ГлавнаяНовости

«Химки» подписали шведского защитника

23 января 2021, 16:06

Защитник Филип Дагерсталь перешел из «Норрчёпинга» в «Химки», об этом сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

В ближайшее время 23-летний швед приступит к тренировкам с российской командой на сборах в Турции.

Ранее сообщалось, что «Химки» взяли на просмотр 5 футболистов.

Все новости
Гендиректор «Рубина»: «Мы практически подписали Мусаева»
Вчера, 17:29 Комментарии9
ОфициальноОбухов перешел в «Ротор»
Вчера, 10:01 Комментарии1
Официально«Торпедо» объявило о подписании хавбека «Оренбурга» Шкофлека
22 января Комментарии3
ОфициальноОлег Иванов перешёл в «Уфу»
21 января ФотоКомментарии6
Официально«Спартак» объявил о договорённости с «Фиорентиной» по трансферу Кокорина
21 января Комментарии52
Официально«Волгарь» арендовал у «Ротора» полузащитника Николаева
19 января Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
SHMEL
SHMEL
23 января в 18:45
Поздравляю Химки с хорошим приобретением. Химки последнее время очень здорово выглядели благодаря своему старому-новому главному тренеру. Если этот трансфер их еще усилит, то химчане становятся командой с которой будут считаться.
КЭТиК
КЭТиК
23 января в 17:00
Шведы нынче в моде.
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ За адекватность (раскрыть)
23 января в 16:40
Согласен. Качественный, адаптированный и недорогой товар! В сборной конечно маловато наиграл, но это даже лучше, а то бы цену взвинтили.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 января в 16:39
Нашлись бабосики!?
За адекватность
За адекватность ответ Федор Паршунин (раскрыть)
23 января в 16:34
Приветствую уважаемый! Полтора миллиона на трансфермаркете. Переходит свободным агентом, контракт с "Норчепингом" истек. Имеет на своем счету два матча в составе сборной. Как говорится будем посмотреть. Скандинавы хорошо приживаются в нашем чемпионате. Трудолюбивые на поле, зимой их не напугаешь. Как для "Химок" вполне себе приличный трансфер. Как всегда личное мнение.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
23 января в 16:12
Старался найти трансферную стоимость Филипа, так и не получилось. Ладно, посмотрим как в составе поможет. Дорогие приобретения от "Химок" ждать бесполезно.
shlomo
shlomo
23 января в 16:11
Защитник это всегда хорошо...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100