дивизиона - результат мы помним...
Состав на игру выбирается по итогам тренировок перед игрой и если приходится все время выпускать ветеранов, то значит с молодежью всё пока не гуд...
Liver1892
Liver1892
23 января в 17:10
я бы Переса не винил, мне кажется, именно, Зидан, не смог найти подход и дать шанс раскрыться и реализоваться новым приобретениям.
амурец
амурец
23 января в 16:44
у Реала есть деньги
vlasovca
vlasovca ответ Manny_Pacquiao (раскрыть)
23 января в 15:26
А кто может построить игру с этим составом?
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
23 января в 15:03
Тем более Зидана надо убирать. С этими игроками он не построит команду. Перес обрати внимание на Тен Хага, человек умеет работать с молодыми талантами, умеет строить команду из имеющихся игроков. Да ещё атакующий футбол ставит.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
23 января в 14:50
Ну вообще-то все топ-клубы живут исключительно кредитами. Надо будет - и сейчас возьмут
RR117
RR117
23 января в 14:46
Перес конечно редкий валенок!

Разрушил работающий тандем Реал-Роналду, продав португальца за 100 млн, а портратился на 350 и все в трубу вылетело, а следом и пандемия добила!

Теперь сидит и репу чешит, как можно было вылететь от клуба 3 девизиона и откуда деньги взять.
AgamagA..
AgamagA.. ответ juvenale (раскрыть)
23 января в 14:42
У него тоже всё на дворец ушло.
Alhunah
Alhunah
23 января в 14:14
Пусть кредит берут или продадут чтонибудь
шyм
шyм
23 января в 14:14
Вот бедолаги, денег нет, время такое
juvenale
juvenale
23 января в 13:29
у бункерного попросите
Nazi
Nazi
23 января в 13:25
    Тугарин Змый
    Тугарин Змый
    23 января в 13:12
    А на дзюбу хватит?
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    23 января в 12:41
    Почему то это не удивляет совсем.
    Гриша Гриша
    Гриша Гриша
    23 января в 12:41
    У реала нет денег? Пусть займут у зенита
    Рома Олейник
    Рома Олейник
    23 января в 12:35
    По-моему, деньги сейчас есть только у ПСЖ, Манчестер Сити, Челси. Может МЮ.
    Caniggia
    Caniggia
    23 января в 12:30
    Хотя бы на кого-нибудь одного наскрести смогут с продаж своих пенсов.
    Анжи пацан
    Анжи пацан
    23 января в 12:17
    Имея риск потерять порш безвозмездно и на Жигули обменяешь
    ColdSun1995
    ColdSun1995
    23 января в 12:02, ред.
      Dima salev
      Dima salev
      23 января в 11:49
      Рамос и модрича надо продавать пока на них есть спрос.
      dimagas2
      dimagas2 ответ Анжи пацан (раскрыть)
      23 января в 11:48
      Мечтать не вредно)))Может еще жигули на порш будешь менять?))
      sv_1969
      sv_1969 ответ ЮЗИК (раскрыть)
      23 января в 11:19
      Это хорошо)
      sv_1969
      sv_1969 ответ NOVA (раскрыть)
      23 января в 11:18
      Продайте всех и играйте Холландом с Мбаппе!))))
      NOVA
      NOVA
      23 января в 11:03
      жаль, очень жаль!! надо продавать игроков!! было бы отлично сразу двоих купить, ну или сначала мбаппе, а потом и холанда!!
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      23 января в 10:56
      Обмельчал королевский клуб
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