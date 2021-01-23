У «Реала» нет денег на Холанда и Мбаппе

«Реал» на данный момент не может позволить себе дорогой трансфер.
У мадридцев нет денег на покупку форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда или нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, пишет Marca. Причина — финансовый кризис, вызванный эпидемией коронавируса.
Уберите агентов; введите потолок стоимости, заплатив выше которого за игрока, клуб должен будет ещё и налог заплатить на развитие, например, детского футбола; и не будут клубы оставаться без денег. Главное же желание, а когда его нет, то можно придумать в оправдание кучу слов, которые никак не изменят действительность с нехваткой денег даже у Реала. А если у Реала их нет, то что говорить про другие клубы, скоро массово закрываться, наверное, будут.
Уберите агентов; введите потолок стоимости, заплатив выше которого за игрока, клуб должен будет ещё и налог заплатить на развитие, например, детского футбола; и не будут клубы оставаться без денег. Главное же желание, а когда его нет, то можно придумать в оправдание кучу слов, которые никак не изменят действительность с нехваткой денег даже у Реала. А если у Реала их нет, то что говорить про другие клубы, скоро массово закрываться, наверное, будут.