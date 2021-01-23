«Химки» подписали шведского защитника

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23 января 2021, 16:06

Защитник перешел из «Норрчёпинга» в «Химки», об этом сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

В ближайшее время 23-летний швед приступит к тренировкам с российской командой на сборах в Турции.

⚡️ Шведский защитник Филип Дагерстол подписал контракт с «Химками» и в ближайшее время приступит к тренировкам с командой на сборах в Турции. https://t.co/MaRDCfDXrr pic.twitter.com/DzQhaiPJSB — ФК Химки (@fc_khimki) January 23, 2021

Ранее сообщалось, что «Химки» взяли на просмотр 5 футболистов.